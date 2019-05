Limbach-Balsbach. (dore) "Die letzten Tage vor dem Wettkampf waren eine sehr harte Zeit, ich war am Ende richtig fertig. Aber es gab keine Option, aufzugeben", sagt Markus Allabar aus dem Limbacher Ortsteil Balsbach. Und es hat sich gelohnt: Der muskelbepackte 22-Jährige darf sich nach den Wettkämpfen in Hockenheim und Schorndorf Deutscher Meister im Junioren-Bodybuilding und Baden-Württembergischer Meister in der Klasse "Classic Physique" der Amateure nennen.

Von Mitte Februar bis zu den Wettbewerben Ende April hat Allabar nicht nur jeden Tag ein bis zwei Stunden und je näher es Richtung Titelkampf ging noch intensiver und härter trainiert - vielmehr gehörte auch eine lange Diät zur anstrengenden Vorbereitung. Das bedeutet: Im Defizit essen, man nimmt also weniger Kalorien zu sich, als der Körper verbrennt. "In der letzten Woche vor dem Wettkampf habe ich dann noch mal vier Kilogramm verloren, das Wasser wurde quasi aus dem Körper rausgezogen", schildert Allabar.

Hintergrund Die Klasseneinteilung erfolgt nach Regularien des IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) und des DBFV (Deutscher Bodybuilding- und Fitness-Verband) nach dem jeweiligen Körpergewicht bzw. der Größe des Bodybuilders. Es wird nach Geschlecht und Alter sowie Amateure und Profis getrennt. Die Athleten tragen einen Posingslip bzw. Bikini. Sie müssen sieben [+] Lesen Sie mehr Die Klasseneinteilung erfolgt nach Regularien des IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness) und des DBFV (Deutscher Bodybuilding- und Fitness-Verband) nach dem jeweiligen Körpergewicht bzw. der Größe des Bodybuilders. Es wird nach Geschlecht und Alter sowie Amateure und Profis getrennt. Die Athleten tragen einen Posingslip bzw. Bikini. Sie müssen sieben verschiedene Posen präsentieren, nach denen sie neben Kriterien wie Muskulosität, Symmetrie und Proportionen der Muskelgruppen bewertet werden: > Erste Pose: Doppelbizeps Vorderseite > Zweite Pose: "Latissimus" von vorne > Dritte Pose: Seitliche Brustpose > Vierte Pose: Doppelbizeps Rückenseite > Fünfte Pose: "Latissimus" Rückenseite > Sechste Pose: Seitliche Trizepspose > Siebte Pose: Bauch und Beine > Die Kür (60 bis 90 Sekunden auf Amateurebene) wird gewertet, spielt jedoch nur bei Punktegleichstand zwischen zwei Athleten eine Rolle.

[-] Weniger anzeigen

Dazu kommt eine besondere Ernährung mit viel Eiweiß. "Reis, Putenfleisch, Kartoffeln und Gemüse standen meistens auf dem Speiseplan", sagt Alla-bar. Außerdem nimmt er Whey-Protein-Shakes (englischer Begriff für Molkenprotein) zu sich. Auf Zucker hat der Balsbacher in dieser Zeit komplett verzichtet. Nur gesunde Lebensmittel also - mit einer Ausnahme: "Einmal pro Woche habe ich mir etwas Ungesundes gegönnt. Das war dann meistens Pizza." Dazu sei es wichtig, sich möglichst wenig Stress auszusetzen und möglichst viel zu schlafen. Innerhalb von zweieinhalb Monaten verringerte Allabar seinen Körperfettanteil von 9,8 Prozent auf drei bis vier Prozent und erreichte somit punktgenau zum Wettbewerb seinen "Wunschkörper". "Ich war sehr trocken, wodurch man die Muskelpartien noch besser sieht. Außerdem bin ich genetisch einfach gesegnet", erklärt der Balsbacher.

Da Allabar mit dem Bodybuilding (noch) kein Geld verdient, studiert er daneben BWL-Handel an der DHBW Mosbach, als dualer Student ist er dabei bei der Firma Hogra-Holz in Krumbach tätig. Ein hartes Programm. Doch für Allabar ist das tägliche Training eine "Lebenseinstellung", wie er selbst sagt. Dazu hat sich das Bodybuilding für ihn aber erst in den vergangenen vier Jahren entwickelt. Mit 18 Jahren meldete er sich aufgrund einer Rückenverletzung in einem Krumbacher Fitnessstudio an. Seit zwei Jahren trainiert er im Fitnessstudio "Palestra" in Eberbach. "Step by step" sei er dann in die Bodybuildingszene hineingekommen. "Ich hatte tolle Trainer, die mir die Liebe zum Training beigebracht haben", erzählt Allabar. Und er habe gemerkt, dass er schnell Fortschritte machte. Im Studio in Krumbach habe er den Hobby-Sportler Christoph "Kenni" Kentrat getroffen, der seinen Körper schon länger trainiert und ihm Tipps zur richtigen Ernährung gegeben hat. Mit ihm habe er sich schon im Herbst auf Wettkämpfe vorbereitet.

Privat hat Allabar dann Melanie Roth kennengelernt, die ebenfalls Bodybuilding betreibt und dem Athletic-Team-Nemesis aus Schönaich bei Stuttgart, einem vom Deutschen Bodybuilding- und Fitness-Verband (DBFV) anerkannten Team, angehört. "Wir haben dann mal zusammen trainiert und anschließend hat sie mich mit zu ihrem Trainer Spiros Memos vom Athletic-Team-Nemesis mitgenommen." Er merkte von Anfang an, dass es menschlich mit Spiros Memos passt. So schaffte er es im Januar dieses Jahres in das Team und hat dadurch die Berechtigung, bei Wettkämpfen teilzunehmen.

Dass er bei Deutscher und Baden-Württembergischer Meisterschaft dann so erfolgreich war, daran hatten Melanie Roth und "Kenni" Kentrat einen großen Anteil, die jeweils an einem Tag als Wettkampfbetreuer Allabars fungierten. "Das ist ein ganz wichtiger Job. Sie machen mein Make-up, schauen, dass ich meine Ernährung einhalte und ölen mich ein, damit alles gut aussieht", erklärt Allabar. Die Athleten hätten am Wettkampftag Probleme, weil sie dehydrierten. "Man kann dann wirklich kaum mehr klar denken." Doch er habe ein "wahnsinnig gutes Team", das ihm sehr geholfen und sich um alles gekümmert habe, sodass er nur noch auf die Beine stehen und seine Posen einnehmen musste.

Mit den beiden Titeln hat Markus Allabar nun seine ersten Ziele als Bodybuilder erreicht. Dafür ist er neben den Wettkampfbetreuern Melanie Roth und "Kenni" Kentrat sowie Coach Spiros Memos vor allem auch seiner Familie und seinen Freunden dankbar: "Sie haben mich bei den Wettkämpfen unterstützt und auch meine Launen während der Diät ertragen müssen." Seine nächsten Ziele hat Markus Allabar schon fest im Blick: Das sind der Titel bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Herbst dieses Jahres (hier können auch Athleten aus dem Ausland teilnehmen) und der Aufstieg in die Profiliga im nächsten Jahr. Dafür gilt es aber zunächst, bei einem sogenannten Pro-Qualifier-Wettbewerb den Gesamtsieg zu holen.