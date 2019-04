Waldbrunn. (hof) Die Waldbrunner Sozialdemokraten trafen sich dieser Tage, um ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai zu nominieren. Vorsitzender Heinz-Dieter Ihrig begrüßte die Mitglieder mit einem Rückblick über die vergangenen Jahre in den Gremien.

Die Sozialdemokraten vom Winterhauch werben mit den amtierenden Kreisräten Norbert Bienek und Bürgermeister a. D. Ralf Schnörr sowie dem Ortsvereinsvorsitzenden Heinz-Dieter Ihrig um ein Kreistagsmandat. Altbürgermeister Klaus Schölch wurde als Versammlungsleiter bestimmt. Er zeigte sich erfreut über die gut besetzten Listen aus allen sechs Ortsteilen und betonte, dass es wiederum gelungen sei, Bewerber ohne Mitgliedschaft auf der Liste der SPD zu platzieren.

Besonders freute Schölch, dass so viele Frauen wie noch nie, ihre Bereitschaft erklärt haben, für ein Kommunalamt zu kandidieren. Auch die Einbindung von Personen aus den Neubaugebieten wurde gelobt. Bis auf den langjährigen Gemeinderat Rainer Ihrig treten alle amtierenden Kommunalpolitiker wieder an, sodass die Wahl zwischen vielen bekannten Personen und neuen Gesichtern möglich ist, "was der Gemeinde sicherlich guttut", meinte Schölch.

Folgende Bewerber gehen ins Rennen: Norbert Bienek, Sonja Gerlach und Birgit Thompson (Strümpfelbrunn), Herbert Bachert, Bernhard Klenk, Steffen Frohs und Kai Bachert (Oberdielbach), Peter Ihrig, Anja Lauterbacher, Gisela Schröder und Nicole Wagner (Waldkatzenbach), Alexander Helm, Kendra Diemer und Patrick Diemer (Schollbrunn), Heinz-Dieter Ihrig, Cedrik Grimm und Daniel Sigmund (Weisbach), Helmut Hagendorn, Daniel Reimold und Helmut Stöckl (Mülben).