Limbach. (pm/tra) Auch im Corona-Krisenjahr 2020 wurde in der Gemeinde Limbach so einiges auf den Weg gebracht. Die Limbacher gingen nicht nur findig mit der Corona-Situation um – so fand in der Gemeinde zum Beispiel das erste Autokino des Landkreises statt –, sondern hatten auch die Zukunft fest im Blick: Das größte Bauvorhaben der Gemeinde, die Erweiterung der Schule am Schlossplatz, kam gut voran.

Ein weiteres wichtiges Bauprojekt ist die Einrichtung zur solitären Kurzzeitpflege, dessen Spatenstich im August stattfand. Und die Limbacher freuten sich zudem über abgeschlossene Projekte: So wurde im März das neue Feuerwehrhaus in Betrieb genommen. Im RNZ-Jahresrückblick berichtet Bürgermeister Thorsten Weber, was sich in Limbach alles getan hat:

Januar: Mit Valentin Kern wird im Ortsteil Limbach der letzte der sieben Ortsvorsteher vom Gemeinderat gewählt. > Mit dem Abwägungsbeschluss nimmt der Bebauungsplan "Kurzzeitpflege" eine wichtige Hürde hin zur Realisierung dieser von der Caritas Neckar-Odenwald-Kreis geplanten Kurzzeitpflegeeinrichtung als Modellvorhaben des Landes.

Februar:> Alexander Winter wird neuer Hauptamtsleiter der Gemeinde. > Erneutes Abkochgebot für Trinkwasser in den Ortsteilen Limbach und Krumbach sowie in der Gemeinde Fahrenbach (Wasserzweckverband "Oberes Trienztal") infolge von starken Niederschlägen. > Informationsveranstaltung zur teils mangelhaften Schülerbeförderung mit dem BRN. > Gemeinderat verabschiedet Haushalt mit hohem Investitionsanteil von 8,6 Millionen Euro. > Die Faschenacht mit tollen Prunksitzungen ist, was damals noch keiner wirklich vermutete, gleichzeitig die letzte Gelegenheit zum ausgiebigen Feiern.

März:> Aufhebung des Abkochgebots für das Trinkwasser bei gleichzeitigem Aufbau einer Filteranlage der Stadtwerke Buchen zur Sicherstellung von sauberem Trinkwasser bei Regenereignissen. Ausschreibung der im Zuge der Wasserwerkserneuerung geplanten modernen Ultrafiltrationsanlage. > Gemeinderat und Verwaltung beraten auf einer zweitägigen Klausurtagung die Gemeindeentwicklung für die kommenden Jahre. > Bauarbeiten am Erweiterungsbau der Schule am Schlossplatz in vollem Gange.

> 1300 Bäume werden im Zuge der landesweiten Aktion des Gemeindetages Baden-Württemberg "1000 Bäume in 1000 Kommunen" gepflanzt, die aufgrund des sehr trockenen Frühjahrs und Sommers nicht alle anwuchsen. > Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses in Limbach ohne die geplante Einweihung. Investiert werden 2,2 Millionen Euro. > Großes ehrenamtliches Unterstützungs- und Hilfsangebot gerade für ältere Bürger während des Lockdowns.

April:> Alois Johmann, Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender, stirbt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. > Aufnahme des Ortsteils Limbach mit dem Sanierungsgebiet "Ortsmitte" in die Städtebauförderung. > Start eines energetischen Quartierskonzepts für Limbach mit großzügiger Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. > "Steinschlangenduell" der Ortsteile Laudenberg und Limbach auf der Wanderbahn. > Abstand – Hygiene – Alltagsmaske: erste Gemeinderatssitzung unter den neuen Gegebenheiten in der Sporthalle. > Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge beim Autohaus Hemberger in Heidersbach offiziell in Betrieb genommen.

Mai:> Erstes Autokino im Neckar-Odenwald-Kreis feiert am 1. Mai Premiere. Die Resonanz während der sechswöchigen Spieldauer ist überwältigend. > Örtliche Firma Odenwälder Babynest spendet für alle Schulkinder der Gemeinde Mund-Nasenbedeckungen.

Juni:> Überregional beliebtes Limbacher Straßenfest fällt erstmals aus. > Bewegende Fronleichnamsfeier im Autokino. > Spatenstich zur Erschließung des fünften Bauabschnittes des Baugebiete "Billäcker V" in Limbach. > Spatenstich zur Erschließung des vierten Bauabschnittes des Baugebietes "Ziegelhütte" im Ortsteil Heidersbach.

Juli:> Einweihung des von Eltern völlig neu gestalteten Spielplatzes im Ortsteil Laudenberg unter Inanspruchnahme der Spendengelder und der Spendeninitiative "Spielplätze" des Bürgermeisters. > Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder besucht den Hof der Familie Hemberger im Bioenergiedorf Heidersbach. > Die ortsansässige Firma Odenwälder Babynest spendet 150 Babynestchen für die Geburtsstation der Neckar-Odenwald-Kliniken. Hinter der Spende stehen Bürgermeister Thorsten Weber und der ärztliche Direktor Dr. Harald Genzwürker. > Grünes Licht vom Regionalverband und vom Regierungspräsidium für einen ersten Bauabschnitt im neuen Limbacher Gewerbegebiet "Hilbertsfeld", dessen Zielabweichungsverfahren durch die geplante Regionalplanänderung ins Stocken geraten war. > Bebauungsplanverfahren zur Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung wird auf den Weg gebracht. > Mit dem Rohbau wird das größte Einzelgewerk des größten Bauvorhabens in der Gemeinde Limbach, dem Um- und Erweiterungsbau der Schule am Schlossplatz, offiziell abgenommen. > Brand Gasthaus "Engel" Balsbach.

Der Bau der Kurzzeitpflege startete im August mit einem symbolischen Spatenstich. In zentraler Lage enstehen 18 Pflegeplätze. Foto: Jana Schnetz

August:> Spatenstich für die Einrichtung zur solitären Kurzzeitpflege, dem von der Caritas realisierten Modellvorhaben des Landes im Ortsteil Heidersbach. > Inbetriebnahme der für gut 800.000 Euro runderneuerten Strümpfelbrunner Straße im Ortsteil Wagenschwend. > Hofführung der Familie Kaiser auf dem ersten Biohof in der Gemeinde im Ortsteil Balsbach.

September:> Baustellenbegehung beim Erweiterungsbau der Schule durch den Gemeinderat. > Abteilungswehr Scheringen wählt Thorsten Fritz in Nachfolge von Frank Fischer zum Abteilungskommandanten. > Mit dem Beschluss der vorbereitenden Untersuchung steht das Sanierungsgebiet "Ortsmitte" unmittelbar vor dem Start. > Großzügige Spenden: Kommunalversicherer BGV übergibt eine Tragkraftspritze im Wert von rund 12.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr, und die Volksbank Limbach spendet 5000 €Euro für die digitale Ausstattung der gemeindlichen Grundschule im Ortsteil Laudenberg.

Oktober: > Findbuch für den Ortsteil Wagenschwend wird an das Gemeindearchiv übergeben. > Der Medienentwicklungsplan für die Limbacher Gemeinschaftsschule am Schlossplatz bekommt grünes Licht vom Landesmedienzentrum. Die Gemeinde investiert parallel rund 150.000 Euro in die zeitgemäße Verkabelung ihrer beiden Schulen. > Klärwärter Friedbert Bauer wird nach 32 Jahren im Dienst der Gemeinde in Ruhestand verabschiedet. > Moderne Ultrafiltrationsanlage am Wasserwerk in Krumbach geht in Betrieb – trübes Wasser und Abkochgebote gehören nun der Vergangenheit an. > Arbeiten der mit rund 1,6 Millionen Euro Gesamtkosten größten Tiefbaumaßnahme "Falken-/Spechtweg" werden abgeschlossen. Im Zuge der Maßnahme wird das Umfeld um die Einsegnungshalle neugestaltet.

November:> Die Limbacher Ortsmitte ist eines der landesweit 20 Modellprojekte im Programm "Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten". > Wiedereröffnung Gasthaus "Engel" im Ortsteil Balsbach. > Land fördert Sanierung der Limbacher Sporthalle mit 378.000 Euro aus einem Sonderförderprogramm der Stadtsanierung. > Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Wagenschwend/Balsbach durch Neugestaltung des Vorplatzes nun barrierefrei erreichbar.

Dezember:> Auch die Grundschule Limbach in Laudenberg hat nun einen genehmigten Medienentwicklungsplan. > Neubau des Feuerwehrhauses und die Sanierung des alten Schulhauses im Ortsteil Krumbach nahezu fertiggestellt.

> Übergabe der sanierten Brücke an der Heidersbacher Mühle. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Limbach und Elztal. > Gut 3,4 Millionen Euro Fördermittel werden für den Um- und Erweiterungsbau der Schule am Schlossplatz durch das Land bewilligt. > Die Volksbank Limbach spendet 5000 €Euro für die digitale Ausstattung der Schule am Schlossplatz. > Doppelte Fördermittelbewilligung für die vollständige Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. In die Maßnahme wurden rund 130.000 Euro investiert, 111.000 Euro kommen aus dem Gemeindeausgleichstock.