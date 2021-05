Mosbach/Obrigheim. (cao) Mehrere Hundert Gramm Amphetamin, annähernd so viel Marihuana und Haschisch, dazu ein bisschen Kokain, gepaart mit ein paar Ecstasy-Tabletten, ein Messer und ein Tortenstreicher, außerdem noch eine Hanfplantage im Keller: Wegen bewaffneten, gewerblichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln mussten sich gestern zwei Obrigheimer vor der ersten Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts verantworten. Nach mehr als vierstündiger Verhandlung wurde der 32-jährige Hauptbeschuldigte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, sein 42-jähriger Gehilfe zu 21 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Damit blieb das Gericht in beiden Fällen deutlich unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafenmaß, die sechs Jahre bzw. zweieinhalb Jahre Haft als angebracht erachtete. "Überall im Haus lag Rauschgift herum", begründete die Vorsitzende Richterin Dr. Barbara Scheuble, weshalb sie das Adjektiv "bewaffneten" im Urteil gestrichen hatte. Sie könne nicht von den objektiven Gegebenheiten – das Messer wurde zusammen mit rund zehn Gramm Marihuana in einem Wohnzimmerschrank des Hauptbeschuldigten gefunden – auf die subjektive, innere Haltung des Angeklagten schließen. "Ich kann nicht widerlegen, wie vom Angeklagten ausgeführt, dass er das Messer dort nur vor seinen Kindern versteckt hatte." Da man sowohl im Flur, im Wohn- und Schlafzimmer, als auch in der Küche des 32-Jährigen Rauschgift gefunden habe, seien zwangsläufig immer Messer in Griffnähe gewesen.

Zugutegehalten wurde den beiden geständigen Männern ihre Kooperationsbereitschaft: im Gericht wie bei den polizeilichen Vernehmungen. "Mit ihren Aussagen haben sie uns enorm viel Arbeit erspart", betonte ein Ermittler im Zeugenstand. Nur so sei es gelungen, einen Großdealer in Buchen ausfindig zu machen, von dem der Hauptbeschuldigte zwischen März und August 2020 mehrmals je 100 Gramm Amphetamin bezogen haben soll. Der anschließende Weiterverkauf der Drogen habe nicht einen maximalen Gewinn erzielen, sondern schlicht den eigenen Konsum ihres Mandaten finanzieren sollen, machte Verteidigerin Anke Stiefel-Bechdolf deutlich.

Die Rolle des als Mittäter angeklagten 42-Jährigen, in dessen Wohnung im Haus des Hauptbeschuldigten nur geringe Mengen Marihuana sowie besagter Tortenstreicher gefunden wurden, sah Richterin Scheuble eher als die eines Gehilfen. Er habe die Hanfplantage mit 56 Pflanzen im Keller in Abwesenheit des 32-Jährigen einige Male gegossen, in einem Fall Raumspray versprüht, um den Geruch zu überdecken. Dafür sei er mit Marihuana und Amphetaminen entlohnt worden, habe sich jedoch nicht aktiv am Handel beteiligt, so Richterin Scheuble in der Urteilsbegründung. Die beiden Männer müssen an einer Entzugstherapie teilnehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.