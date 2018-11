Trotz Niedrigwasser ist an der Elz das Thema Hochwasser ein bestimmendes: In Dallau suchte man vor Ort vonseiten der Gemeindeverwaltung das Gespräch mit den besorgten Bürgern, um die Zweifel am Bau des Lebensmittelmarktes auszuräumen. Foto: Nadine Slaby

Elztal-Dallau. (nak) In der Oktobersitzung des Elztaler Gemeinderats waren das Thema Hochwasserschutz sowie mögliche Beeinträchtigungen desselben durch den genehmigten Bau des Lebensmittelmarktes an der Elz ein viel diskutiertes Thema. Einige Bürger befürchteten, dass erst eingerichtete Hochwasserschutzmaßnahmen durch den Bau des Lebensmittelmarktes hinfällig werden könnten.

Diesen Befürchtungen versuchte man von Seiten der Gemeinde dieser Tage entgegenzutreten, indem man Planer sowie besorgte Bürger zu einer Vor-Ort-Besprechung einlud. An der Elzbrücke im Neuwiesenweg begutachteten Bürgermeister Marco Eckl, die Gemeinderätin Gabriele Metzger, der Ortsvorsteher aus Dallau, Siegfried Englert, sowie Bauamtsleiter Christoph Tanecker gemeinsam mit einigen besorgten Bürgern, darunter Udo und Eirik Spitzer, den Bauplatz des Lebensmittelmarktes unweit der - aktuell nur wenig Wasser führenden - Elz.

"Ihr habt das erst erweitert und eben gezogen, und jetzt engt ihr es wieder ein", erklärte hierbei Udo Spitzer, dessen Firmengelände (Spitzer Silo) etwas oberhalb und ebenfalls am Elzlauf liegt, sein Unverständnis. Auch Gemeinderätin Metzger erinnert sich an diverse Hochwasser, die das Umland, auf dem nun gebaut werden soll, überschwemmten. Waldemar Ehrmann von der Abteilung Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, gab Spitzer wie Metzger erst einmal Recht. Die gesetzlichen Vorgaben hierbei seien klar.

In Überschwemmungsgebieten bestehe ein Bauverbot. Aber, so schränkte er gleich wieder ein, wenn der Bau zu keinerlei Benachteiligungen hinsichtlich der anderen Anrainer, des bestehenden Hochwasserschutzes sowie den Retentionsflächen führe, ist er zu genehmigen. Dies sei beim Bau des Lebensmittelmarktes gegeben.

Anhand der Pläne führte er aus, dass im bisherigen Überschwemmungsgebiet bereits einiges getan wurde, um bei künftigen 100-jährigen Hochwassern die Überschwemmungsgefahr so gering wie möglich zu halten und die seit 2011 geltenden gesetzlichen Vorgaben bei solchen Hochwasserereignissen zu erfüllen.

So wurde beispielsweise die Brücke bei der Sanierung verbreitert, so dass der Rückstau durch selbige bei einem Hochwasser nicht mehr so stark sei. Die Bauherren des Lebensmittelmarktes mussten zudem nachweisen, dass sich durch das Bauvorhaben keinerlei Benachteiligungen für andere Anwohner ergeben sowie die bebaute Überschwemmungsfläche anderweitig ausgleichen.

Durch Querschnitte im Gelände, die die jeweils prognostizierte Wassermenge aufzeigen, verdeutlichte Ehrmann, welche Bereiche bei einem Hochwasser überschwemmt werden. Um die aufgeschüttete und bebaute Retentionsfläche auszugleichen, werde vor dem geplanten Lebensmittelmarkt ein weiterer Bodenabtrag erfolgen. Somit werde eine Wanne geschaffen. Dieser Raum fülle sich mit "stehender Brühe", die dann bei sinkenden Pegeln wieder ablaufe, so der Wasserwirtschatsexperte.

Dem Einwand von Udo Spitzer, dass der Wasserfluss trotzdem eingeengt und daher schneller werde, gab Ehrmann zwar Recht. Allerdings rechne man hier mit einem schnelleren Fluss im Millisekundenbereich.

Was die Berechnungen aber auch gezeigt hätten sei, dass es mit dem Bau sogar zu einer Verbesserung des Wasserstandes an der Hochwasserschutzwand komme. Der angenommene Wasserspiegel sinke dort um zwei Zentimeter. "Die Hochwasserschutzmaßnahmen halten den heutigen gesetzlichen Bedingungen nach dem Bau des Marktes stand", so Waldemar Ehrmann, der aber auch anfügte: "Aber machen wir uns nichts vor, einen absoluten Hochwasserschutz gibt es nicht."

Elztals Bürgermeister Marco Eckl versuchte ebenfalls zu beruhigen. In Auerbach werde eine Pegelmessung installiert. Wenn diese anschlage, dann werde man von Seiten der Gemeinde die Liste der gefährdeten Anwohner abtelefonieren, so dass diese entsprechende Maßnahmen treffen könnten. "Warten wir es ab!", meinte Udo Spitzer, der nach den Ausführungen vor Ort zwar etwas beruhigter, aber immer noch skeptisch war.