Mosbach. (bx) Die Liste der Straftaten, die Dr. Florian Hertenstein von der Staatsanwaltschaft Mosbach in seiner Anklageschrift gegen den seit geraumer Zeit in Haft befindlichen Daniel M. vortrug, war lang. So wurden bei dem 31-Jährigen aus Aglasterhausen bei einer Hausdurchsuchung nahezu ein Kilogramm Haschisch, Amphetaminkapseln und offenes Amphetamin entdeckt, ebenso zwei Schreckschusswaffen und ein Messer sichergestellt. Mit dem Rauschgift soll der Angeklagte sowohl seinen eigenen Bedarf gedeckt, als auch Handel betrieben haben.

Kaum war der Staatsanwalt fertig, räumte M. auch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach umfassend ein, dass die Anklage in allen Punkten richtig sei. Allerdings betonte vor dem Vorsitzenden Richter Dr. Alexander Ganter, dass die beiden Waffen nie in Verbindung mit dem Rauschgifthandel standen und auch das Messer nur zum Schneiden von Cannabis benutzt worden sei.

Ein Polizeibeamter verlas daraufhin das Durchsuchungsprotokoll und erläuterte, dass man durch auffällige Postsendungen auf die Spur des Dealers gekommen sei. Ein selbstständiger Gutachter aus Heidelberg skizzierte den Lebenslauf des Angeklagten, berichtete von einer Adoption als Kleinkind, beschrieb eine Kinder-, Jugend- und Schulzeit, die bereits von Auffälligkeiten geprägt war.

Früh kam der Jugendliche an Alkohol und Rauschgift, wurde mit Diebstahl, räuberischer Erpressung, Körperverletzung und weiteren Delikten straffällig und musste ins Gefängnis. Der exzessive, lange Drogenmissbrauch zog Abhängigkeitserkrankungen nach sich und führte zu tiefgreifenden Persönlichkeitsstörungen und einer Psychopathie. So sei es dringend notwendig, eine sozialtherapeutische Behandlung und eine Entziehungskur in Angriff zu nehmen, um dem Angeklagten wieder ein normales Leben zu ermöglichen.

Staatsanwalt Hertenstein hielt in seinem Plädoyer fest, dass im vorliegenden Fall der Straftatbestand eines bewaffneten Rauschgifthandels vorläge, wobei von einer großen Menge Rauschgift und mehreren Waffen auszugehen sei. Als mildernde Umstände bezog er ein, dass der Angeklagte umfassend geständig sei und die eigene Abhängigkeit als tatauslösend gewertet werden könne, was ihn zu dem Strafantrag von sieben Jahren und sechs Monaten Haft veranlasste.

Rechtsanwältin Brigitte Bertsch bestätigte zwar den Sachverhalt, betonte aber, dass der Angeklagte zwar die Waffen besessen, sie aber nie im Zusammenhang mit seinen Rauschgiftdelikten benutzt habe oder zu benutzen gedachte. Daher ging sie von einem minder schweren Fall aus und beantragte, unter Berücksichtigung der Suchterkrankung ihres Klienten und dessen Geständnisses, eine Strafe von fünf Jahren und die Einweisung in eine Therapie.

Der Angeklagte hielt in seinem letzten Wort glaubhaft fest, dass er die Inhaftierung als Chance sehe, sein bisheriges Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Das Gericht befand es als angemessen, die Taten mit sechseinhalb Jahren zu bestrafen und in die Strafe die Unterbringung in einer Psychiatrie zum Zweck einer Therapie einzubeziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.