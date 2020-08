Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wenn man erst mit dem Fahrrad um die halbe Welt fährt und dann fast täglich seinen eigenen Film begleitet und ebenso täglich nach dem Wieso, Weshalb und Warum gefragt wird, dann entwickelt man eine gewisse Gelassenheit und Routine. Das ist auch bei Dennis Kailing so, der am Samstagabend zum Abschluss des Open-Air-Kinos in Mosbach mit seiner Doku "Besser Welt als Nie" zu Gast war – und sowohl vor als auch nach der eigentlichen Vorstellung mit den Kinobesuchern ins Gespräch kam. Bei der Frage "Sie sind also der Künstler?" kam der sympathische Hesse dann aber doch ins Grübeln. Allerdings nicht allzu lange, denn die Frage der jungen Dame war eher rhetorischer Art – und die Antwort hatte sie denn auch gleich selbst parat: "Das ist ja schon Kunst, was Sie machen." Dann war das auch mal geklärt.

Und in der Tat: Künstlerisch wertvoll war das, was der inzwischen 29-jährige Kailing mitgebracht hatte, auf jeden Fall, 43.600 Kilometer ist er um die Welt gefahren, mit einem einfachen Tourenfahrrad, alleine und – sagen wir mal – so mittelmäßig vorbereitet. Nach 761 Tagen und 63 platten Reifen ist er zu seinem Startpunkt in der hessischen Kleinstadt Gelnhausen zurückgekehrt. Wie sehr den jungen Abenteurer die Reise durch 41 Länder auf sechs Kontinenten bereichert hat, das skizzierte Dennis Kailing schon ehe sich der imaginäre Vorhang im Großen Elzpark hob im Plausch mit der RNZ. Tiefergehende Erkenntnisse lieferten dann natürlich die folgenden 116 Minuten von "Besser Welt als Nie".

"Die ersten fünf Minuten müssen Sie einfach durchhalten, für mich war das ja auch was ganz Neues, einen Film zu machen", wollte der Protagonist vor Filmstart noch die Erwartungen ein wenig schmälern. Unnötigerweise, wie sich schnell herausstellen sollte. Denn die etwas andere Reisedoku überzeugte die knapp 500 Gäste im erstmals bei den Filmnächten ausverkauften Elzpark durchaus, für das Werk des Rad-Künstlers gab es am Ende viel Lob.

Finale grande: Zu „Besser Welt als Nie“ strömten am Samstagabend fast 500 Gäste ins Open-Air-Kino in den Mosbacher Elzpark – ein stimmiger Abschluss der Veranstaltungsreihe. Foto: Kottal/Schattauer

Und viele Nachfragen: Bis nach Mitternacht nahm sich Dennis Kailing Zeit, den Wissensdurst der Mosbacher Kinobesucher zu stillen. Thematisch ging’s dabei von der Ausstattung, über die Technik bis in die Gefühlswelt – inklusive überraschender Geständnisse.

Überhaupt gab sich der Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller von "Besser Welt als Nie" in Mosbach überaus offen. Und räumte freimütig ein, dass er ausnahmsweise mal nicht selbst mit dem Rad gekommen war. Im Gegensatz zu Marion Heuß aus Neckarelz, die sich nicht nur den Film von der großen Tour anschauen wollte, sondern sich auch das Buch dazu sicherte. Die persönliche Widmung von Dennis Kailing gab’s für die Hobbyradlerin gratis mit dazu, wie auch für alle anderen Fans, die am kleinen Merchandisingstand des Gelnhauseners vorbeischauten.

Vorbei sind mit der außergewöhnlichen Reise-Doku auch die Open-Air-Kinonächte in Mosbach. Schade eigentlich, denn ob der jüngsten Resonanz und weiter sommerlicher Wetterprognosen wäre der lauschige Elzpark sicher auch noch für ein paar weitere Filme oder Veranstaltungen in kleinerem Rahmen ein lohnendes Ziel gewesen. "Das ist ein schöner Abschluss", tröstet sich Christine Funk, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Mosbach, dass das Kino-Finale unter Sternenhimmel vor vollem Haus lief. Fast 500 Gäste konnte Funk im Großen Elzpark begrüßen, "das absolute Maximum unter Coronabedingungen". Die Lücken, die sich dadurch in den Stuhlreihen auftaten, waren absolut gewollt, oder besser: gewünscht. Das Reservierungssystem blockte schon von vornherein (nicht besetzte) Sicherheitsabstandsplätze. Die Gäste erfüllten zudem ihren Part des Hygienekonzepts – bis zum eigenen Sitzplatz kam man der Maskenpflicht vorbildlich nach.

Apropos noch: Einen ganz simplen Tipp für alle angehenden Abenteurer aus der Region, für die nach dem Film womöglich vor der eigenen Tour ist, hatte Dennis Kailing natürlich auch: "Einfach machen!" Warum auch nicht...