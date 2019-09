Hüffenhardt-Kälbertshausen. (nak) Die Wahl des Ortsvorstehers von Kälbertshausen gestaltet sich weiter schwierig. Da sich der Ortschaftsrat auf keinen der beiden Kandidaten einigen konnte, sollte das Los entscheiden. Das erste Losverfahren ging zugunsten des bisherigen Amtsinhabers Erhard Geörg aus. Dieses wurde jedoch aufgrund der noch nicht erfolgten Vereidigung für ungültig erklärt.

Im zweiten Anlauf fiel das Los auf den Gegenkandidaten Armin Hagedorn. Nach einem erneuten Einspruch wurde die Rechtsaufsichtsbehörde eingeschaltet. Diese teilte nun mit, dass das erste Losverfahren gültig war, die Vereidigung nicht zwingende Voraussetzung für die Wahl gewesen sei.

In der Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats am Donnerstagabend sollten der Ortsvorsteher und sein Stellvertreter nun gewählt werden. Da der Ortschaftsrat jedoch der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde nicht nachgekommen war und in seiner Sitzung zwei Tage zuvor den Punkt von der Tagesordnung genommen hatte, blieb Bürgermeister Walter Neff nichts anderes übrig, als die Wahl auch von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu streichen.