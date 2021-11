Von Noemi Girgla

Mosbach. Das Landgericht Mosbach ist nun fest in weiblicher Hand. "Was die Geschlechtergerechtigkeit anbelangt, ist die Justiz in Mosbach schon ganz schön weit", stellte auch Reiner Hettinger, der bisherige Präsident des Landgerichts, bei seiner offiziellen Verabschiedung am Mittwochnachmittag fest. Gekoppelt war diese an die Amtseinführung seiner Nachfolgerin. Jutta Kretz heißt die neue Präsidentin des Mosbacher Landgerichts.

Innerhalb von nur knapp zwei Jahren gingen alle drei Leitungspositionen von männlicher in weibliche Führung über. Im Dezember 2019 folgte Dr. Barbara Scheuble als Vizepräsidentin des Landgerichts auf Dr. Alexander Ganter, im April 2020 übernahm Yvonne Roos die Verwaltungsleitung von Klaus Stark. Mit Jutta Kretz ist das Frauen-Führungstrio nun seit vier Monaten komplett. Die offizielle Amtseinführung sowie die Verabschiedung ihres Vorgängers konnte pandemiebedingt jedoch erst jetzt stattfinden.

Zu diesem Anlass hatten sich zahlreiche Vertreter aus Justiz und Politik im Auditorium Maximum der Dualen Hochschule in Mosbach eingefunden. Dr. Barbara Scheuble begrüßte neben Oberbürgermeister Michael Jann und Landrat Dr. Achim Brötel auch die baden-württembergische Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges, sowie zahlreiche andere namhafte Gäste. Der Rektorin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, dankte Scheuble nicht nur für die Bereitstellung von Räumen und Parkplätzen für die Gäste, die teilweise weite Anreisewege hatten.

Reiner Hettinger dankte die Vizepräsidentin für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte seiner Nachfolgerin (in Bezugnahme auf die musikalische Umrahmung der Veranstaltung durch Mariola Pult an der Geige) ein "stets gut gestimmtes Orchester, dass Sie gerne dirigieren".

Ministerin Gentges freute sich besonders, dass endlich wieder eine Feierstunde stattfinden konnte. Die letzte dieser Art sei vor vier Jahren in Mannheim gewesen. Sie würdigte die langjährige Arbeit des "Spitzenjuristen" Hettinger, stellte seinen Werdegang und seine Verdienste heraus. Mit Jutta Kretz sei die "ideale Nachfolgerin" gefunden worden, meinte Gentges. Sie gehöre nicht nur fachlich zu den vielseitigsten Kollegen der baden-württembergischen Justiz, sondern verfüge auch über ein außerordentliches Talent für Führungs- und Organisationsaufgaben. "Für die künftigen Herausforderungen in ihrem neuen Amt ist sie also mit Sicherheit die richtige Frau", so die Ministerin.

Ein weiteres Grußwort sprach Dr. Frank Zundel, Vorsitzender des Anwaltsvereins Mosbach. Vor sechs Jahren habe er bereits Reiner Hettinger im Amt willkommen geheißen – nun sei das schon wieder Geschichte. Hettinger dankte er für die langjährige kollegiale Zusammenarbeit, die stets auf Augenhöhe praktiziert wurde. Auch habe er sich persönlich in die Referendarausbildung eingebracht. Gleiches betonte Zundel für die Anwaltschaft bei Jutta Kretz. Trotz des zum Teil berufsbedingten Spannungsverhältnisses bestehe auch zu ihr ein langjähriges, immer von gegenseitigem Verständnis geprägtes Vertrauensverhältnis.

Hettinger selbst bedankte sich für die freundlichen Worte. "Niemand ist so schlecht wie sein Ruf. Niemand ist so gut wie sein Nachruf", sagte er schmunzelnd. "Aber die Worte gingen mir runter wie Honig." Die Arbeit habe ihm eine Menge Spaß gemacht. Im Landgericht Mosbach herrsche ein besonderes Arbeitsklima. Man arbeite mit- und füreinander. Es sei eine bürgernahe, leistungsstarke Justiz, die es zu erhalten gelte. "Passen Sie gut auf Ihre Justiz in Mosbach auf, passen Sie vor allem auch auf sich selbst auf. Bleiben Sie gesund", schloss er.

Als letzte Rednerin trat Jutta Kretz ans Pult. Sie dankte ihren Mitarbeitern, ihren Vorrednern und besonders Reiner Hettinger: "Danke, dass du mir ein so gut aufgestelltes Gericht hinterlassen hast." Nach Mosbach zurückkehren zu dürfen, das sei für sie wie nach Hause zu kommen. "Hier ist meine berufliche Heimat", sagte die neue Präsidentin, die bereits von 2003 bis 2006 Vorsitzende Richterin am Landgericht Mosbach war. Als Ziele erklärte sie, dass sie dafür Sorge tragen wolle, dass alle Gerichtsstandorte in ihrem Zuständigkeitsbereich erhalten blieben. Das habe die Ministerin ihr aber bereits zugesagt. "So habe ich mein erstes großes Ziel schon ohne eigenes Zutun erreicht."

Des Weiteren wolle sie den Standort Mosbach noch attraktiver machen. "Es soll gelten: In Mosbach ist man entweder – oder man will dahin." Denn hier sei die Welt noch in Ordnung. Es herrsche ein wunderbarer Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt. Ihre "Schonfrist" von 100 Tagen im Amt hat Jutta Kretz bereits hinter sich. Bedauert hat sie bislang nur, dass der Stehempfang nach der Veranstaltung aus bekannten Gründen entfallen musste. "Nicht wegen des Essens, sondern wegen der guten Gespräche."