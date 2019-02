Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Inklusion soll überall stattfinden. Das will die UN-Behindertenrechtskonvention. Auch auf dem Arbeitsmarkt. Das wollen die Arbeitsagenturen. Das wollen auch manche Arbeitgeber (ab einer gewissen Größe - mehr als 20 Mitarbeiter - sind sie dazu verpflichtet). Das wollen vor allem die Menschen mit Behinderung. So wie Giovanna Tabbone. Sie ist geistig und körperlich leicht behindert, so, dass sie einerseits keine Ausbildung geschafft hätte, andererseits aber so, dass sie in einer Werkstatt für Behinderte (WfB) fehl am Platz gewesen wäre. Und vor allem nicht sein wollte.

Dass es Menschen wie Giovanna auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen, liegt an vielen Rädchen, die ineinander greifen. Im vergangenen Jahr wurde im Neckar-Odenwald-Kreis eine Initiative ins Leben gerufen, die mit kooperativen Bildungs- und Unterstützungsmaßnahmen darauf vorbereitet. In der "KoBV" verzahnen sich Elemente der Berufsschule mit sonderpädagogischer Unterstützung, des Integrationsfachdienstes und des Jobcoachings. Die Bundesagentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist sowohl finanziell mit im Boot als auch beratend mit einem eigenen Reha-Team. Giovanna Tabbone ist ein "KoBV-Kind", das seinen Platz im Arbeitsleben gefunden hat.

Ihr Platz ist im Hotel-Restaurant "Lamm" in Mosbach. "Kennengelernt haben wir Giovanna als Praktikantin während ihrer KoBV-Zeit", erzählt Hoteldirektorin Bernadette Martini. Im August hat sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ihr 50-Prozent-Job ist im "Housekeeping" angesiedelt: Toiletten und Bäder reinigen, Wäsche zusammenlegen, Glasflächen säubern. Kontinuität ist für die junge Arbeitnehmerin sehr wichtig. Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen kommen nicht alle Arbeiten in Frage, die andere Zimmermädchen erledigen. Dass sie die Neue mitnehmen und anleiten sollten, stieß anfänglich nicht gerade auf große Begeisterung. Martinis Mutter wurde zur wichtigen Bezugsperson.

"Anfangs war es durchaus eine Belastung für alle", sagt Martini, doch inzwischen sei daraus echte Kollegialität geworden. Mehr sogar. "Wir kriegen was zurück", bereut die Hotelfachfrau ihre Entscheidung nicht und möchte andere Unternehmer davon überzeugen, es ihr nachzutun. Die Wege dahin sind vielschichtig.

Ulrike Gehrig-Ferreira ist Reha-Beraterin bei der Arbeitsagentur in Mosbach. "Es gibt keine pauschalen Lösungen", knüpft sie die Fäden mit den jeweiligen Kooperationspartnern immer wieder neu, um Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Zuschüsse sind Teil des Konzepts. Im Falle von Giovanna Tabbone übernimmt die Arbeitsagentur 60 Prozent des Arbeitslohns.

Wenn Gehrig-Ferreira vom "Lamm" als einem "Superbeispiel" der beruflichen Teilhabe spricht, dann ist dieses Urteil nicht allein in der Beschäftigung der 22-jährigen Housekeeperin begründet. Ebenfalls in diesem Jahr hat Martini eine andere junge Frau mit einer Lernschwäche angestellt, die zur Fachkraft im Gastgewerbe ausgebildet wird. "Ihre Ausbildung findet im Betrieb, in der regulären Berufsschule und bei einem freien reha-spezifischen Bildungsträger statt. Mit diesem Modell", so Gehrig-Ferreira, "sprechen wir Unternehmen an, die ihre Azubis nicht unbedingt auf den Förderschulen suchen."

Schon einige Jahre gemeinsame Erfahrung verbindet das Gastronomie-Unternehmen mit einem im Berufsbildungswerk ausgebildeten jungen Mann, der im "Lamm" als Beikoch nicht mehr wegzudenken wäre. Auch hier war ein Praktikum die erste Verbindung, auch bei ihm habe anfangs so manches etwas länger gedauert. Bernadette Martinis aus einer sozialen Selbstverpflichtung entspringender Einsatz für Mitarbeiter, die nicht den ganz geraden Weg in die Arbeitswelt gegangen sind, hat schließlich einem Flüchtling zu einem Ausbildungsplatz als Hotelfachmann verholfen. Die Belastungen, die damit einhergehen, will sie nicht wegreden. "Die Mitarbeiter müssen’s mittragen." Da unterscheidet sich die Arbeitswelt von Menschen mit von der solcher ohne Behinderungen nun wieder gar nicht…

Info: Ob Unternehmen oder Angehörige - wer Menschen mit einer Einschränkung den Weg in die "normale" Arbeitswelt ebnen möchte, kann sich an die Bundesagentur für Arbeit und in Mosbach an die Reha-Beraterin Ulrike Gehrig-Ferreira wenden. Tel.: (0 62 61) 8 92 29. Hoteldirektorin Bernadette Martini berichtet gern von ihren Erfahrungen, (0 62 61)8 90 20.