Humor kann selbst eine furchtbare Krankheit wie ALS nicht zerstören: Caroline Reznik hat mit Unterstützung von Kinderbuchautor Thorsten Peter ein bewegend offenes Buch mit dem Titel „Sterben in Zeitlupe“ geschrieben. Fotos: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Hüffenhardt. Das Schicksal ist nicht unbedingt ihr bester Freund. Im Grunde hat Caroline Reznik in den ersten 45 Jahren ihres Lebens so viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen, dass es für drei oder vier ganze Leben reichen würde. Ihr wurde unvorstellbar viel genommen, doch ihren Lebensmut, ihren Optimismus, ihren Humor – das kann ihr nichts und niemand nehmen.

Caroline sitzt im Rollstuhl ihrer Wohnung in Hüffenhardt. Leise aber kontinuierlich arbeitet das Beatmungsgerät, über einen Schlauch im Hals wird sie mit Sauerstoff versorgt. Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat inzwischen nahezu jeden Muskel ihres Körpers gelähmt, ihrem Geist konnte die fiese Krankheit noch nichts anhaben. Auch die Augen sind hellwach. Über einen Kommunikator steuert sie mit ihnen den Sprachcomputer, der uns dann mit einem freundlichen "Hi, schön, dass Ihr da seid" begrüßt. Schon die ersten Augenblicke – im wahrsten Sinne des Wortes – unserer Begegnung sind bewegend.

Sie hat ihren Frieden mit dem Feind gemacht

Mit in Hüffenhardt ist Thorsten Peter aus Haßmersheim, der Caroline bei dem Projekt unterstützt hat, das uns nun zusammenführt. Auch für ihn ist es der erste Besuch. In den vergangenen Wochen hatte er zwar viel Kontakt mit der 45-Jährigen, aber eben ausschließlich über E-Mail oder WhatsApp. Auch Peter, der in seiner Freizeit schon mehrere Kinder- und Jugendbücher geschrieben und veröffentlicht hat, ist sichtlich bewegt. Dabei kennt er die ganze Geschichte von Caroline Reznik schon. Denn er hat schließlich mitgeholfen, sie aufzuschreiben.

"Ich bin Thorsten sehr dankbar dafür", sagt die 45-Jährige. Vor geraumer Zeit hatte sie sich an den Haßmersheimer gewendet: "Ich kenne ihn noch von früher und ich finde seine Bücher toll. Darum habe ich ihn einfach mal nach ein paar Infos gefragt." Das Ergebnis ist ein autobiografisches Werk mit einem Titel, der an Direktheit kaum zu überbieten ist: "ALS – Sterben in Zeitlupe". Spätestens jetzt ist klar: Caroline Reznik geht ebenso offen wie bemerkenswert mit ihrem Schicksal um, ihrer Krankheit, die nach wie vor unheilbar ist. Nach und nach versagen bei ALS-Erkrankten sämtliche Motoneurone, Stück für Stück gehen alle Körperfunktionen verloren.

"Ich bin 38 und mich trifft die Diagnose ALS wie ein Schlag. War ich doch gerade wieder glücklich nach dem viel zu frühen Tod meines Mannes", schreibt Caroline Reznik in ihrem Buch rückblickend. Das war im November 2014, ein halbes Jahr, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten, sich von diesem aber auch gut erholt hatte. Vier Jahre zuvor war ihre Mutter nach einem Schlaganfall ins Koma gefallen, wenig später gestorben. Damit nicht genug: Im Juni desselben Jahres verlor Caroline Reznik völlig überraschend auch ihren Mann Frank, der im Alter von 39 Jahren aufgrund eines (verschwiegenen) Herzproblems beim Radfahren tödlich verunglückte. "Es war Montag, der 28. Juni: Ich war 34 Jahre alt, plötzlich Witwe – und mein Sohn war mit knapp fünf Jahren Halbwaise", fasst Caroline Reznik zusammen.

Dass das Schicksal noch mehr böse Überraschungen für sie bereithielt, das sollte die ausgebildete Arzthelferin nur wenig später schmerzlich erfahren. In der Reha nach ihrem Schlaganfall wurde klar, dass da noch was anderes sein muss, das in der Tat noch etwas anderes ist ...

ALS – diese Krankheit hat das Leben von Caroline Reznik auf einen Schlag völlig verändert. Natürlich gab und gibt es dunkle Stunden – viel mehr, als man sich vorstellen mag. Aber sechs Jahre nach der Diagnose und einer immer weiter fortschreitenden Degeneration von Nerven und Muskeln sagt die 45-Jährige auch: "Ich bin jetzt mit mir und meinem Feind ALS im Reinen!" Sie weiß, dass diese Krankheit ihr nicht nur (fast) alles nimmt, sondern auch ihr Leben maßgeblich verkürzen wird. "Ich bin inzwischen selbstbewusst genug, mit all dem an die Öffentlichkeit zu gehen", sagt Caroline Reznik. "Ich will den Leuten auch vermitteln: Es ist okay, ihr könnt mich darauf ansprechen, ich freue mich sogar darüber!" Das erste Feedback auf ihr Buch, das passenderweise den Untertitel "Humor ist, wenn man trotzdem lacht" trägt, bestätigen sie, dass es der richtige Weg war, sich die Dinge von der Seele zu schreiben.

"Und wenn es mir zu viel wird, dann kann ich das auch sagen", versichert Caroline in Bezug auf möglich weitere Reaktionen. Um dann mit dem eingangs erwähnten, auch von ALS nicht zu degenerierenden Humor anzufügen: "Ich hab’ ja sonst nicht so viel zu tun". Auch uns schenkt sie zum Abschluss des Besuchs noch einmal ein Lächeln – und ein Gefühl, das ebenso bewegend wie beeindruckend ist.