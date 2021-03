Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Zusammen könnten sie ein komplettes Fußballteam bilden: Elf Männer und Frauen gehen als Kandidat(innen) aus dem Wahlkreis 38 – Neckar-Odenwald – aufs Landtagswahlfeld. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat den elf Bewerbern im Vorfeld der Wahl den Ball zugespielt, mit der Bitte um kurze, knackige Pässe in die Tiefe – um im Fußball-Sprachbild zu bleiben. Alle Kandidat(inn)en erhielten dieselben Fragen, alle zudem eine Obergrenze für die Länge der jeweiligen Antworten, die mitunter eine echte Herausforderung darstellte.

Neben Vertretern der im aktuellen Landtag von Baden-Württemberg agierenden Parteien Grüne, CDU, SPD, AfD und FDP gehen Kandidaten von "Die Linke", Freie Wähler, ÖDP, Wir 2020, Klimaliste BW und Volt ins Rennen um Wählerstimmen im Neckar-Odenwald-Kreis.

> Die Kandidaten:

Peter Hauk (CDU): Alter: 60, Familienstand: verheiratet, drei Kinder, Beruf: Förster, Wohnort: Adelsheim, Hobbys: Waldarbeit und Orgel spielen

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Alter: 57, Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Beruf: Agrarbiologin, Landwirtin, Wohnort: Bödigheim, Hobbys: Pferde, Lesen, Wandern

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Alter: 61, Familienstand: verheiratet, Beruf:Referentin des OB in Karlsruhe, Wohnort: Billigheim, Hobbys: Musik hören, Singen, Gartenarbeit, meine Ehrenämter

Johann Martel (AfD): Alter: 42, Familienstand: verheiratet, sechs Kinder, Beruf: Technischer Fachwirt, Wohnort: Walldürn, Hobbys: Zeit mit der Familie verbringen

Pascal Schejnoha (FDP): Alter: 24, Familienstand: ledig, Beruf: Referent Online- Management, Wohnort:Mosbach, Hobbys: Lesen, Politik, Gaming

Bernd Zieger (Die Linke): Alter: 52, Familienstand: ledig, Beruf: Betriebsratsvorsitzender, Wohnort: Heidelberg, Hobbys: Schach, Joggen, Lesen

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Alter: 37, Familienstand: ledig, Beruf: Verwaltungswirt, Wohnort: Mannheim, Hobbys: Kochen, Wandern, Fitnessstudio

Joachim Förster (ÖDP): Alter: 62, Familienstand: verheiratet, Beruf: Techniker, Technischer Betriebswirt, Wohnort: Schwarzach, Hobbys: Imkern, Angeln

Ralf Schumacher (Wir 2020): Alter: 53, Beruf: Firmenberater, Wohnort: Schefflenz, Hobbys: Jäger, Jagdmusik, Motorrad fahren

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Alter: 64, Familienstand: verheiratet, Beruf: Heilerziehungspfleger, Wohnort: Großeicholzheim, Hobbys: Familie, Fußball, Erforschung der Großeicholzheimer Geschichte

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Alter: 57, Familienstand: verheiratet, fünf Kinder, Beruf: Hochschullehrer, Wohnort: Mudau, Hobbys: Segeln, Bergsteigen, Tanzen

> Die Fragen

1 Gleich zum Wesentlichen: Warum sollte der Wähler / die Wählerin am 14. März unbedingt ein Kreuzchen hinter Ihrem Namen setzen?

Peter Hauk (CDU): Ich kämpfe mit viel Erfahrung, Einsatz und Leidenschaft erfolgreich für die Bürger(innen). Es stehen Herausforderungen an, die man nicht durch Ideologie und falsche Versprechen löst. Dafür braucht es Politiker, die anpacken und pragmatische Wege zum Wohle der Bürger finden und umsetzen. Dafür stehe ich!

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Baden-Württemberg ist in den letzten Jahren ökologischer, sozialer und innovativer geworden. Diese erfolgreiche Politik soll fortgesetzt werden mit Winfried Kretschmann als Ministerpräsident. Mit der Stimme für mich wird die grüne Politik die Klimakrise erfolgreich bewältigen.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Unser Kreis braucht weiter eine starke, kompetente und sozial-demokratische Vertretung in Stuttgart. Ich werde soziale, ökologische und ökonomische Themen, weil sie eng verzahnt und für unsere Zukunft sehr wichtig sind, aktiv und zukunftsweisend mitgestalten.

Johann Martel (AfD): Weil ich kein Berufspolitiker bin und keiner "etablierten" Partei angehöre. Ich bringe Fachwissen mit handwerklichem Hintergrund ein. Ich bin unabhängig, habe meinen Wahlkampf selbst finanziert, habe mit keinen Lobbyisten zu tun und keine Deals für meine Kandidatur gemacht.

Pascal Schejnoha (FDP): Weil Baden-Württemberg wieder eine Partei in Regierungsverantwortung braucht, die die Freiheits- und Bürgerrechte konsequent verteidigt und die richtigen Weichen für die Zeit nach der Krise stellen kann. Dafür steht die FDP und damit auch ich selbst als Landtagskandidat.

Bernd Zieger (Die Linke): Dies ist wichtig, damit das Thema der sozialen Gerechtigkeit wieder Bedeutung gewinnt. Die Umverteilung von unten nach oben muss gestoppt und umgekehrt werden. Seit Jahren ist Die Linke für die Einführung einer Millionärssteuer und aktuell für eine einmalige Vermögensabgabe.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Mit mir kehrt ein Kandidat der Mitte, gepaart mit kommunalem Sachverstand, in den Landtag ein, der sich keinem Fraktionszwang unterwerfen muss, sondern der unvoreingenommen und nach überlegter Abwägung einzelner Argumente nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen wird.

Joachim Förster (ÖDP): Weil die Politik der grün-schwarzen Landesregierung in den letzten Jahren längst überfällige Reformen wie zum Beispiel die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft oder die Bekämpfung der organisierten Kriminalität verschlafen hat.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Grundrechtseinschränkungen und politische Berufsverbote bestimmen derzeit unser Leben. Die Altparteien haben mit ihrer Art von Politik jegliches Vertrauen verspielt. Es braucht jetzt Politiker, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen und die Sorgen und Nöte der Menschen verstehen.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Die Klimaliste hat sich erst im September 2020 gegründet, als Reaktion auf schlechte Regierungspolitik. Die Grünen sind u. a. verantwortlich, dass etwa der Ausbau der Windenergie zurückgegangen ist. Landwirtschaftsminister Hauk möchte über 2023 hinaus Glyphosat erlauben – völlig inakzeptabel.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Wir wollen mit unseren Nachbarländern, die mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert sind, europäisch denken und lokal handeln. Die Klimakrise stellt die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts dar und muss in den kommenden Jahrzehnten höchste Priorität erhalten.

2 Was zeichnet Sie ganz persönlich aus? Was macht Sie zu einem Kandidaten, der ins Landesparlament einziehen sollte?

Peter Hauk (CDU): Als Landesminister bin ich viel im Land unterwegs, aber ich bin im NOK zu Hause und nehme mir intensiv Zeit für die Menschen, ihre Wünsche und Sorgen. Ich bin einer, der anpackt. Geht nicht gibt’s nicht! Das ist mein Motto. Ich will Zukunft gestalten, mit den Menschen, nicht gegen sie.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Seit über 20 Jahren setze ich mich ehrenamtlich für die Stärkung des ländlichen Raums ein, mit der Kompetenz und Erfahrung als Agrarbiologin, Landwirtin, Kommunalpolitikerin und im Ehrenamt engagierte Frau werde ich mit Herz und Verstand den Landtag bereichern.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Ich war über acht Jahre Referentin im Landtag und fast zwei Jahre im Kultusministerium. Mein Bundestagsmandat bis 2017 als Familien- und Europapolitikerin stellt ein unverzichtbares Netzwerk für zielführendes politisches Handeln dar wie mein Kreistags- und Gemeinderatsmandat.

Johann Martel (AfD): Familienpolitik. Diese beginnt für mich als sechsfacher Vater mit einer wohnortnahen Geburtshilfe, geht über eine Babybox zur Geburt (wie in Finnland), kostenlose Kita und kostenlose Schülerbeförderung bis hin zu Steuervorteilen. Kinder sind unsere Zukunft!

Pascal Schejnoha (FDP): Ich will kein Politiker von der Stange sein. Mit mir bekommen die Wähler(innen) einen leistungsbereiten und motivierten Kandidaten, der regelmäßig den Status Quo hinterfragt und mit jugendlicher Dynamik mehr Schwung in das Parlament bringen wird.

Bernd Zieger (Die Linke): Seit 2014 vertrete ich Die Linke im Gemeinderat von Heidelberg. Ich bin im Stadtentwicklungs-, Bau- u. Klimaschutzausschuss und außerdem im Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH. Dadurch habe ich schon umfangreiche politische Erfahrungen.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Meine solide Bildung von Hauptschule, Wirtschaftsschule, Wirtschaftsgymnasium bis hin zum Studium zeigen auf, dass ich für meine Ziele einstehe und Leistungsbereitschaft mitbringe. Bodenständigkeit, Freundlichkeit und Kommunikationsvermögen runden meine Persönlichkeit ab.

Joachim Förster (ÖDP): Eine zielorientierte, gründliche Arbeitsweise sowie eine reiche Lebens- und Berufserfahrung, um auch in schwierigen Zeiten besonnen zu handeln. Dazu eine offene und ehrliche Art, um ohne Vorurteile im Konsens mit allen Betroffenen den Dialog zu suchen.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Mit über 30 Jahren Berufserfahrung als Firmenberater für Gewerbe und Mittelstand kenne ich die Abläufe der sozialen Marktwirtschaft sehr gut. Ich stehe für eine bürgernahe und bodenständige Politik, die dem Menschen dient und nicht den Großkonzernen.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Ich bin seit über 40 Jahren im Umweltschutz aktiv, war 2. Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen das KWO. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Wäre die wachsende Erdbevölkerung beim Verbrauch der Ressourcen auf deutschem Niveau, würde das schon zu saunaähnlichen Zuständen führen.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Meine Lebenserfahrung, mit vielen Höhen und Tiefen, hat mich gelehrt, dass nach einer Auseinandersetzung in der Sache immer auch ein Kompromiss möglich sein muss. Es darf gestritten und sich geeinigt werden. Nur Spaltern, Rassisten oder Extremisten werde ich immer entgegentreten.

3 Was können die Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis von Ihnen erwarten? Oder anders gefragt: Was haben/hätten sie ganz konkret davon, von Ihnen im Landtag vertreten zu werden?

Peter Hauk (CDU): Ich bin erfahren, ehrlich und zuverlässig. Im Kreis, im Land und in Europa bin ich gut vernetzt, davon soll unser Kreis auch künftig profitieren. Ich höre zu und weiß, wie man die Herausforderungen bei uns lösen kann. Unser Kreis muss attraktiver Lebens- und Wohnraum, sicherer Arbeitsplatz bleiben.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Agrarwende muss sich für unsere Familienbetriebe mehr lohnen, wir brauchen ein Zukunftskonzept für regionale Schlachtung. Ich werde mich stark machen für den Klimaschutz im Landkreis, den Ausbau des ÖPNV, den Erhalt unserer Kliniken und den sozialen Zusammenhalt.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Ich will für alle Menschen Politik gestalten, besonders für Familien, Frauen, Kinder und Senior(inn)en und diejenigen, die sonst keine Stimme haben. Ich werde mich in der Bildungs-, Familien- und Sozialpolitik stark machen, ebenso für Demokratie und bürgerschaftliches Engagement.

Johann Martel (AfD): Ich werde gegen die zunehmende Benachteiligung des ländlichen Raums kämpfen. Es ist absurd: Zunehmend will man alles zentralisieren (Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten), investiert dann aber nicht mal in die Infrastruktur zur Erreichbarkeit.

Pascal Schejnoha (FDP): Die Bürger(innen) können bei mir darauf vertrauen, dass ich u.a. bei der Schließung dringender Baustellen unserer Bildungspolitik mitwirken werde. Politik soll außerdem für die Menschen wieder als Partner und nicht als Blockierer wahrgenommen werden.

Bernd Zieger (Die Linke): Ich möchte mich für den Erhalt des Kreiskrankenhauses in öffentlicher Hand einsetzen und für einen Ausbau des ÖPNV bei besserer Taktung. Wir brauchen öffentlich geförderten Wohnungsbau und eine Zurückdrängung privater Immobilienspekulationen am Wohnungsmarkt.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Mit mir erhalten die Bürger des NOK einen Kandidaten, der stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Wünsche hat. Es wird einen digitalen oder wenn möglich auch einen persönlichen Austausch im Wahlkreis geben. Denn ich will die Anliegen mit nach Stuttgart nehmen und umsetzen.

Joachim Förster (ÖDP): Eine ökologische, familienfreundliche, wertkonservative und vor allem firmenspendenfreie Politik. Ich setzte mich ein für die Erhaltung der bäuerlichen Strukturen, die wohnortsnahe ärztliche Versorgung sowie die Aufwertung der Pflegeberufe.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Wir 2020 ist eine basisdemokratische Partei, bei der die Bürger die Politik bestimmen. Ich verstehe mich als Moderator zwischen der Gesellschaft und dem Parlament. Wichtige Entscheidungen trifft das Volk.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Massiver Ausbau von Sonne, Wind und Wasser(stoff) als Energie, möglichst dezentral. Flächenverbrauch stoppen bei Straßen- und Wohnungsneubau. Schon erschlossene Leerstände in kleinen Dörfern wiederbeleben, damit direkt verbunden ist der Erhalt dörflicher Vereinsstrukturen.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Mehr Europa, mehr Klimawandel und mehr Digitalisierung im Landtag. Erfahrungen und Austausch mit den Nachbarländern auf Innovationsplattformen, mehr Offenheit gegenüber neuen Technologien und mehr künstliche Intelligenz für bessere Entscheidungen in der Wirtschaft.

4 Bleiben wir im Kreis: Wo sehen Sie die Stärken der Region? Wo die Schwächen? Wo Chancen, wo Gefahren?

Peter Hauk (CDU): Stark sind wir in der Fläche, zugleich ist dies die größte Herausforderung. Lange Wege, dünne Besiedlung, kaum Industrie. Es sind die kleinen Strukturen, die uns stark machen. Handwerk, Landwirtschaft, ortsnahe Bildungsangebote, Vereine. Ich kämpfe dafür, dass das so bleibt, die Infrastruktur noch besser wird!

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Die engagierten Menschen und erfolgreichen Unternehmen, vom Handwerk bis zum Weltmarktführer, die abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die große Chancen für eine naturnahe Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus bietet versus schlechte Internetverbindung und Mobilfunkempfang.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Wir bieten günstigen Wohnraum, eine schöne Landschaft, sind ein Tourismusmagnet. Unsere Vereine und Ehrenamtlichen sind ein Schatz. Nötig sind eine bessere interkommunale Zusammenarbeit, schnelles Internet und gemeinsame Lösungen bei Verkehr, Umwelt- und Klimaschutz.

Johann Martel (AfD): Der NOK ist wirtschaftsschwach und vielfach abhängig von seinen Nachbarkreisen, z. B. von den dortigen Arbeitsplätzen, aber auch von den medizinischen Fachkliniken, etc. Unsere Stärke sind die ländliche Idylle, günstigeren Grundstücks- und Mietpreise.

Pascal Schejnoha (FDP): Unser Landkreis kommt beim Breitbandausbau gut voran, sollte aber noch stärker die Chancen daraus nutzen – z.B. bei der Digitalisierung der Verwaltung. Mittelstand und Tourismus sind weitere Stärken; diese brauchen hier vor allem schnelle und unbürokratische Hilfe.

Bernd Zieger (Die Linke): Stärken liegen sicher im Tourismus und in zahlreichen Klein- und mittelgroßen Betrieben, zum Beispiel in der Gastronomie und im Einzelhandel. Diese müssen erhalten bleiben. Die Arztpraxen im ländlichen Raum müssen öffentlich gefördert und erhalten bleiben und ausgebaut werden.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Der NOK ist ein viel bewaldeter Kreis. Die grüne Lunge muss gestärkt, an neue klimatische Gegebenheiten angepasst werden. Chancen sehe ich in der tollen Wohnlage. Daher gilt es, Gefahren wie die Landflucht abzuwenden durch Verbesserung der Verkehrs- und Kommunikationsstruktur.

Joachim Förster (ÖDP): Die Stärke unserer Region sehe ich in der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und im daraus resultierenden Bestreben, hier etwas Naturverträgliches aufzubauen. Die Schwächen sehe ich derzeit noch in der mangelhaften digitalen Infrastruktur.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Gerade erleben wir, wie durch Politik und die Medienlandschaft eine gesellschaftliche Spaltung entsteht. Wir Neckar-Odenwälder beweisen gerade, dass wir auch in Krisenzeiten unsere Gesprächskultur bewahren und uns nicht von Angst- und Panikpolitik leiten lassen.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Der NOK besitzt einen guten Mittelstand, der darf nicht von den großen "Playern" kaputtgemacht werden. Unter anderem muss mehr Steuergeld in den NOK, die NO-Kliniken müssen anders aufgestellt werden, bessere digitale Vernetzung mit Bürokratieabbau usw.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Wir leiden im Odenwald sehr unter der Abwanderung gut ausgebildeter Menschen, ob im Handwerk oder in akademischen Berufen. Wir müssen die regionale Bildungspolitik so gestalten, dass junge Menschen auch bleiben wollen und können. Dann werden qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.

5 Und wenn wir den Blick auf Baden-Württemberg lenken: Wie sieht da Ihre Chancen-/Gefahren-Einschätzung aus?

Peter Hauk (CDU): Potenzial liegt im ländlichen Raum. Eine gute Infrastruktur, attraktiver Wohnraum und eine starke Vereinsstruktur soll Jung und Alt bei uns halten. Auch der Klimawandel ist großes Thema; hier gilt es, den Waldumbau zu fokussieren. Wir sind das Innovationsland Nummer eins, wir müssen Autos und Maschinen der Zukunft bauen.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Klimawandel, Artenrückgang, Strukturwandel in der Wirtschaft, Digitalisierung und Zusammenhalt der Gesellschaft sind die Herausforderungen der Zukunft. Es gilt, sie so zu gestalten, dass wir klimaneutral weiter Technologieführer bleiben und unseren Wohlstand sichern.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Schulen müssen krisenfester und digitaler werden. Ebenso müssen Kitas, Weiter- und Fortbildung qualitativ ausgebaut werden, auch als Zukunftsinvestition für gute Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort BaWü. Stärker unterstützt werden muss das Pflege- und Gesundheitswesen.

Johann Martel (AfD): Baden-Württemberg läuft Gefahr, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu verlieren. Wir sind rohstoffarm, daher können wir nur durch Bildung und Innovation stark sein. Darauf müssen wir uns besinnen. Schluss mit zunehmend linken, weltpolitischen Alleingängen (die selbst der Landtag macht).

Pascal Schejnoha (FDP): In der Bildung müssen wir endlich die Kehrtwende hin zu mehr Qualität und besserer Digitalisierung schaffen. Zudem sollten wir bei der Mobilitätsfrage technologieoffen bleiben und nicht durch den einseitigen Fokus auf Elektromotoren Tausende Arbeitsplätze gefährden.

Bernd Zieger (Die Linke): Die Chancen stehen in der Entwicklung von modernen Technologien, insbesondere im Umweltbereich und im Ausbau erneuerbarer Energien sowie im Ausbau des ÖPNV. Die Automobilindustrie und der Maschinenbau müssen auf die Herausforderung des Klimawandels reagieren.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Wir müssen es schaffen, weiter der taktgebende Motor in der Automobilindustrie zu bleiben. Dafür benötigen wir den Ausbau und Forschung zur Wasserstofftechnologie. Ausbau von Glasfaser, die Forschung zur alternativen Stromerzeugung und Stromspeicherung runden unser Portfolio ab.

Joachim Förster (ÖDP): Im Blick auf Baden-Württemberg sehe ich immer noch eine Menge Innovation und Tatendrang. Eine Gefahr sehe ich im Ausverkauf heimischer Industrie und ihrer Technologie nach Fernost. Hier muss dringend gegengesteuert werden.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Unser Land ist geprägt von seiner starken Wirtschaftskraft. Unzählige Innovationen finden ihren Ursprung darin. Gerade erleben wir allerdings einen Niedergang des Mittelstandes, dem Rückgrat unseres Wohlstandes und der Gesellschaft.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Stärken der Region könnten eine stärkere Biolandwirtschaft sein; dazu bedarf es geplanter Wasserinfrastruktur. Das muss schnell angegangen werden. Wasser gibt es auf der Erde ausreichend, es muss nur entsalzt und weltweit sinnvoll eingesetzt werden, BW hat gute Tüftler, könnte das mit Erfindergeist schaffen, ein Beispiel von vielen.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Wir haben beste Chancen, einen Vorsprung bei neuen Technologien zu erzielen. Ob im Maschinen-, Anlagen oder Automobilbau. Wir müssen hierfür eine Bildungsoffensive starten, um auch die richtig qualifizierten Mitarbeiter zu bekommen, die Digitalisierung nicht zu verschlafen.

6 Die strikte Vorgabe für alle Antworten in dieser Runde lautet: 280 Zeichen. Packen Sie doch bitte mal Ihre wichtigsten Ziele und Anliegen in diese – zugegeben knackig-knapp bemessene – Vorgabe ...

Peter Hauk (CDU): Bildungs- und Betreuungsangebote ausbauen, Nahversorgung und Bahnknoten stärken, Kliniken erhalten, Sanierungskatalog Landstraßen umsetzen, Perspektiven für Landwirte schaffen, Datenautobahn aufrüsten, DHBW Mosbach entwickeln, Ortskerne fit machen, Bäder sanieren, Wälder erhalten.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Klimaneutralität so schnell wie möglich erreichen, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu begrenzen. Erhalt der biologischen Vielfalt als unsere natürliche Lebensgrundlage. Schulen, die jedes Kind nach seinen Fähigkeiten und unabhängig von der Herkunft bestmöglich fördern.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Gute Bildung von Anfang an, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Bezahlbares Wohnen, gerecht entlohnte Arbeit, von der man leben kann, Chancengleichheit für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, Stärkung des Ehrenamts, der Demokratie und des gelebten Umweltschutzes.

Johann Martel (AfD): Mehr Einbeziehung der Bürger durch direkte Demokratie. Familienfreundliche Politik. Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand. Bezahlbare Strompreise und Kraftstoffe. Sicherheit und Ordnung, Recht und Freiheit. Bessere Bildung und Gesundheitsversorgung. Rundfunkreform.

Pascal Schejnoha (FDP): Ich mache es stichpunktartig: Mehr Spitzenqualität in der Bildung, Gleichwertigkeit von Ausbildung und Studium stärken, Umweltschutz durch Technologieoffenheit schaffen, Wirtschaft unbürokratisch aus der Krise helfen, Digitalisierung im Land endlich umsetzen.

Bernd Zieger (Die Linke): An erster Stelle steht die Stärkung des Gesundheitswesens. Auf Pandemien darf nicht nur reagiert werden. Die Bezahlung von Pflegekräften ist deutlich zu verbessern. Dann kann auch mehr Personal eingestellt werden. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist ein weiterer Schwerpunkt.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Stephan Frauenkron ist der Kandidat, der sich um die Verbindung von Umweltschutz/Nachhaltigkeit und Wirtschaft sowie um Digitalisierung, Bildung, Bürgerbeteiligung und soziale Gerechtigkeit im Landtag kümmert. Fördern will ich auch die ökologische Landwirtschaft.

Joachim Förster (ÖDP): Die Bewahrung unserer natürlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundlagen – orientiert an den ethischen Wertmaßstäben: Ehrfurcht vor dem Leben, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und Maßhalten an den vorhandenen Ressourcen.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Direkte demokratische Mitbestimmung mittels Bürgerentscheid, freie Impfentscheidung ohne Vorteile für Geimpfte, Wiederherstellung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte, Haftung von politischen Entscheidungsträgern bei fahrlässiger Steuergeldverschwendung.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Die Politik muss den Rahmen für die Wirtschaft setzen (überregional). Es kann z. B. nicht sein, dass Fußballspieler in einer Woche mehr verdienen als Verkäufer(innen), Pfleger(innen) oder Friseurinnen in ihrem ganzen Arbeitsleben. Das ist unsozial und unchristlich.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Europäisch denken – lokal handeln – Offenheit gegenüber neuen Technologien – 1,5°C-Klimapolitik, die eine Grenze kennt – die Arbeitswelt neu denken – weg von einer rein wachstumsorientierten Politik zu mehr Produktivität durch optimalen Ressource Einsatz und Verwendung.

7 Und diese Ziele und Anliegen decken sich mit der Ausrichtung und dem Programm Ihrer Partie?

Peter Hauk (CDU): Die CDU hat den ländlichen Raum und die Menschen im Blick, wir fordern und entwickeln ihn weiter, dazu haben wir die Fördermittel verdoppelt. Wir stehen für eine ideologiefreie Landwirtschaft und treiben die Digitalisierung intensiv voran.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Ja! Winfried Kretschmann: "Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen: Klima schützen, Wohlstand sichern durch erfolgreichen Strukturwandel der Wirtschaft, Artenvielfalt erhalten – für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder und Enkel."

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Ja, denn die SPD setzt auf Solidarität mit allen, die Unterstützung benötigen, ob Arbeitnehmer(innen) oder Familien, Kinder, Pflegebedürftige oder Menschen mit Migrationshintergrund. Digitalisierung, Umwelt- und Klimaschutz sind Grundforderungen für das Land und seine Kommunen.

Johann Martel (AfD): Natürlich.

Pascal Schejnoha (FDP): Absolut. Wenn dem nicht so wäre, würde ich nicht für die Freien Demokraten kandidieren.

Bernd Zieger (Die Linke): Meine Ziele und Anliegen decken sich ganz überwiegend mit Ausrichtung und Programm meiner Partei. Die Wahl der neuen Parteivorsitzenden wird uns neuen Schwung bringen. Wir können erstmals die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, in den Landtag kommen.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Um einmal Klartext zu sprechen: Es decken sich nicht alle Ziele der Partei mit meinen. Jedoch gibt es eine so hohe Schnittmenge, dass ich davon überzeugt bin, dass auch meine Anliegen schnell Einzug in das Parteiprogramm der Freien Wähler BW halten werden.

Joachim Förster (ÖDP): Meine Ziele sind die der Ökologisch Demokratischen Partei / Familie und Umwelt. Das Programm der ÖDP erschöpft sich nicht in der Symptombekämpfung und in wohlklingenden Absichtserklärungen, an die man sich rechtzeitig zu den Wahlen erinnert.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Ja, die aktuelle Krise und wirtschaftliche Situation erfordert grundlegendes Umdenken und Handeln. Ich trete als Landtagskandidat an, um mich mit der wichtigsten Fähigkeit für die Bürger einzusetzen, dem vernünftigen und gesunden Menschenverstand.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Ja, natürlich.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Ja. Zudem steht Volt für soziale Gerechtigkeit durch bildungsgerechte Chancen für unsere Kinder, modernes Wohnen für Mensch und Natur, Wohnen in ländlichen Gebieten attraktiver machen, Nachhaltige Energiewende im Ländle, Ausweitung der Ganztagsschule, Nachmittagsbetreuung.

8 Was hebt Sie und Ihre Partei von den Mitbewerbern ab? Und mit welcher anderen Partei sehen Sie am ehesten Schnittstellen?

Peter Hauk (CDU): Wir sind breit aufgestellt, haben die Herausforderungen im Blick. Corona hat gezeigt, dass wir handeln, Lösungen suchen, wo andere sich aus der Verantwortung stehlen. Rechte und linke Extremisten und ebenso Verschwörungstheoretiker lehne ich ab!

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Wir wollen Klimaschutz ressortübergreifend in allen Politikfeldern verankern, um Klimaneutralität zu erreichen und tief greifende Veränderungen unserer Lebensbedingungen zu verhindern. Dabei wollen wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft für einen sozialen Ausgleich sorgen.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Gute Politik hat alles im Blick, nicht einzelne Themenfelder oder Personengruppen. Soziales und Bildung – gute Arbeitsbedingungen – Handwerk/Dienstleistung – Gesundheit/Pflege – Verkehr – Land(wirt)schaft – Kultur/Ehrenamt – Demokratie – Tourismus – Umwelt. Daher Mitte-links!

Johann Martel (AfD): Unsere Partei hebt sich ab, weil sie auf keiner politischen Ebene eine Verpflichtung gegenüber anderen Parteien hat. Den Wahl-O-Maten nach haben wir aber Überschneidungen mit CDU und FDP. Theoretisch, denn wenn sie regieren, halten diese sich praktisch selten an ihre Programme.

Pascal Schejnoha (FDP): Die FDP ist die einzige Partei, die sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich die größtmögliche Freiheit für die Menschen erreichen will. Bei allen anderen Parteien müssen Sie bei mindestens einem Thema Abstriche machen. Inhaltlich gibt es die meisten Parallelen zur CDU.

Bernd Zieger (Die Linke): Wir gehören in Baden-Württemberg nicht zu den etablierten Parteien und bringen frischen Wind. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit und der offenen Politik gegenüber geflüchteten Menschen unterscheidet uns. Schnittstellen sehe ich mit der Klimaliste bei Fragen der Ökologie.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Mit 37 Jahren bin ich jung an Jahren, aber reich an Erfahrung. Neben meinem Fachwissen verfüge ich durch meine Tätigkeiten über vielfältige Kontakte, kann regionalen oder gesellschaftlichen Unterschieden begegnen – bin stets offen gegenüber jedem.

Joachim Förster (ÖDP): Zum Beispiel die Beachtung grundlegender Wertmaßstäbe, das Eintreten für eine saubere Politik, der Verzicht auf Firmenspenden und die Einführung eines Lobbyregisters. Schnittstellen finden sich mit allen demokratischen Parteien, sofern sie verfassungstreu sind.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Wir 2020 ist eine Friedenspartei mit der Vision, in freiheitlicher Selbstbestimmung und Verantwortung für Mensch, Tier und Natur in einer gesunden Gesellschaft zu leben.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): CDU, FDP und Teile der SPD sind nicht bereit, finanzielle Begrenzungen nach oben einzuziehen, das macht Koalitionen schwierig. Die Grünen sind auf gutem Weg, nur zu langsam, die Linken haben einen richtigen Ansatz. Die AfD möchte ich außen vorlassen. Die Klimaliste steht für konsequente Einhaltung des Pariser Abkommens.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Volt ist ideologiefrei! Es zählen der gesunde Menschenverstand und die Wissenschaft. Überschneidungen gibt es mit den Grünen in der Klimapolitik, mit der FDP bei der Digitalisierung, mit der CDU in der Wirtschaft und mit der SPD bei der Chancengerechtigkeit für unsere Kinder.

9 Wie müsste das Ergebnis am 14. 3. ausfallen, damit Sie von einem guten Wahlausgang sprechen könnten?

Peter Hauk (CDU): Wenn extreme und demokratieverachtende Parteien den Sprung ins Landesparlament nicht schaffen. Und natürlich, wenn ich die Menschen im Kreis auch weiter als Direktkandidat im Landtag vertreten darf und die CDU im Land stärkste Kraft wird.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Bündnis 90 / Die Grünen erhält wie prognostiziert eine starke Mehrheit, Winfried Kretschmann bleibt Ministerpräsident. Für einen perfekten Wahlausgang ziehe ich – auch für die Unterstützung aller Frauen – in den Landtag!

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Ganz ehrlich: Ich bin gewählt! SPD und demokratische Parteien legen zu. Eine hohe Wahlbeteiligung, ein klarer Regierungsauftrag, an dem die SPD aktiv beteiligt sein wird. Und weiter eine starke Vertretung des NOK in Stuttgart.

Johann Martel (AfD): Gut ist das Ergebnis für den Landesverband, wenn es besser ist als die Prognosen. Gut ist es für mich, wenn ich über dem Landesdurchschnitt liege.

Pascal Schejnoha (FDP): Idealerweise ist die FDP zweistellig. Je stärker unser Ergebnis, desto besser können wir unsere Inhalte in eine mögliche Regierungsbeteiligung einbringen – das ist für mich am wichtigsten. Im Land würde ich mich freuen, wenn FDP und SPD die AfD hinter sich lassen.

Bernd Zieger (Die Linke): Die Linke überspringt die Fünf-Prozent Hürde, ihr gelingt erstmalig der Einzug in den Landtag. Die AfD verliert stark an Stimmen. Die grün-schwarze Regierungskoalition verliert ebenfalls.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Die Wähler werden den wählen, der sie versteht, ihre Wünsche nachvollziehen kann. Meine Vorhaben sind auf Instagram, Facebook und einer Webseite zu sehen, Flyer wurden verteilt, Plakate aufgehängt. Ich erhoffe mir so 25%.

Joachim Förster (ÖDP): Vor allem, wenn sich keine radikalen Parteien rechts wie links im Landtag etablieren können, die ÖDP in den Landtag einzieht und mit unseren Zielen die Welt ein Stück weit besser wird.

Ralf Schumacher (Wir 2020): Als jüngste Partei, die zur Landtagswahl antritt, sind wir aus Sicht der Mitgliederzahl bereits die achtgrößte Partei Deutschlands. Und das ohne Parlamentsbeteiligung. Das spricht für unsere Dynamik, macht Mut für mindestens fünf Prozent, um in den Landtag einzuziehen.

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Der Einzug der Klimaliste wäre gut für BW und darüber hinaus. Ich hoffe auf eine kleine "Französiche Revolution an der Wahlurne" für Natur und Menschlichkeit. Ich wäre bereit, den Landtag diesbezüglich etwas "aufzumischen".

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Einen sichtbaren Balken bei den Demoskopen bekommen!

10 Übernehmen Sie abschließend ein bisschen Arbeit für uns – und formulieren eine Schlagzeile zum Ausgang der Landtagswahl mit Blick auf den Kreis ...

Peter Hauk (CDU): Demokratische Parteien erhalten auch in der Krise das Vertrauen der Wähler – Peter Hauk gewinnt souverän das Direktmandat – CDU stärkste Partei im Land.

Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen): Sensation – Wählerinnen und Wähler haben verstanden, es geht um die Zukunft unserer Kinder und Enkel, und entscheiden sich für eine starke grüne Frau mit Herz und Verstand für den Landtag!

Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Dr. Dorothee Schlegel als erste weibliche Abgeordnete aus dem NOK im Landtag von Baden-Württemberg! Unser ländlich geprägter Landkreis ist bestens in Stuttgart vertreten.

Johann Martel (AfD): "Kein Bock auf linke Fantastereien: Der Neckar-Odenwald bleibt konservativ."

Pascal Schejnoha (FDP): CDU gewinnt Wahlkreis trotz Verlusten – die FDP ist der große Überraschungssieger.

Bernd Zieger (Die Linke): Die Linke überspringt sowohl im Land als auch im Wahlkreis Neckar-Odenwald die Fünf-Prozent-Hürde.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler): Der Walldürner Stephan Frauenkron zieht für die Freien Wähler in den Landtag ein. Einer, der sich den Themen unserer Zeit in den Kommunen objektiv, neutral, unvoreingenommen und kompetent annimmt.

Joachim Förster (ÖDP): "Zur großen Überraschung vieler Wahlforscher hat die Ökologisch Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) den Einzug in den Landtag geschafft!"

Ralf Schumacher (Wir 2020): Wir 2020 – Demokratie geht besser!

Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW): Glücksfall für die Umwelt: Günter Schmitt-Haber ist für den Neckar-Odenwald-Kreis im Landtag.

Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt): Für rechte und linke Extremisten gibt es im Neckar-Odenwald keinen Platz!