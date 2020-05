Für Pfarrer Stefan Albert wurde der Arbeitsplatz am Laptop in der Coronakrise bedeutsamer als zuvor: Hier erarbeitete er Gottesdienste, sprach Podcasts und überlegte sich andere Angebote, um die Menschen weiter zu begleiten. Foto: privat

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Stefan Albert ist ein Mensch, der gerne mit anderen in Kontakt tritt. Er ist ein Mensch, dem Gemeinschaft wichtig ist. Von heute auf morgen musste der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schefflenz während der Coronakrise sein Arbeiten umstellen. Gemeinschaft und persönliche Kontakte wurden verboten. Doch Kirche hat auch in Zeiten einer Pandemie einen Auftrag – und den erfüllt Stefan Albert (als einer von vielen) mit Leben. Er ist ein Mensch (in) der Krise.

"Unser ganzes Arbeiten wurde auf den Kopf gestellt", berichtet Stefan Albert, wie es sich anfühlte, als wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer mehr Einschränkungen beschlossen wurden. "Gottesdienste in Kirchen: verboten, Singen im Chor: verboten, Hausbesuche: verboten – unsere ganze kirchliche Arbeit wurde obsolet. Wir mussten uns als Kirche völlig neu erfinden", erklärt Albert.

Eines von vielen Beispielen ist da der Gottesdienst. Den hat der 57-jährige Pfarrer dann auf acht Din-A4-Seiten ausgearbeitet. Diese Gottesdienste sind im Internet abrufbar, außerdem kann man sich den Gottesdienst als Podcast anhören. Wer kein Internet hat, konnte sich den Gottesdienst als "Sonntagspäckchen" nach Hause bestellen. "60 Abonnenten haben wir mittlerweile." Und: Diese Angebote laufen weiter, auch wenn seit 17. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden (dürfen).

"Wir haben trotzdem noch unsere Aufgaben als Gemeinde, wir müssen die Menschen weiterhin begleiten", sagt Albert. Auch wenn das jeder Pfarrer und jede Pfarrerin anders macht. Eine Kollegin aus Bayern etwa war und ist täglich in der Gemeinde unterwegs, führt unzählige Gespräche über Gartenzäune hinweg, ist anders für die Menschen da. "Alle haben versucht, diese Zeit irgendwie zu gestalten", meint Stefan Albert.

Bei besonderen Anlässen gab es dann auch besondere Herausforderungen. Etwa bei Beerdigungen. Maximal zehn Personen durften Verstorbenen das letzte Geleit geben. Wo sonst viele Dorfbewohner von ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten aus dem Dorf Abschied nahmen, wurde nun diskutiert, ob die Sargträger zu den zehn Personen hinzuzurechnen seien. "Das war herb", so Albert. Taufen und Trauungen wurden allesamt verschoben. Auch die Konfirmation musste verschoben werden. Geplant ist sie nun im September.

"Improvisieren hoch drei" – das muss Stefan Albert aktuell. Für die Konfirmanden wurden Videos der KFB-Band gedreht, für Ostern ein Video-Abendmahl konzeptioniert und gedreht. "Über Nacht wurden wir vom analogen ins digitale Zeitalter geschleudert." Das habe auch seine guten Seiten. "Natürlich haben auch die Gemeindeglieder viel gemacht. Das ist mir auch wichtig", sagt Stefan Albert. Die Besuchsdienste hielten telefonisch Kontakt zu den Menschen. Und auch jetzt sind die Ehrenamtlichen unerlässlich. Für die Gottesdienste mussten Schutzkonzepte entwickelt werden. Es muss Ordner geben, die auf die Einhaltung der Regeln achten. Nicht jeder Pfarrer bietet deshalb in seiner Gemeinde wieder Präsenzgottesdienste an. "Manche warten auch ab. Aber niemand kann ja voraussagen, wie lange diese Pandemie noch dauern wird."

Das Coronavirus hat den Pfarrer aber auch etwas gelehrt. Den Blickwinkel zu verändern. "Es gab auch schon vorher Menschen, die nicht zu unseren Gottesdiensten kommen konnten. Wir müssen uns auch außerhalb dieser Pandemie bewusst sein, dass es solche Menschen gibt – und ihnen etwas anbieten", ist Albert überzeugt. Trotz aller Angebote (dazu zählt auch eine tägliche Andacht, die Albert virtuell gehalten hat) sagt der Pfarrer: "Die persönliche Nähe hat gefehlt – und sie fehlt auch jetzt." Denn auch wenn nun wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen, ist doch nichts so, wie es war. Die Menschen müssen zwei Meter Abstand halten, persönliche Gespräche finden kaum statt. Und die üblichen Unterhaltungen nach dem Gottesdienst vor den geöffneten Türen der Kirche muss ebenfalls ausfallen.

Auch für ihn persönlich hat die Zeit einige Einschränkungen mit sich gebracht. Er konnte seine sechs (erwachsenen) Kinder nicht besuchen, Geburtstage wurden nicht gefeiert. Sein Vater lebt allein; auch ihm ist ein großes Stück Leben weg gebrochen. "Es gab eine Zeit in dieser Krise, da dachte ich, wir Menschen haben etwas gelernt für den Umgang miteinander. Im Moment glaube ich allerdings nicht daran, dass sich so viel geändert haben wird." Besonders mit Blick auf die Corona-Proteste.

Neben den Sorgen, die aktuell viele umtreiben, macht sich Stefan Albert auch Gedanken um die Zukunft der Kirchengemeinde. "Schaffen wir es, die Gemeinschaftsstrukturen wieder aufzubauen?", fragt er. Denn so hilfreich und gut die vielen digitalen Lösungen in der Krise seien, sie förderten auch Isolation. "Und die kann auch selbst gewählt sein."

Es müsse gelingen, das Schöne des Zusammenseins wieder herauszustellen. "Die Gemeinschaft fehlt vorne und hinten", meint Stefan Albert. Er hofft auf weitere Schritte in Richtung Lockerungen. Aber die müssen seiner Meinung nach vorsichtig gesetzt werden. "Ich hoffe sehr, dass es gelingt, den goldenen Mittelweg zu finden. Das wird eine Gratwanderung", ist Albert überzeugt.

Ein Erlebnis gibt es, das wirkt bis heute nach: "Das war unser letzter Gottesdienst vor der Krise. Ich wusste nicht, dass es der letzte für eine lange Zeit sein würde", berichtet Albert. Gefeiert wurde er in der Mittelschefflenzer Kirche. Der Posaunenchor war da, es wurde eine Taufe gefeiert. 150 Personen fanden sich in der Kirche ein. Eine enge Gemeinschaft, die ein Miteinander erlebte. "Davon zehre ich. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zurück zu dieser Normalität finden." Das Wir ist Stefan Albert wichtig. Die Gemeinschaft ist ihm wichtig. Deshalb erfüllt Stefan Albert seinen Auftrag. Auch wenn es so schwer ist wie nie zuvor.