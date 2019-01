Mosbach. Im Rahmen einer Feierstunde wurden am Freitag die neu ernannten Handelsrichter am Mosbacher Landgericht begrüßt. Handelsrichter sind je nach herrschendem Recht berufliche, nebenberufliche oder ehrenamtliche Richter, die an Handelsgerichten tätig sind. Sie sollen entweder im Bezirk des Landgerichts wohnen oder dort eine Handelsniederlassung haben bzw. einem Unternehmen angehören, das seinen Sitz oder seine Niederlassung im Bezirk hat.

Landgerichtspräsident Reiner Hettinger betonte in seiner Ansprache, dass die Handelsrichter ein wichtiges Bindeglied zwischen Wirtschaft und Justiz seien. "Sie bringen ihre Spezialkenntnisse aus Industrie, Handel und Unternehmensführung in die Justiz ein und helfen mit, dass die Justiz den richtigen Blick auf die Sachverhalte aus diesen Wirtschaftsbereichen bekommt", führte er aus. Hettinger bedankte sich im Namen der Justiz für den ehrenamtlichen Einsatz der Handelsrichter. Diese seien für ihn "keine Laien, sondern Fachrichter, deren richterliche Stimme genauso viel zähle wie die des Berufsrichters".

Der Landgerichtspräsident hob hervor, dass sieben der acht neu ernannten Handelsrichter "Wiederholungstäter" seien, die sich bereits in früheren Jahren in ihrer Freizeit der Justiz gewidmet hätten. Einige von ihnen seien schon "länger beim Landgericht Mosbach tätig als manche Berufsrichter". Er freute sich, dass mit dem neu zum Handelsrichter ernannten Dr. Mario Englert das Team um die Vorsitzende Richterin der Kammer für Handelssachen Karin Hark wieder komplett sei.

Richterin Hark bedankte sich ebenfalls für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und bekräftige, dass sie bei den oft sehr komplexen Rechtsstreitigkeiten von allen Handelsrichtern hervorragend unterstützt werde. Der Dank galt auch Ina Walter und Nathalie Paukner für ihre kompetente Führung der Geschäftsstelle.

Für die nächsten fünf Jahre als Handelsrichter ernannt wurden: Anke Cherdron, Dr. Mario Englert, Peter Fischer, Paul Gehrig, Herbert Göker, Claus Kapferer, Ralf Rohman und Alois Sans. Als Handelsrichter ausgeschieden ist Fridolin Hügel.