Praktische Einblicke: Bei einem Rundgang verschafften sich die Eröffnungsgäste aus der Politik einen Überblick über die fünfte zentrale Lehrstellenbörse des Neckar-Odenwald-Kreises in der Neckarelzer Pattberghalle. An vielen Ständen bot sich dabei die Gelegenheit zum Gespräch mit der heimischen Wirtschaft, für Gäste wie potenzielle Bewerber um einen Ausbildungsplatz. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Von einem großen "Markt der Möglichkeiten" für junge Leute sprach Landrat Dr. Achim Brötel bei der Begrüßung zur fünften Kreis-Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald am Samstagvormittag in der Pattberghalle in Neckarelz. 41 gemeldete Stände von privatwirtschaftlichen Unternehmen, Innungen, Institutionen und beruflichen Schulen ermöglichten die unmittelbare Kontaktaufnahme auf der Suche nach dem Wunschberuf. Gemeinsame Träger der Veranstaltung sind die Handwerkskammer (HWK) Mannheim, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, der Landkreis Neckar-Odenwald sowie die Stadt Mosbach.

Für Letztere sprach Oberbürgermeister Michael Jann von sich umkehrenden Verhältnissen am Ausbildungsmarkt: "Mittlerweile suchen die Jugendlichen sich ihre Betriebe aus". War es noch Anfang der Jahrtausendwende oft schwierig, überhaupt eine (passende) Lehrstelle zu finden, haben heute viele Schulabsolventen die Auswahl. Auf die veränderten Gegebenheiten ging auch IHK-Geschäftsführer Harald Töltl ein: "In den vergangenen drei oder vier Jahren hat sich viel getan in der beruflichen Ausbildung", unterstrich er. Deshalb sei es gut, wenn auch Eltern mit auf die Ausbildungsmesse kommen, da deren Erfahrungen aus der eigenen Lehrzeit oft nicht mehr der heutigen Realität entsprechen. "Wir machen das samstags, weil dann diejenigen kommen, die wirklich Interesse haben", beschrieb Töltl den persönlichen Einsatz, auf den es bei der Suche nach dem individuell besten Ausbildungsplatz ankomme.

Klaus Hofmann, Vizepräsident der Handwerkskammer (HWK) Mannheim, lobte die kooperative Umsetzung des Projekts durch IHK und HWK gemeinsam mit Stadt und Landkreis. Das sei "ein guter Beweis, wie wir im Neckar-Odenwald pragmatisch Dinge angehen", so Hofmann. Im Anschluss führte er den Tross der Eröffnungsgäste, zu dem unter anderem auch der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig (CDU), Obrigheims Bürgermeister Achim Walter sowie einige Stadt- und Kreisräte gehörten, auf einem ersten Rundgang durch die Halle.

"Interaktion" in Form des Ausprobierens vor Ort gab es in vielfältiger Form bei den Handwerksbetrieben, wo gehämmert, geschliffen und im Außenbereich sogar gebaggert (mit Mini-Bagger der Firma Hollerbach aus Hardheim) werden durfte. Besonders kreativ zeigte sich auch die hiesige Elektroinnung, wo mit Softbällen in Waschmaschinentrommeln gekickt oder geworfen werden konnte.

"Alle gewinnen dabei, dass nicht jeder sein eigenes Ding macht", stellte Fabian Weiß, Wirtschaftsförderer bei der Stadt Mosbach, gerne fest. Die geplante Zahl an Stellplätzen habe man voll besetzt, wobei man es nicht zu eng werden lassen wollte. Vielfach gab es an den Ständen bunte Taschen mit Informationsmaterial und Werbegeschenken, die gerne mitgenommen wurden.

Was die Resonanz der eigentlichen Zielgruppe betrifft, so könnten es diesmal etwas weniger angehende Auszubildende als in den Vorjahren gewesen sein, die den Weg an die Chancen-Börse gegangen sind. Diejenigen, die kamen, äußerten sich aber vielfach positiv: "Es macht Spaß und man kommt gut ins Gespräch", war so oder ähnlich häufiger zu hören.

Nicht umsonst spricht man momentan in Bezug auf die Ausbildung jedoch von einem "abgegrasten Markt" sowie von einem Ansturm auf die Hochschulen. Dass man versucht, auch Gymnasiasten zur Information über Chancen dualer Berufsausbildung zu bewegen, bestätigten Dr. Thomas Pauer, Schulleiter am Auguste-Pattberg-Gymnasium, ebenso wie Andreas Klaffke, Lehrer am Nicolaus-Kistner-Gymnasium. Bei den angehenden Abiturienten seien jedoch aktuell eher die Plätze zu dualen Studiengängen begehrt.

Wohl auch durch das Ausbleiben von Bewerbern mit Hochschulreife stehen die Chancen für Absolventen der mittleren Bildungsabschlüsse derzeit in vielen Branchen sehr gut: Dass man auch Jugendlichen mit schwächeren Schulnoten eine Chance gebe, wenn die sonstigen Voraussetzungen stimmen, war an vielen Ständen zu hören. In den kaufmännischen Berufen allerdings scheint es derzeit noch immer so, dass man einen Bewerberüberhang hat.