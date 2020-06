Limbach. (pol/rnz) Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines Citroën bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße K3924 kurz vor Limbach ereignete.

Eine 52-Jährige war hier von Trienz in Richtung Limbach unterwegs. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker mehrfach.

Die Fahrerin konnte das demolierte Auto selbstständig verlassen. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Citroën entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Im Einsatz waren ein Notarztwagen, ein Rettungswagen, zwei Helfer vor Ort sowie von der Feuerwehr neun Mann mit zwei Fahrzeugen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang erbittet das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/80 90.