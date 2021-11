Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Die Pläne waren schon gezeichnet, das Vorhaben öffentlich vorgestellt. Doch jetzt ist klar: Das "urbane Dorf", das in Neckarelz unweit des Bahnhofs an der Herrenwiesenstraße entstehen sollte, wird es nicht geben. Die Entwürfe für eine bauliche Neuentwicklung des Areals, auf dem bis Ende 2020 die Gärtnerei Kottal betrieben wurde, hatte Architekt Hans Drexler (DGJ Architekten Frankfurt) im Juli im Gemeinderat Mosbach präsentiert.

Gemeinsam mit Investor Deutsche Wohnwerte (Heidelberg) wollte man die rund 1,2 Hektar große Liegenschaft mit Einzelhäusern, viel Grün und Gemeinschaftsflächen neu überbauen. Drexlers Pläne landen nun wohl erst einmal auf der Ablage. Denn auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung sind ein paar Hindernisse aufgetaucht, die letztlich zu Stoppzeichen wurden.

Thomas Kottal berichtet auf Anfrage der RNZ, warum es mit dem urbanen Dorf nichts wird, warum das attraktive Gelände nicht an die Deutsche Wohnwerte übergegangen ist. Die Verträge, die vonseiten des Investors zur Ablösung des Geländes ausgearbeitet worden waren, wiesen für den Floristikmeister im Ruhestand zu viele "nicht stimmige" Klauseln aus. Die Übernahme sei an Bedingungen geknüpft gewesen, die für Kottal nicht nachvollziehbar waren. "Das hat dann alles einfach nicht gepasst", erklärt der ehemalige Gärtnerei-Betreiber.

Dass er für sein Gelände dennoch schnell einen Käufer gefunden hat, verwundert ob der Qualität der Liegenschaft nicht. Vor einigen Tagen ist das Areal an die Aktiv Wohnbau & Rudolf Wohnbau GmbH mit Sitz in Neckarsulm übergegangen. Das Unternehmen war bereits im Frühjahr bei Kottal als Interessent für das Areal vorstellig geworden, nachdem nun klar war, dass die Zusammenarbeit mit der Deutschen Wohnwerte nicht zustande kommt, sei man sich recht schnell einig geworden, so Thomas Kottal.

Welche Pläne die neuen Eigentümer zur (Neu-)Entwicklung des Areals verfolgen, auf dem 120 Jahre die Familie Kottal eine Gärtnerei betrieben hat, ist Thomas Kottal nicht bekannt. Auch vonseiten des Neckarsulmer Unternehmens ist zur möglichen Zukunft der just erworbenen Liegenschaft in der Großen Kreisstadt noch nichts Näheres in Erfahrung zu bringen. "Dieses Jahr werden wir keine konkreten Planungen mehr machen", heißt es kurz und knapp auf eine entsprechende RNZ-Anfrage. "Zu gegebener Zeit" wolle man gerne über die eigenen Vorhaben informieren. Aktuell gebe es noch nichts zu berichten.

"Es wurden noch keine neuen Planungen vorgelegt", erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt bestätigend. "Die Deutschen Wohnwerte haben der Stadt mitgeteilt, dass das Grundstücksgeschäft nicht zustande gekommen ist und das Projekt deshalb nicht realisiert wird." Mehr könne man zu diesem privaten Projekt aktuell nicht sagen.

Gespannt dürfte man dennoch sein, was der neue Eigentümer nun auf dem großzügigen Areal vorhat. Das Projekt des urbanen Dorfs mit vergleichsweise lockerer Bebauung hatte im Gemeinderat seinerzeit guten Anklang gefunden. OB Michael Jann wertete das "innovative Konzept" der DGJ Architekten als "Glücksfall", sieht aber ganz grundsätzlich durch die Neubebauung mitten in der Stadt und in bevorzugter Tallage eine "Riesenchance".

Die nun also das Unterländer Unternehmen um Geschäftsführer Rainer Rudolf nutzen soll. In mehr als zwei Jahrzehnten haben Rudolf und sein Team eine Vielzahl von Immobilienprojekten realisiert, vor allem auch im Bereich von Pflege- und Seniorenhäusern hat man etliche Referenzobjekte im Portfolio. Zu den zuletzt abgeschlossenen Projekten zählen unter anderem ein Pflegewohnheim in Heidelberg-Kirchheim, ein Wohnhausensemble mit 32 Einheiten in Tuttlingen oder das Welcome-Hotel in Neckarsulm.

"Als Bauträger verstehen wir uns als Treuhänder der Bedürfnisse unserer zukünftigen Bewohner", erklärt man auf der eigenen Internetseite. Daher habe man es sich zur Aufgabe gemacht, "Projekte stets in ausgesuchten Lagen mit ausreichender Infrastruktur zu planen und zu bauen". Langfristige Qualität der Wohnungen und die nachhaltige Wertschöpfung der Immobilien seien dabei besonders wichtig. In Neckarelz ist man diesbezüglich fündig geworden – die ausgesuchte Lage mit ausreichender Infrastruktur ist jedenfalls geboten. Wie die nachhaltige Wertschöpfung vor Ort aussehen kann und soll, "zu gegebener Zeit" soll man mehr darüber erfahren.