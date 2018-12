Auf Lesereise touren die Autoren mit Michael Mende zusammen durch "Unser Land" und die hiesigen Buchhandlungen - am Sonntag gastierte man in Mosbach bei "Kindlers", heute liest man im "BuchHaus" Eberbach. Foto: J. Blüthner

Von Judith Blüthner

Mosbach. Der RNZ-Heimatkalender "Unser Land" ist derzeit auf Reisen. Autor Michael Mende (Heidelberg/Bammental) macht‘s möglich, und seine "Lesereise" führte den wortgewandten Organisator zusammen mit weiteren Autoren am Sonntag nach Mosbach. So bunt und vielseitig die Texte und Gedichte in diesem Kalenderbuch sind, so abwechslungsreich und kurzweilig gestalten sich auch die Lesungen. In gemütlicher Runde lässt es sich zu dieser Jahreszeit am besten auf gedankliche Reisen gehen. So begrüßte Christine Krück-Mellert, Inhaberin von Kindlers Buchhandlung, am Sonntagnachmittag die Besucher an Kaffeetafeln zwischen den Bücherregalen. Leibliches Wohlergehen korrespondierte mit geistigem Genuss.

Eine Lesereise ist ein geistiger Spaziergang. "Spazieregeh mecht gudi Laune", heißt es im Gedicht "Sunn im März", vorgetragen von der Heidelberger Mundartautorin Irma Springer. Kein Wunder also, dass die Gäste froh gestimmt den Worten lauschten.

Heimat ist nicht der Ort, an dem man geboren ist, Heimat ist ein Gefühl. Gedanklich reiste man mit den Texten der Autoren - mal kritisch, mal auf lockere Art, mal in heimischer Mundart und mal auf Hochdeutsch - durch die Jahreszeiten. Gewissermaßen den Startschuss dazu gab Hubert Waldenberger (Bad Rappenau/Nekargerach) mit seinem witzigen Gedicht "Es geht nauszus". Für musikalische Kurzweil sorgte Stefan "Steffi" Müller - natürlich mit Mund-Art. Seine Instrumente sind die Mundharmonika und das Saxofon.

Heimat scheinen auch Zugezogene hier gefunden zu haben. Ger(har)d Asche, zum Beispiel, der einst aus dem Norden in den "wilden Süden" kam, ist seit vielen Ausgaben mit Gedichten in "Unser Land" vertreten. Ein zu einer Freizeit mitzubringender "Teppich" habe ihn einst mit der hiesigen Mundart konfrontiert und die Teilnahme an dieser Freizeit fast verhindert. Denn dass damit schlicht und einfach eine Wolldecke gemeint war, darauf war der dem Dialekt damals noch nicht Mächtige nicht gekommen.

Mundart verbindet und gehört unabdingbar zur Heimat. Zweisprachig aufgewachsen ist die Autorin Dr. Daniela Maria Ziegler, nämlich mit Dialekt und Hochdeutsch. Als die gebürtige Heidelbergerin, die zwischenzeitlich in Hamburg und Berlin lebte, davon hörte, dass ihr Dialekt vom Aussterben bedroht sei, habe sie sich umgehend ans Werk gemacht. Entstanden ist ihr Buch "Wie ma halt so redd‘". Der Text "Eibildung is aa ä Bildung" findet sich wie alle vorgetragenen Texte in der Ausgabe "Unser Land 2019".

Das Lieblingswort der Mosbacher ist "ebbes", schreibt "Stammautor" Bruno König, dessen amüsante Glosse Michael Mende vorlas. "Ebbes, des Wort kannsch du für alles brauche."

Zu dem von Dr. K. W. Beichert, G. Layer und K. H. Neser herausgegebenen Heimatkalender gehören neben Gedichten zahlreiche Aufsätze zu historischen Themen, Anekdoten und auch kritische Texte. Einen davon hat Michael Mende verfasst. "Heimat-Los": das Altbekannte verschwindet und muss dem Modernen weichen.

Hans-Jürgen Vogt aus Neckarbischofsheim befasste sich mit Erinnerungen von Kirchenrat Theophor Friedrich Dittenberger und erzählte dem beifallfreudigen Publikum damit von einer "seltsamen Hochzeit". Um Erinnerungen ging es auch in einem Text von Lore Lenz (Oberschwarzach), den Mendes Ehefrau Nancy Neidig vortrug: "Der Wanderzirkus und der Postbus". Die Anekdote vom "Geist unter dem Pflug" kannte man bisher wohl nur in Großeicholzheim und Seckach - dank Gottlob Wieland und dem Heimatkalender schmunzelt man darüber jetzt im gesamten Auflagegebiet. "Bilder der Heimat", wie in dem Gedicht von Annedore Großkinsky (Plankstadt) beschrieben, setzten sich während der rund zweistündigen Lesung zu einer bunten Collage zusammen.

Info: Am heutigen Mittwoch macht die "Lesereise" mit dem RNZ-Heimatkalender um 19 Uhr im BuchHaus Eberbach, Bahnhofstr. 17, Station. Erhältlich ist "Unser Land" im Buchhandel und in allen RNZ-Geschäftsstellen.