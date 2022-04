Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Hamburg. Rund 600 Kilometer trennen Mosbach und Hamburg. Doch wer die Osterferien für einen Trip in die Hansestadt nutzt, ist gar nicht so weit vom Odenwald entfernt, wie der Blick auf die Landkarte erst einmal vermuten lässt. Wer nämlich einen der neuen Züge der Hamburger Hochbahn AG nutzt, kommt zwangsläufig mit Edelstahl von KWM Weisshaar in Kontakt. Denn der Mosbacher Metall- und Blechbearbeitungsspezialist hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker im Schienenfahrzeugbau etabliert.

Eines der langfristigsten Projekte in der Unternehmensgeschichte endete nun dieser Tage: Das Unterfangen "DT5-Zugkopf" ist abgeschlossen. Was sich hinter der für Laien eher kryptischen Bezeichnung verbirgt, bedeutete für die Mosbacher Firma mehr als zehn Jahre lang gut gefüllte Auftragsbücher.

"Der Doppeltriebwagen 5 ist ein modernes und vor allem klimafreundliches U-Bahn-Fahrzeug der Hamburger Hochbahn AG", erklärt Geschäftsführer Jörg Weisshaar im Gespräch mit der RNZ. "Insgesamt hat die Hochbahn 163 Züge des Typs für den U-Bahn-Betrieb bei der französischen Firma Alstom bestellt und wir bei KWM 328 Zugköpfe dafür gefertigt." Für jede Bahn also zwei Karosserien (je eine für das vordere und das hintere Antriebsmodul), außerdem einen Zugkopf für die Lokführer-Ausbildung und einen für Sicherheitstests.

Den ersten Prototypen schweißten die Mosbacher Metallbauer bereits im Jahr 2009 zusammen. Die Serienfertigung bei KWM begann nach zahlreichen Tests und einigen Anpassungen dann schließlich 2011. Nur ein Jahr später, am 6. November 2012, nahm die Hamburger Hochbahn schon den ersten Doppeltriebwagen 5 in Betrieb. "Aufgrund immer weiter steigender Fahrgastzahlen waren wiederholt Einheiten nachgeordert worden, sodass uns das Großprojekt nun mehr als zehn Jahre lang begleitet hat", berichtete Weisshaar nicht ohne Stolz in der Stimme.

Der Doppeltriebwagen 5 überzeugt vor allem durch eine hohe Laufruhe, niedrige Geräuschpegel sowie moderne, durchgängige und klimatisierte Wagen. Jedes der 40 Meter langen dreiteiligen Fahrzeuge bietet 96 Sitz-, 240 Steh- und zwei Rollstuhlplätze. Für die Passagiere stehen außerdem USB-Ladebuchsen sowie ein Infotainmentsystem bereit. Den Aspekt der Nachhaltigkeit verlor man dennoch nicht aus dem Blick: "Wir reden nicht nur, sondern handeln. Spätestens 2030 wollen wir klimaneutral unterwegs sein", betont Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG, immer wieder gern.

Die DT5-Bahnen bestehen deshalb nicht nur zu 95 Prozent aus recyclingfähigen Materialien. "Auch beim Bremsvorgang wird Energie in das Stromnetz zurückgespeist", erklärt Weisshaar. Um die Zugköpfe möglichst leicht – die Karossiere wiegt nicht mehr als 450 Kilogramm – zu konstruieren, ohne Abstriche bei der Stabilität machen zu müssen, setzten die Mosbacher Metallspezialisten auf eine ausgeklügelte Wabenstruktur. "Die haben wir im Inneren der Zugköpfe direkt mit der Außenhülle per Laser verschweißt. Das können nur sehr wenige Unternehmen in Deutschland", betont der KWM-Chef. Das geringe Gewicht reduziere nicht nur den Energieverbrauch, sondern schone auch die zahlreichen Brücken in der Hansestadt.

Auch auf eine Lackierung der Außenseite verzichtete man zugunsten einer umweltfreundlicheren Edelstahl-Beplankung. Allein einzelne Elemente wie etwa die Türen wurden foliert. "Dank der fachmännischen Strahl- und Schleifarbeiten des Edelstahls wurden wir immer wieder beauftragt", sagt Weisshaar. "Die eigene Ausbildung im Haus ermöglichte es, die dafür notwendigen Qualifikationen über diesen langen Auftragszeitraum fortlaufend zu sichern."

Rund 25 Köpfe zählte das Team bei KWM, das sich mehr als zehn Jahre lang ausschließlich dem Großauftrag widmete. Kurz bevor die letzte Karosserie die Mosbacher Werkshallen verließ, versammelte sich der Großteil der Mannschaft noch zu einem Erinnerungsfoto. "Ein Muster-Exemplar des DT5-Zugkopfes wird künftig auch in unserer Firmenausstellung für potenzielle Kunden zu sehen sein", verrät der Firmenchef. Vor einem Umsatzeinbruch hat der KWM-Geschäftsführer trotz des nun abgeschlossenen Großprojekts keine Angst. Schließlich steht schon der nächste potenzielle Großauftrag im Raum: der international tätige Technologiekonzern Toshiba mit Hauptsitz in Tokio will in Kiel rund 100 Hybridloks für die Deutsche Bahn bauen, die sowohl mit Diesel als auch mit Strom betrieben werden können. In wenigen Wochen will Weisshaar den Prototypen für das Führerhaus den Japanern präsentieren. Wenn er den Zuschlag erhält, hat sich KWM endgültig im Schienenfahrzeugbau etabliert.