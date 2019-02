Limbach. (pol) Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf der L524 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten. Ein 29-jähriger Skoda-Lenker befuhr die Landesstraße von Wagenschwend kommend in Richtung Scheidental; auf der Gegenfahrbahn fuhren ein 72-jähriger Pkw-Lenker in seinem BMW und dahinter ein Taxi mit einem 59-jährigen Mann am Steuer. Nach ersten Ermittlungen geriet der Skoda-Lenker im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem BMW. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern, der BMW prallte in die Böschung. Der Skoda streifte noch die komplette Seite des nachfolgenden Taxis.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt beziffert die Polizei Mosbach den Schaden auf 80.000 Euro. Die Beteiligten erlitten leichtere Verletzungen - zum Teil Prellungen und Schockzustände - und wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.