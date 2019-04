Mosbach. (rnz) Die Protagonisten laufen sich schon warm, die Wahlen werfen ihre Schatten längst voraus. Zumal auch eifrig am Rahmen gearbeitet wird. So wurden zur Wahl des Mosbacher Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 26. Mai vom Gemeindewahlausschuss alle eingegangenen Wahlvorschläge zugelassen.

Wie die Stadt mitteilt, wurden die Vorschläge der CDU, der SPD und der Freien Wähler, der AfD und von Bündnis 90/Die Grünen zugelassen. Zur Wahl des Ortschaftsrats in Lohrbach wurde den Vorschlägen der SPD/Lohrbacher Liste, der CDU und der Freien Wähler Lohrbach grünes Licht erteilt, zur Wahl des Ortschaftsrats in Sattelbach einem Wahlvorschlag - dem der Freien Wählergruppe Sattelbach.

Diese Wahl findet nach Auskunft der Stadtverwaltung "nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl" statt. Grundsätzlich könne demnach jede wählbare Person auch gewählt werden - die Wähler sind also nicht an die vorgeschlagenen Kandidaten gebunden. Gewählt sind am Ende die Bewerber mit den höchsten Stimmenzahlen.

Zur Wahl des Ortschaftsrats in Reichenbuch sind die Vorschläge der Bürgergemeinschaft Reichenbuch und Bürgerliste Reichenbuch zugelassen.

Info: Die Wahllisten sind online einsehbar unter www.mosbach.de.