Von Caspar Oesterreich

Limbach. Knapp 100 Jahre hat der große Schlitten schon auf dem Buckel, den Alois Bangert mit einem Ruck auf zwei Stützen hievt. Die Restauration des winterlichen Holzgefährts hat der 73-jährige Zimmermeister zu seiner neuen Aufgabe im Ruhestand erklärt. Schließlich rutschte er selbst als "kleiner Bub" mit dem lenkbaren Vehikel, das bereits Jahrzehnte zuvor sein Großvater Heinrich Gort gemeinsam mit dem Schmied Wilhelm Johmann konstruiert hatte, häufig die Limbacher Hügel hinunter. Noch heute verbindet er schöne Erinnerungen mit dem Fünf-Personen-Schlitten.

"Aber irgendwann, keiner weiß das mehr auf den Tag, geschweige denn auf das Jahr genau, wurde der Schlitten dann in der Diele unserer Zimmerei abgestellt – und dort dann erst einmal vergessen", erzählt Bangert. "Zum Glück, denn so konnte er die Dekaden relativ unbeschadet überstehen." Ende vergangenen Jahres machte ihn sein Sohn, der mittlerweile die Zimmerei leitet, wieder auf den Schlitten aufmerksam – und brachte ihn kurz danach seinem Vater zur Restauration vorbei.

Eine gute Handvoll solch langer Lenkschlitten habe es früher in Limbach gegeben, sagt Bangert, "Reier" seien sie genannt worden. Nachdem das Gefährt der beiden begabten Handwerker auch den anderen Dorfbewohnern aufgefallen war, nagelte und schraubte der Wagner Alois Hemberger gemeinsam mit Heinrich Gort und Wilhelm Johmann ein paar Exemplare für die örtlichen Wintersportfans zusammen.

"Aber davon ist so weit ich weiß keiner mehr vorhanden, nur diesen einen Reier gibt es noch", sagt Bangert und legt seine Hand schon fast zärtlich auf das ebenso alte wie rostige, handgeschmiedete Lenkrad. "Früher war Schlittenfahren vor allem etwas für Verliebte. Man saß dicht aneinandergekuschelt beieinander, da hat es geknistert", erklärt er und grinst. "Auch meine Großmutter ist auf dem Schlitten von meinem Großvater mitgefahren. Viele Freizeitmöglichkeiten hatten die jungen Leute damals ja nicht auf dem Land."

Den regen Gebrauch in längst vergangenen Wintern, als sich der Schnee in Limbach noch hüfthoch türmte und die Gemeinde in prachtvolles Weiß einhüllte, sieht man dem Schlitten deutlich an. Die Leisten der Sitzfläche sind verzogen, die Kufen ebenso rostig-braun wie brüchig und die ein oder andere Strebe ist auch schon mehrfach repariert worden. "Ich will so viele Teile vom Original erhalten wie möglich", macht Bangert deutlich. "Aber hier und da werde ich auch Neue anfertigen müssen." Ein paar Ersatzteile hat er sich in der kleinen Werkstatt im Keller seines Hauses schon zurechtgesägt. Die ganz vorne ins Holz eingebrannten Initialen der beiden Limbacher Schlittenbauer, "G & J", sollen aber auf jeden Fall erhalten bleiben, macht der Zimmermeister deutlich.

Mit seinem Projekt will Bangert auch ein kleines Zeichen setzten gegen die heutige Konsum- und Wegwerfgesellschaft. "Man muss nicht immer alles neu kaufen, alte Dinge wegschmeißen und ständig ersetzen", betont der 73-Jährige. Gutes Handwerk müsse wieder mehr wertgeschätzt werden – "auch deshalb habe ich mit der Restauration des Schlittens begonnen". Schon die Vorfahren seines Großvaters seien Zimmerer gewesen, mittlerweile leitet einer der Söhne von Alois Bangert den Betrieb in Limbach. Mindestens 300 Jahre reicht die Familientradition zurück, erklärt Bangert stolz.

Ob seine Enkel auch einmal in die Fußstapfen treten werden – "für diese Entscheidung haben sie noch viel Zeit", sagt Bangert. Zuerst einmal sollen sich die beiden Kleinkinder am Lenkschlitten erfreuen, wenn er dann mal fertig restauriert ist. "Nur mit dem Schnee wird es wahrscheinlich schwierig", sagt Bangert und richtet den Blick sorgenvoll in den grauen, regnerischen Februarhimmel. Er könne ja vieles reparieren – das Klima aber könne man nur gemeinsam als Gesellschaft retten, betont der 73-Jährige.