Die Verantwortlichen des ambulanten Kinderhospizdienstes sowie die Ehrengäste bei der offiziellen Eröffnung des neuen Ferienhäuschens in Waldkatzenbach. Dieses Angebot ist einmalig, wie die Redner betonten. Foto: Hofherr

Waldbrunn. (hof) "Ein Ferienhäusle – wie cool ist das denn!?", so die Reaktion von Niklas Schaller, als er von seiner Mutter Annette Götz-Schaller erfahren hatte, dass der ambulante Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises im Feriendorf Waldbrunn bald ein eigenes Feriendomizil, eben das "Ferienhäusle", an betroffene Familien vergeben kann.

Zur offiziellen Eröffnung des "Häusles" hieß die Vorsitzende des Vereins, Felizitas Zürn, dieser Tage zahlreiche Gäste im Feriendorf willkommen. Neben betreuten Kindern und deren Eltern und Geschwistern waren auch viele Spender sowie Vereins- und Vorstandsmitglieder eingeladen, ohne deren Engagement die Realisierung des Ferienhäuschens nicht möglich gewesen wäre. Auch der scheidende Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel (der auch als Schirmherr fungiert), Sabine Kraft, Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz, Elternvertreterin Annette Götz-Schaller und ihr Sohn Niklas, Pfarrer Pavo Ivkic und Ortsvorsteherin Nicole Wagner hatten es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit dem ambulanten Kinderhospizdienst zu feiern.

Dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, Meinrad Edinger, der auch Geschäftsführer des Caritasverbands im Kreis ist, war es vorbehalten, die Entstehungsgeschichte des Ferienhäuschens Revue passieren zu lassen. Für den Verein sei die Einweihung und Segnung des "coolen Häuschens" auf dem Winterhauch wie ein Feiertag. Und es passe zum zehnten Vereinsjubiläum, das man aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht habe begehen können. Nach ersten Gesprächen mit Vertretern des Feriendorfs Waldbrunn um Geschäftsführer Daniel Pauli habe man am 11. Januar 2021 den Kaufvertrag unterzeichnet und sofort mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten begonnen.

Dass man die Immobilie erwerben konnte, sehe man im Verein als ein Zeichen der Solidarität, so Edinger. Dass das Häuschen umgebaut werden konnte, ist ein Verdienst vieler Mitwirkender: engagierter Waldbrunner Handwerker, großzügiger Spender, Spender bei einer Crowdfunding-Aktion und ehrenamtlicher Helfer. Nach sechs Monaten Bauzeit war das grundsanierte, barrierefreie, etwa 55 Quadratmeter große Ferienhäuschen fertig. Nun gelte es, das Häuschen trotz der schwierigen Lebenssituation mit Freude und Spaß zu erfüllen, schloss Meinrad Edinger.

Dass dieses Angebot in Deutschland einmalig sei, hoben Alois Gerig und Sabine Kraft hervor. Landrat Brötel betonte: "Urlaub oder Ferien – das gehört für viele von uns ganz selbstverständlich zum Leben dazu. Für Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind hat das aber noch einmal eine ganz andere Bedeutung." Mehr als 6500 Eltern erhalten diese schockierende Nachricht Jahr für Jahr. "Das muss man erst einmal verkraften und dann vor allem damit leben lernen. Da fällt einem im Alltag schon schnell die Decke auf den Kopf. Deshalb sind Auszeiten in einer solchen Situation sogar besonders wichtig. Raus aus der zwar vertrauten, jetzt auf einmal aber doch auch völlig anderen Enge des eigenen Zuhauses. Ein Tapetenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Zeit füreinander haben, um die gemeinsam noch verbleibende Zeit bewusster zu leben", sagte Brötel."In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass hier schon bald – und das formuliere ich jetzt sehr bewusst so – ganz viel Leben einzieht."

Nach den Grußworten und Musikstücken der Band Acoustic Open führten Zürn und Edinger die Ehrengäste durch das Ferienhäuschen. Pfarrer Pavo Ivkic segnete das Feriendomizil.

Das Ferienhäusle soll zunächst ausschließlich an die 50 Familien vermietet werden, die vom ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald betreut werden. In vielen der Familien gibt es Kinder, die lebensverkürzend erkrankt sind. Auf dem Winterhauch sollen Kinder und Eltern eine Auszeit genießen und Abstand von Krankheit und Belastung gewinnen. Damit sich die Familien den Aufenthalt leisten können, will der Hospizdienst das Ferienhäusle zum Selbstkostenpreis vermieten. Später sollen auch Familien anderer Kinderhospizvereine den Hohen Odenwald erleben dürfen.

Für Waldbrunn haben sich die Verantwortlichen entschieden, weil es dort ganzjährig viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten gibt. Insbesondere die Nähe zur Katzenbuckel-Therme war ausschlaggebend. Wie "cool" das Angebot ist, hatte ja Niklas Schaller gleich zu Beginn der Veranstaltung festgestellt.