Von Caspar Oesterreich

Böttingen/Gundelsheim. In einer schlichten, unscheinbaren Holzkiste hat Sabine März ihren Schatz aus dem Neckar versteckt. Die Kette ist nicht aus Gold, weder zierlich noch fein, stattdessen verrostet, unhandlich und schwer. Wertvoll sind die vier Glieder aber alle mal, "ideell und historisch für mich unbezahlbar", sagt die Besitzerin. Schließlich waren sie einst Teil der 115 Kilometer langen Stahlkette, an der sich zwischen 1878 und 1935 die "Neckaresel" durch den Flusslauf zogen – und im Schlepptau bis zu neun weitere Schiffe von Heilbronn bis nach Mannheim (und natürlich auch wieder zurück) brachten.

"Ich bin in Böttingen aufgewachsen, im Alten Gasthaus zum Schiff bin ich groß geworden, hatte den Neckar immer vor meiner Haustür und Haßmersheim als ältestes Binnenschifffahrtsdorf Deutschlands direkt auf der anderen Uferseite gegenüber", erzählt Sabine März. "Mir wurde die Begeisterung für den Fluss, seine Nutzung, die Schifffahrt und ihre Geschichte einfach in die Wiege gelegt."

Trotz des ideellen und auch nominellen Wertes gibt die Gundelsheimer Stadtführerin ihr besonderes, knapp sechs Kilogramm schweres Schmuckstück gerne aus der Hand: 2019 stellte sie die Kettenglieder beispielsweise bei der Bundesgartenschau in Heilbronn aus und präsentiert den Neckarschatz aktuell in der Alten Kelter im Rahmen der Jubiläumsausstellung "1250 Jahre Böttigen".

Hin und wieder nimmt auch ihr Kollege Heinz Werner das Bergungsgut mit auf seine Stadtführungen durch Gundelsheim, wenn er mit seinen Gästen einen Abstecher zum Neckar macht. "Es war immer ein Riesenspektakel, wenn sich zwei Schleppschiffe entgegenkamen", erzählt er dann. "Diejenigen, die zu Tal, also mit dem Strom fuhren, mussten sich ausklinken, ein kompliziertes Ausweichmanöver einleiten und an den Kollegen vorbeitreiben lassen, bevor sie anschließend wieder die Kette aufnehmen konnten."

Alle 500 Meter ließ sich eines der Glieder öffnen – für Wartungsarbeiten sowie für das Ein- und Ausklinken –, "aber einfach war das Unterfangen trotzdem nicht", sagt Werner Heinz. "Immer wieder haben sich die Matrosen dabei schwere Verletzungen zugezogen, sich gequetscht oder Finger und Gliedmaßen abgerissen", betont er.

Die 35 Zentimeter geschmiedeten Stahls, die Sabine März besitzt, wiegen knapp sechs Kilogramm. Quasi nichts im Vergleich zum Gesamtgewicht der einst 115 Kilometer langen Kette, die zwischen Heilbronn und Mannheim im Neckar lag: "Die wog etwa 1760 Tonnen und kostete damals samt Verlegung 592.000 Reichsmark", verrät Werner Heinz. 70 Kilometer Kette lieferten zwei englische Produzenten, 35 Kilometer kamen aus Frankreich und nur 7,5 Kilometer wurden in Deutschland geschmiedet. Immerhin: die verbleibenden zweieinhalb Kilometer wurden quasi recycelt, von der Elbe an den Neckar gebracht. "Dort gab es schon etwas länger die Kettenschleppschifffahrt", weiß der Gundelsheimer Stadtführer.

Aber nicht nur die Kette, auch die Schiffe selbst seien mit ihren 45 Metern Länge, 6,5 Metern Breite aber nur 47 Zentimetern Tiefgang sehr beeindruckend gewesen. Sogar der Schriftsteller Mark Twain habe seinerzeit nicht schlecht gestaunt "und zunächst überhaupt nicht verstanden, wie sich die Kolosse ohne Schraube oder Schaufelrad fortbewegen konnten", berichtet Werner Heinz. Die Kette lief direkt über das Deck entlang der Schiffsachse zum Antrieb in der Mitte des Schiffes. Die Kraftübertragung von der Dampfmaschine auf die Kette erfolgte meist über ein Trommelwindwerk. Mit 110 PS Leistung brachten es die Neckaresel auf eine Geschwindigkeit von immerhin fünf Knoten. Bis 1935 der Stillstand folgte.

"Die letzte Staustufe wurde hier in Gundelsheim 1935 errichtet und bedeutete gleichzeitig das Aus der Kettenschleppschifffahrt", erklärt Werner Heinz. Einerseits, weil die Staustufen und Schleusen das "Entlanghangeln" an der Kette deutlich komplizierter machten, andererseits, weil der Neckar durch die Kanalisierung für größere Schiffe mit mehr Tiefgang befahrbar wurde. "Plötzlich war ihre Tragfähigkeit nicht mehr auf 200 Tonnen beschränkt, sondern bis zu 600 Tonnen an Ladung wurden möglich." Aber so laufe der Fortschritt eben immer ab: "Ende des 19. Jahrhunderts hat die Schleppschifffahrt den Treidlern Konkurrenz gemacht, die noch mit Muskelkraft, Pferden und Eseln die Schiffe zogen. Mit der Kanalisierung 1935 wurde das Wasser tiefer, die Dampfer konnten einfacher durch Schrauben angetrieben werden – die Kette wurde schlicht nicht mehr gebraucht."

Wie viele Kilometer der Kette damals geborgen wurden, wissen Sabine März und Werner Heinz nicht. "Es liegen bestimmt noch ein paar Glieder am Grund des Neckars", vermuten die beiden. "Wer das nötige Equipment hat und lange genug sucht, findet bestimmt ein Stück." Sabine März musste sich die Mühe nicht machen. Beim Schiffsgassen-Fest vor rund 40 Jahren schenkte ihr Ulrich Horwedel – in Gundelsheim auch als "Böller Uli" bekannt – nicht nur das Modell eines Neckaresels, sondern ein Jahr später auch die vier Kettenglieder. "Er wusste, wir sehr mich die Historie begeistert und wollte mir einfach eine Freude machen", sagt sie.

Info: Wer die Kette live sehen will, kann dies sonntags ab 14 Uhr in der Alten Kelter tun. Am kommenden Sonntag, 29. August, 17 Uhr, referiert Werner Heinz dort über die Historie des Neckars. Stadtführungen mit ihm oder mit Sabine März können bei der Tourist-Info unter Tel.: (0 62 69) 96 19 gebucht werden.