Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Landrat Dr. Achim Brötel hatte in seiner Hinführung ans Thema am Mittwoch im Kreistag betont, dass die Mitgliedschaft in einer Partei rechtlich kein Ausschlussgrund sei. Aber dann wurde es doch parteipolitisch: Eigentlich hätte über die gemeinsame Liste komplett abgestimmt werden sollen. Die Kreistagsfraktion der Grünen hatten dann aber beantragt, dass über die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Karlsruhe getrennt nach Einzelpersonen abgestimmt wird. "Wir wollen in einem Blockverfahren keine Personen wählen müssen, die einer Partei angehören, die sich nicht deutlich gegen Volksverhetzung und Naziparolen ausspricht."

Und so fielen kurz darauf in geheimer Wahl die beiden AfD-Kandidaten Johann Martel (Walldürn) und Tobias Eckert (Seckach) durch, da sie nicht die erforderlich Zwei-Drittel-Mehrheit erhielten. Somit umfasst die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richter nur noch 22 statt der angeforderten 24 Wahlvorschläge. Zwölf werden am Ende vom Gericht ausgewählt.

Die Vorschlagsliste:

> CDU: Gabriele Csik (Waldbrunn), Stephanie Englert (Elztal), Dr. Mark Fraschka (Mosbach), Wilfried Hauk (Höpfingen), Achim Johmann (Billigheim), Anne-Katrin Kämmer (Ravenstein), Peter Kirchesch (Neckargerach), Angelika Kirchgeßner (Hettingen).

> SPD: Michaela Neff (Mosbach), Karlheinz Graner (Haßmersheim), Blanka Nelius (Mosbach), Norbert Schneider (Mosbach), Kenneth Weidlich (Mosbach).

> Freie Wähler: Jenny Damico (Hardheim), Adam Frey (Neunkirchen), Manuel Difloe (Hardheim), Valentin Knapp (Limbach), Gerald Hauck (Hardheim).

> Bündnis 90 / Die Grünen: Andreas Seitz-Böna (Hardheim), Marion Wild (Aglasterhausen), Boris Cotar (Mosbach).

> FDP: Pascal Schejnoha (Mosbach).