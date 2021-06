Vor Ursula Brinkmann

Limbach. Das Arbeiten an gemeindlichen Großprojekten in Limbach geht weiter. Im Rahmen der Ortskernsanierung soll auch das historische Rathaus saniert, erweitert und barrierefrei gemacht werden. Nun wurden im Planungswettbewerb alle eingereichten Vorentwürfe sowie die Preisträger vorgestellt. Nicht weniger als 20 Büros von Berlin über Dresden bis Stuttgart hatten Vorentwürfe abgegeben, die den vorgegebenen Kriterien entsprechen mussten.

"Eine verzwickte, schwierige Aufgabe", wie Hubert Schmidtler, Vorsitzender des Preisgerichts betonte. "Der Bauraum in der Ortsmitte (auf dem ehemaligen Bauhofgelände) ist begrenzt, der Altbau, das ehemalige Schul-, nun Rathaus denkmalgeschützt." Von der "Buntheit der Ergebnisse von verrückt bis normal" war aber nicht nur der freie Architekt aus Karlsruhe angetan. Bürgermeister Thorsten Weber, der mit vier Gemeinderäten stimmberechtigt im elfköpfigen Preisgericht die Entwürfe begutachtet und bewertet hatte, fand angesichts von so viel Kreativität: "Das ist einfach richtig klasse!" Machte jedoch die Auswahl in mehreren Rundgängen in einer fast zwölfstündigen Auswahlsitzung zu einem Marathon.

Am Ende gab es für fünf Büros, die allesamt durch Tarnzahlen niemandem bekannt waren, Anerkennung (dreimal) und zwei Preisträger; nur für diese fünf zahlte sich die Teilnahme mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 40.000 Euro aus. "Die anderen gehen auf Risiko", erläuterte Schmidtler die übliche Vorgehensweise solcher Wettbewerbe. Hierfür werden in Limbach nochmals 50.000 Euro in die Hand genommen, die jedoch wie die Preisgelder aus dem Landessanierungsprogramm kommen.

In dieser Vorstufe zählt außerdem die Beratung, Begleitung und Prüfung durch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung KE in Stuttgart, die auch das ganze Sanierungsvorhaben der Limbacher Ortsmitte planerisch begleitet. KE-Projektleiter Lutz Fricke war daher ebenfalls in den Odenwald gekommen. Die Zahl von 20 eingereichten Vorentwürfen führt er darauf zurück, dass öffentliches Bauen besonders dann eine beliebte Aufgabe sei, wenn es Alt und Neu zu verbinden gelte.

Genau das ist vielen Entwürfen gelungen, besonders aber dem vom Stuttgarter Büro Günter Hermann Architekten, das als erster Preisträger aus dem Wettbewerb hervorging. Der Entwurf belässt dem Altbau seine Eigenständigkeit und ordnet ihm im rechten Winkel ein neues Verwaltungsgebäude hinzu, das an Muckentaler Straße hinter einer "gefalteten Fassade" ein Bürgerbüro aufnimmt. Im verbindenden eingeschossigen Gebäudeteil sind ein Versammlungsraum und das Trauzimmer untergebracht. Diese "Erschließung auf einer Zwischenebene" findet Preisrichter Schmidtler das "Auffälligste" an einem Plan, "der das meiste bietet". Es gebe Einblicke in den Ratssaal und belebe so die kommunale Demokratie. Sogar ein Rathausgärtlein haben die Planer vorgesehen, eingefasst von den denkmalgeschützten Mauern der ehemaligen Schulturnhalle.

Nicht einfach sei die Aufgabenstellung gewesen, befand Sandra Polzer vom Büro Hermann Architekten. Fast schon lakonisch beschrieb Günter Hermann Konzept und Gestaltung: "Wir sehen das Rathaus als demokratische Mitte der Gemeinde, als Ganzes in seiner Umgebung und haben eine angemessene Lösung vorgeschlagen." Das findet auch Bürgermeister Weber. "Wir wollen keinen Prachtbau, sondern ein anständiges Rathaus." Bis es in erweiterter und umgebauter Form steht und der Gemeinde die "offene und zeitgemäße Verwaltung" beschert, die Planungsaufgabe war, wird es noch ein bisschen dauern. Mit einem Baubeginn rechnet Thorsten Weber Mitte nächsten Jahres.