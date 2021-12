Ein mobiles Impfteam der Heilbronner SLK Kliniken verwandelte am Sonntag die ehemalige Abfüllhalle der Brauerei Hübner in ein Impfzentrum auf Zeit. Foto. Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Eigentlich ist es ja eine tolle Sache: Um möglichst vielen Bürgern ein niedrigschwelliges Impfangebot zu offerieren, organisiert die Stadt Mosbach in Kooperation mit einem mobilen Impfteam der Stadt-Landkreis-Kliniken Heilbronn (SLK) Impftermine. Doch im Detail hakt es leider immer wieder an diversen Stellrädchen.

Das Grundproblem, so Andrea Hartmann, persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, sei schlicht, dass die Zahl der Impfwilligen derzeit um einiges größer ist, als Impfdosen zur Verfügung stehen. Aber auch sich stets ändernde Landesvorgaben machten die Arbeit der impfenden Helfer nicht gerade einfacher. Bei der dritten städtischen Impfaktion am Sonntagnachmittag in der ehemaligen Abfüllhalle der Brauerei Hübner kam noch ein weiteres Handicap dazu. So hatte ein bedauerlicher Übertragungsfehler in der RNZ dazu geführt, dass im Tageskalender für den Sonntag noch das – ursprünglich so geplante – "Impfen ohne Termin" stand. Zahlreiche impfwillige Bürger waren deshalb wenig erfreut, als sie vor Ort erfuhren, dass bereits im Vorfeld nahezu alle Termine online vergeben worden waren.

"Wir versuchen, es so flexibel wie möglich zu gestalten und so viele Impftermine wie möglich umzusetzen", stellte Andrea Hartmann klar. Nachdem sich bei der zweiten Impfaktion einige Bürger darüber beschwert hatten, dass sie mehrere Stunden vergeblich gewartet hätten, wollten die Organisatoren diesmal gegensteuern und stellten auf eine verbindliche Online-Buchung um. Dies war so auch in einer ausführlicheren Ankündigung in der RNZ zu lesen. Tatsächlich waren innerhalb von zehn Minuten alle Impftermine ausgebucht, verwies Hartmann auf die übergroße Resonanz.

"Letztendlich entscheidet sich dann am Tag der Aktion, wie viel Impfstoff von welchem Hersteller vorhanden ist, wie viele Erst-, Zweit- und Drittimpfungen es gibt und welche Regelungslage des Landes Baden-Württemberg gerade gilt", konkretisierte Hartmann die vielen Einzelstränge, die bei der halbtägigen Impfaktion unter einen Hut gebracht werden müssen. Nicht nur die Organisatoren, auch die Bürger müssten sich deshalb stets auf dem Laufenden halten und am besten einmal zu häufig auf die Homepage schauen. "Ich verstehe die Bürger, aber es ist für uns alle schwierig – und wir bekommen die volle Wut ab", verwies Hartmann leicht frustriert auf manch böses und lautes Wort.

Doch abgesehen von dem holprigen Start, verlief die Impfaktion insgesamt erfreulich. Zwischen 120 und 130 Impfungen absolviert das vierköpfige Team im Schnitt an einem Nachmittag; beim letzten Mal konnten sogar 176 Menschen gepikst werden. Da war auch der Anteil der Erstimpflinge "signifikant angestiegen", was ja durchaus der Sinn der Aktion sei. Während ein Mediziner aufklärt, sind zwei Medizinisch-Technische-Assistentinnen mit Impfen beschäftigt und weitere Helfer erfassen die Daten. Dass man in Mosbach die Grundstrukturen des Testzentrums des DRK mitbenutzen kann, erleichtert den Helfern die Arbeit. Sie müssen lediglich am Ende die Oberflächen reinigen.

Entmutigen wollen sich Andrea Hartmann und das Impfteam aber nicht lassen, denn der Bedarf bleibe groß. Für die nächste Impfaktion am 19. Dezember sind bereits rund 100 Termine online gebucht. Über eine Fortführung dieser "freiwilligen Leistung der Stadt" wird bereits nachgedacht. Rund 10.000 Euro sei der Kommune das Angebot bis dato wert, unterstrich Hartmann.