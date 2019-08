Beim Brand in einem Gebäude der Johannes-Diakonie wurde am Montag glücklicherweise niemand verletzt. Foto: Girgla

Mosbach. (pol) Nach fast einem Jahr konnte jetzt eine Serie von Bränden in der Johannes-Diakonie Mosbach aufgeklärt werden. Das teilten das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Im Zeitraum zwischen dem 14. September 2018 und zunächst 15. Juli 2019 wurden überwiegend im Werkstattgebäude insgesamt acht Brände an Papierkörben in den Toilettenanlagen oder in Spinden gelegt. Dabei kam es zu keinen größeren Sach- oder gar Personenschäden. Das Polizeirevier Mosbach hatte hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Am vergangenen Montag wurde gegen 12.45 Uhr erneut ein Brand im Lager- und Umkleideraum in der zweiten Geschossebene des Werkstattgebäudes im Berufsbildungswerk gelegt (die RNZ berichtete). Wie in vorherigen Fällen auch, wurde vor der Brandlegung eine Toilette verstopft und überflutet. Der Umkleideraum wurde völlig zerstört, angrenzende Räumlichkeiten durch Rauchgase unbenutzbar. Personen wurden dabei zwar nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch das Polizeirevier Mosbach ergab sich ein Anfangsverdacht gegen eine männliche Person. Das Kriminalkommissariat führte die Ermittlungen in Kooperation mit dem Polizeirevier Mosbach fort. Hierbei geriet ein 19-jähriger Auszubildender unter Verdacht.

Am Donnerstag konfrontierten die Ermittler den jungen Mann mit den Tatvorwürfen, der daraufhin mit Ausnahme eines Falles alle bekanntgewordenen Brandlegungen gestand. Auf den 19-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung.

Mosbach. (pol/rnz) Zu einem Brand kam es am Montagmittag in einem Gebäude der Johannes-Diakonie Mosbach in der Neckarburkener Straße. Nach Mitteilung der Polizei wurde die Rettungsleitstelle gegen 12.50 Uhr zunächst über eine Rauchentwicklung informiert. Wie sich herausstellte, war im Bereich einer Damenumkleide aus bisher nicht geklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich befand sich auch eine Rettungswagenbesatzung am Einsatzort. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude ausgiebig gelüftet werden und konnte währenddessen nicht betreten werden. Soweit bisher bekannt, wurde niemand verletzt.