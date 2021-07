Von Ursula Brinkmann

Limbach. Was der Limbacher Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung am Ende der Tagesordnung zu beschließen hatte – nicht weniger als zehn Baugesuche und Bauvoranfragen – war symptomatisch für die Themenpalette, auf der das Bauen in seinen diversen Formen dominierte. Auch in Limbach beschäftigte das Gremium der Regionalplan, beziehungsweise dessen Fortschreibung. Hierzu will die Gemeindeverwaltung eine offizielle Stellungnahme verfassen, die – nach der nächsten Sitzung mit dem "Segen" des Gemeinderats – an den Regionalverband übermittelt werden soll. Der Inhalt ist längst bekannt, denn für Limbach und seine bauliche Entwicklung möchte Bürgermeister Thorsten Weber insbesondere eines erreichen: "mehr Flexibilität".

Anders ausgedrückt, soll den Limbacher Ortsteilen mit weniger Restriktionen (wie im Regionalplan vermerkt) ermöglicht werden, Wohnbau- wie Gewerbeflächen ausweisen zu können. Auch wenn es im Regionalplan nicht um die Ausweisung konkreter Baugebiete gehe, bezifferte Weber doch einen konkreten Bedarf für Wohnbauflächen im Umfang von fünf bis sechs Hektar. Die Restriktionsfreiheit (Zurücknahme von Einschränkungen) wünscht man sich gar für 38 ha.

Hintergrund Kindergärten und Schule unter neuer Leitung Bürgermeister Thorsten Weber hatte – wegen der "vielfältigen Berührungspunkte" – die neuen Leiterinnen der katholischen Kindergärten zur Sitzung gebeten, damit diese sich kurz vorstellten. In Wagenschwend ist dies Celina Wedereid und in Krumbach Stefanie Müller. Eine neue Leitung hat außerdem die [+] Lesen Sie mehr Kindergärten und Schule unter neuer Leitung Bürgermeister Thorsten Weber hatte – wegen der "vielfältigen Berührungspunkte" – die neuen Leiterinnen der katholischen Kindergärten zur Sitzung gebeten, damit diese sich kurz vorstellten. In Wagenschwend ist dies Celina Wedereid und in Krumbach Stefanie Müller. Eine neue Leitung hat außerdem die Grundschule Limbach mit Rektor Thorsten Schwab. Weniger Steuereinnahmen Auf den aktuellen Haushalt wirkt sich die Mai-Steuerschätzung negativ aus, gab Weber unter dem Punkt "Informationen" bekannt. Von Kämmerer Rhein wusste er auch schon mit welcher Summe: 25.000 Euro. 2022 werden voraussichtlich 90.000 Euro fehlen. Corona sorgt für Mehraufwand An der einen Stelle fehlt’s, an der anderen ist es mehr, doch über den Corona-bedingten Mehraufwand ist man im Rathaus nicht glücklich. "Die Hauptlast lag im Hauptamt bei den Herren Winter und Link, bei Frau Brenneis und mir", berichtete Weber wegen einer entsprechenden Anfrage. Ihn ärgert weiterhin die Bekanntgabe von neuen Verordnungen durch das Land – zum Wochenende hin. Pflanzen für die Schule Einer Eilentscheidung bedurfte die Auftragsvergabe für die Bepflanzung der Außenanlage an der Schule am Schlossplatz; die ortsansässige Firma Flicker übernimmt es für 23.000 Euro. Eilig wurde außerdem entschieden, auf dem Bestandsgebäude der Schule eine neue Dachabdichtung aufbringen zu lassen; das kostet knapp 22.000 Euro. Ehrungsabend am 30. September Einen neuen Anlauf nimmt man für den 2020 ausgefallenen Ehrungsabend, der nun optimistisch für den 30. September 2021 eingeplant ist. Üppige Fördergelder "Gut bedient wurden wir bei der Verteilung der Mittel aus dem Gemeindeausgleichstock", fuhr der Rathauschef fort, "für den Bauhof bekommen wir die beantragten 363.000 Euro Fördermittel, für die Sanierung der Sporthalle 177.000 Euro." Auch die Zuwendungen für die Kanalsanierung der Industriestraße können sich sehen lassen: 1,4 Millionen Euro. (ub)

"Wir brauchen deutlich mehr Handlungsspielraum, um auch einmal eine Fläche aufgeben zu können, wenn wir beim Grunderwerb nicht weiterkommen", war Webers eindeutige Botschaft nach Mannheim, wo der Regionalverband seinen Sitz hat. Der Blick auf den mit vielen Farben und Schraffierungen versehenen Plan des Regionalverbands, den Marius Bergmann vom Planungsbüro IFK eröffnete, zeigte für alle sieben Ortsteile lediglich drei restriktionsfreie Flächen, und um eine davon ging es im nächsten Tagesordnungspunkt.

Am Teichweg am nordwestlichen Ortsrand von Balsbach sollen sechs Bauplätze für Einfamilienhäuser auf einer Fläche von einem halben Hektar entstehen. Dafür sollte der Gemeinderat einen bereits Ende 2019 gefassten Aufstellungsbeschluss neu fassen und tat dies auch. Hier hätten alle mitgezogen, freute sich Thorsten Weber. Die Gemeinde sei im Besitz aller für die Erschließung notwendigen Flächen. Erneut und bis in die Details war die Expertise von IFK-Ingenieur Bergmann zu den Planungsinhalten gefragt.

Da so ein Bebauungsplan im textlichen Teil genaue Vorschriften etwa über Dachneigungen und Begrünungsverpflichtungen (von Flachdächern) enthält, fragten sich die Verwaltung und SPD-Rat Jürgen Braach, ob man bei den heutigen Baupreisen nicht ein wenig mehr Freiheit gewähren könne. In eine ähnliche Richtung ging Rainer Sauers Anmerkung. "Wenn wir das jetzt so detailliert festlegen, müssen wir uns womöglich später mit Befreiungen von den Bauvorschriften befassen."

Der Bürgermeister wollte daraufhin vom Gremium wissen, ob es der Wunsch sei, alle Dachformen freizugeben. Das soll nun zuerst der Balsbacher Ortschaftsrat erörtern und dann wieder in den Gemeinderat eingebracht werden.

Der nächste Bebauungsplan betraf das Limbacher Gewerbegebiet "Haasenäcker" aus dem Jahr 1977. Am südöstlichen Rand kann die Gemeinde ein Grundstück von einem Hektar Größe zurückerwerben, um es in sechs kleineren Einheiten an Interessenten zu veräußern. Die Änderung zieht allerdings die Umsetzung planungsrechtlicher Schritte nach sich. Was Valentin Kern (SPD) zu der Äußerung veranlasste, ob das denn jetzt noch mal sein müsse.

Da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, ist die Bebauungsplan-Änderung im vereinfachten Verfahren möglich. Da aber die Flächenversiegelung zunehme, erläuterte Marius Bergmann, seien insbesondere die Umweltauswirkungen neu zu betrachten. Gewissermaßen passend dazu beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Auftragsvergabe zur Sanierung der Industriestraße, über die die Haasenäcker erschlossen werden. Das Angebot der Baufirma Lintz & Hinninger beträgt 2,3 Millionen Euro.

Gleich im Anschluss an dieses "alte" Gewerbegebiet entsteht aktuell ein neues: Für den ersten Bauabschnitt des "Hilbertsfelds" wurde vor wenigen Tagen der erste Spatenstich gemacht. Der Gemeinderat legte nun den Quadratmeterpreis fest, für den die zwei Hektar vermarktbare Gewerbefläche des 4,8 Hektar großen Areals angeboten werden sollen. 53 Euro sind zwar nach Berechnungen der Verwaltung nicht ganz kostendeckend, doch betrachtet man 30.000 "ungedeckte" Euro als "Investitionsförderung". Gemeinderat Kern hätte sich hier mit Blick auf die Haushaltslage den kostendeckenden Quadratmeterpreis von 54,50 Euro gewünscht, scheiterte aber mit seinem Antrag bei den Ratskolleginnen und -kollegen.