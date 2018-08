Extreme Wetterverhältnisse werden durch den Klimawandel immer häufiger, wie auf dem abgebildeten Mülbener See zu sehen, der aufgrund der lang anhaltenden Dürre in diesem Sommer zu weiten Teilen auf dem Trockenen liegt. Foto: Otto Schweigert

Waldbrunn. (mlo/pm) Der gute Wille dazu ist meistens vorhanden, die Umsetzung in die Tat aber oft nicht so ganz einfach. Die Rede ist von umweltbewusstem und ressourcenschonendem Verhalten im Alltag. Um das zu ändern, gibt die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Waldbrunn monatlich alltagsnahe Umwelttipps zu verschiedenen Themen des Natur- und Umweltschutzes. Der erste Tipp dreht sich um den Klimawandel und die Frage, was wir dazu beitragen können, ihn in Schach zu halten.

Der Klimawandel beeinträchtigt heute laut dem Bundesverband des Naturschutzbundes bereits die Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen und bedroht 20 bis 30 Prozent aller auf der Erde vorkommenden Arten. Die bereits über ein Grad gestiegene globale Durchschnittstemperatur in der Atmosphäre sorgt für das Abschmelzen des Polareises und der Gletscher und ist für den Anstieg des Meeresspiegels verantwortlich. Dieser Temperaturanstieg verursacht ebenso das Auftauen der Dauerfrostböden in Russland, Nordeuropa und Kanada, was Methanausgasungen bewirkt und den Treibhauseffekt zusätzlich verstärkt.

Als Treibhausgase werden die Gase in der Erdatmosphäre bezeichnet, die Sonnenstrahlung passieren lassen, aber Wärmestrahlung, die von der Erde reflektiert wird, aufnehmen und nicht mehr in den Weltraum entweichen lassen. Sie sorgen so für die Erwärmung der Erdoberfläche. In der Erdatmosphäre ist dies speziell das CO2-Gas, aber auch Methan. Das Treibhausgas Methan ist noch schädlicher für das Klima als Kohlendioxid, da es in der Atmosphäre über 25-mal so stark wirkt wie Kohlendioxid. Es stammt vor allem aus den Mägen von Rindern, aus Gülle, aus der Erdgasgewinnung, aus Mülldeponien und aus Reisfeldern.

Hintergrund > Energiesparen im Haushalt: z. B. LED-Beleuchtung, Elektrogeräte mit geringem Stromverbrauch, Warmwasser mit Hilfe von Sonnenkollektoren erzeugen, unnötigen Verpackungsmüll vermeiden, der mit hohen CO2-Emissionen hergestellt wird. > Stromanbieter von Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind und Sonne auswählen [+] Lesen Sie mehr > Energiesparen im Haushalt: z. B. LED-Beleuchtung, Elektrogeräte mit geringem Stromverbrauch, Warmwasser mit Hilfe von Sonnenkollektoren erzeugen, unnötigen Verpackungsmüll vermeiden, der mit hohen CO2-Emissionen hergestellt wird. > Stromanbieter von Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind und Sonne auswählen oder selbst in regenerative Energie investieren (z. B. Photovoltaik-Anlagen). > Umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen: z. B. Elektrofahrzeug statt Verbrennerfahrzeug fahren, öffentlichen Nahverkehr nutzen. > Weniger Fleisch konsumieren, da mit der Produktion und Vermarktung hohe CO2-Emissionen verbunden sind. > Regionale Produkte kaufen, um lange Transportwege zu vermeiden. > Bio-Produkte kaufen, da der CO2-Ausstoß bei der Produktion von Öko-Produkten wesentlich geringer ist (ohne künstlichen Dünger, der mit hohem Energieaufwand hergestellt wird). > Umweltverbände unterstützen, um politisches Gehör zu finden.

Der durch die Treibhausgase verursachte Treibhauseffekt trägt diese Bezeichnung, weil er vergleichbar ist mit der Wirkungsweise eines Treibhauses, das die Sonnenstrahlung durch die transparente Hülle durchlässt, die zurückgestrahlte Wärmestrahlung aber unter dem Glasdach nicht mehr entweichen lässt. Je mehr CO2 sich also in der Erdatmosphäre anreichert, desto höher steigt die Temperatur auf der Erdoberfläche an.

Die Konsequenzen für den Menschen, die Tierwelt und die gesamte Natur sind bereits weltweit spürbar. Naturkatastrophen wie Stürme und starke Niederschläge mit Überschwemmungen sowie Hitzewellen und Dürren, die oft mit Missernten verbunden sind, nahmen in den vergangenen Jahren stetig zu. Ein relativ konstanter Gehalt an dem natürlichen Treibhausgas Kohlendioxid in der Atmosphäre gewährleistete Jahrtausende lang ein ausgeglichenes Klima.

Seit Beginn der Industrialisierung jedoch wird dieses Gleichgewicht durch menschliche Eingriffe zunehmend gestört. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zur Produktion von Strom, Wärme oder in Verbrennungsmotoren, werden enorme Mengen an Kohlendioxid ausgestoßen, die in die natürlichen Kreisläufe eingreifen. Ozeane, Böden und die Vegetation können dabei diese zusätzlichen Mengen an Kohlendioxid nicht mehr an sich binden. Die Folge des menschengemachten Treibhauseffektes ist eine sich weiter rasant beschleunigende globale Erderwärmung, die in Zukunft Teile der Erde für Mensch und Tier unbewohnbar machen könnte.

Info: Weitere Tipps gibt es im Internet unter www.nabu.de.