Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Auf seiner Internetseite ist der ursprüngliche Termin noch zu finden. Olaf Sundermeyer wollte im März in den Neckar-Odenwald-Kreis kommen, Buchen war gebucht. Zeit und Ort sind andere geworden, die Gastgeber und das Anliegen nicht. Die Initiative "Herz statt Hetze" und der Verein "KZ-Gedenkstätte Neckarelz" hatten den Berliner Journalisten und Buchautor Olaf Sundermeyer eingeladen, über jene politischen Themen zu sprechen, die ihn besonders bewegen: Extremismus und der zuletzt erstarkte Populismus als gesellschaftliche Herausforderungen, die er in seiner Arbeit abbildet und analysiert. Der Titel der Veranstaltung – "Stresstest für die Demokratie" – ist im Zusammenhang mit der Coronakrise schon verschiedentlich in den Schlagzeilen gewesen und kann so und so interpretiert werden.

Der Untertitel von Sundermeyers Analyse – "Von der AfD bis zu den Querdenkern" – zeigte, worauf der Gast seinen Fokus legen würde. Nach seiner Einschätzung begann der Stresstest für die Demokratie 2014, als die AfD in drei ostdeutsche Landesparlamente einzog. "Seit 2017 ist sie die stärkste Oppositionspartei im Bundestag", beschrieb Sundermeyer die weitere Entwicklung. Was heute als "Querdenken-Bewegung" von sich reden mache, die Fortsetzung. "Hier wird der Staat zum Täter gemacht und die Querdenker zu den Opfern." Eine solche Umdeutung finde auch statt, wenn bei den Protesten gemeinschaftlich gerufen werde: "Wir sind das Volk."

In der Umdeutung des Staates in einen Unrechtsstaat sieht Olaf Sundermeyer die Gefahr der Querdenker-Bewegung. Wenn die Bundesrepublik Deutschland als Corona-Diktatur verstanden werde, wie das auch Alexander Gauland Ende 2020 im Bundestag dargestellt hat, leiteten die Protestler daraus ihr Recht zur Zuwiderhandlung ab.

Über den früheren CDU-Politiker und jetzigen AfD-Frontmann hat Sundermeyer 2018 eine Biografie geschrieben. Titel: "Gauland – Die Rache des alten Mannes". Aus diesem zitierte Dorothee Roos, Vorsitzende des KZ-Gedenkstätten-Vereins, in ihrer Begrüßung: "Gauland stellt die oft bemühte Wehrhaftigkeit der Demokratie auf eine ernsthafte Probe. Weil er für eine Bedrohung des politischen Systems sorgt, die eben nicht von extremistischen Gruppen außerhalb der Gesellschaft ausgeht."

Daraus und aus dem von Sundermeyer Gesagten leitete sich die schon in der Einladung formulierte und am Anfang der Diskussionsrunde im Martin-Luther-Haus gestellte Frage ab: "Wie umgehen mit der parlamentarischen Rechten – und wie mit heterogenen Protestbewegungen, die nach rechts offen sind?" Roos hatte nach zweimal 30 Minuten von einer "erschreckenden Analyse" gesprochen und wollte wissen: "Was kann die Zivilgesellschaft, was können wir tun?" Der Rundfunkreporter gab sich relativ gelassen: "Weitermachen in einer funktionierenden Demokratie." Sundermeyer verwies auf einen für die AfD zu erwartenden Stimmenanteil von zehn Prozent bei der Bundestagswahl. "Jetzt vor einer Minderheit zu weichen oder sich von ihr leiten zu lassen, wäre ein Fehler."

Gleichzeitig warnte er, dass die Masse des außerparlamentarischen Protestes zwar geschmolzen sei, aber er prognostizierte, dass der radikale Kern über längere Zeit bestehen werde. "Das ist der Kontext, in dem der Mord von Idar-Oberstein geschehen konnte." Sein Schluss: "Jetzt muss die Demokratie verteidigt werden, sonst werden wir den Stresstest nicht bestehen." Dass Demokratie Arbeit mache, zitierte er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und fügte hinzu: "Jedermanns Aufgabe". Auch seine eigene Aufgabe als Medienschaffender schließt er ein, will trotz Anfeindungen und Bedrohungen weiter aufklären. Aber niemanden überzeugen. Denn zum Wesen der Demokratie gehörten unterschiedliche Meinungen. "Das müssen wir aushalten."

Der Sprecher der Initiative "Herz statt Hetze", Markus Dosch, verband mit seinem abschließenden Dank das Versprechen: "Wir machen weiter!"