Von Wilhelm Bopp

Limbach. In der jüngsten Sitzung des Limbacher Gemeinderats ging der Leiter des Forstamtes Adelsheim, Martin Hochstein, auf den Gemeindewald ein. Bürgermeister Bruno Stipp begrüßte hierzu ebenfalls den örtlichen Revierleiter Wolfgang Kunzmann.

In seinen Ausführungen streifte Hochstein zunächst die aktuelle Situation des Kartellrechtsverfahrens, das eine Reform des Forstwesens unumgänglich mache. Wie diese aussehen soll und was die Gemeinden von ihr erwarten können, bekamen die Gemeinderäte an diesem Abend präsentiert.

Revierleiter Kunzmann informierte sodann über die geplante Waldkalkung. Im Gemeindewald sollen im Jahr 2018 rund 1000 Festmeter Holz gerodet werden. Dies führt nach den präsentierten Schätzungen zu Aufwendungen von 41.700 Euro und zu einem erwarteten Überschuss von rund 14.000 Euro. Das Gremium zeigte dazu seine Zustimmung. Das Gemeindeoberhaupt dankte den Forstleuten für die gute Betreuung des Gemeindewaldes und die gute Zusammenarbeit.

Auf Anregung des Gemeinderats zum Thema Elektromobilität war der Regionalberater des Karlsruher Energiekonzerns EnBW, Bernhard Ries, zu Gast und informierte über die Voraussetzungen und Möglichkeiten von Elektro-Ladestationen für die Gemeinde Limbach. Je nach Ausführung gestaltet sich der Preis, so der Fachmann. Eine leistungsstarke Stromanbindung sei Voraussetzung für den Betrieb. "Auch Fördermöglichkeiten sollte man nutzen", sagte er. Es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, ob die Gemeinde auf diesem Feld überhaupt tätig werden sollte. Dies sei keine ureigene Gemeindeaufgabe, befanden einige Räte. Andere Mitglieder sahen die Gemeinde in der Pflicht, beim Aufbau des Netzes mit gutem Beispiel voranzugehen. Am Ende kam man überein, bei dem Thema am Ball zu bleiben.

Das Gremium hatte sich auch mit der kommenden Bürgermeisterwahl zu befassen. Amtsinhaber Bruno Stipp hatte bereits erklärt, dass er nicht mehr antreten werde. Der Gemeinderat gab grünes Licht für den Entwurf einer Stellenausschreibung zur Bürgermeisterwahl am 28. Januar 2018.

Bürgermeister Stipp gab darüber hinaus einen Überblick über die laufenden Bauvorhaben und Planungen. Im Haushalt sind 35 Investitionen und Investitionsmaßnahmen aufgelistet. Trotz der "überhitzenden Lage" auf dem Bau und im Handwerk sind viele Projekte abgearbeitet oder in der Abrechnungsphase. Die größten dabei sind: die Ertüchtigung der Limbacher Kläranlage, der Neubau des Hochbehälters Trienz und der Breitband-Ausbau.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben auch im Jahre 2018 unverändert. Dies gilt auch für die Hunde- und Vergnügungssteuer. Verwaltung und Gemeinderat waren sich auch wegen der sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen darüber einig.

Der Bürgermeister informierte über die Denkmalliste des Landes. Sie wurde überarbeitet und aktualisiert, was Bruno Stipp betonte.

Am Ende der Sitzung gab es ein Lob für die Limbacher Jugendwehr. Sie feierte im Rahmen eines Berufsfeuerwehrtages mit den Jugendwehren aus Binau und Rittersbach ihr zehnjähriges Bestehen. Die Jugendausbilder hätten sich einen besonderen Dank verdient, würdigte Bruno Stipp.