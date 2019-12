Bei der Frage, ob die Gemeinde den zum Verkauf stehenden Hüffenhardter Wasserturm erwerben soll, spaltete sich der Gemeinderat in zwei Lager. Am Ende einer lebhaften Debatte wurde der Kauf bei Stimmengleichheit der Befürworter und Gegner sowie einer Enthaltung abgelehnt. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Hüffenhardt. In der letzten Sitzung des Hüffenhardter Gemeinderats in diesem Jahr galt es, eine üppige Tagesordnung abzuarbeiten: Bei insgesamt 13 Punkten stiegen die Räte gleich zu Beginn umfangreich in die Diskussion ein. Insbesondere die neu gewählten Mitglieder führten unterschiedliche Gesichtspunkte über die zu fassenden Beschlüsse ins Feld. Nach fast einer Stunde passierte so der zweite Beschlussvorschlag – die Vergabe eines neuen Servers im Rahmen der Erneuerung der EDV-Ausstattung der Gemeinde – mit acht Ja- und fünf Gegenstimmen das Gremium.

Die große Bandbreite der Diskussionsbeiträge entzündete sich an der Tatsache, dass der Gemeinderat vor einiger Zeit entschieden hatte, die Hardware als Gesamtpaket auszuschreiben. Die Verwaltung befürwortet aber aufgrund des Serverzustands nun eine zeitnahe Erneuerung desselben. Einige Gemeinderäte sind jedoch in Sorge, dass es dadurch zu Kostensteigerungen kommt.

Die Verwaltung wies auf Ausfälle hin und befürchtet deshalb einen Totalausfall des in die Jahre gekommenen Servers, für den der Hersteller keine Garantie mehr auf Ersatzteile gibt. Über die Möglichkeiten der Datensicherung wurden die unterschiedlichen Szenarien ausführlich diskutiert. Doch am Ende stimmte der Gemeinderat dieser außerplanmäßigen Ausgabe von rund 11.400 Euro an die Firma Metacomp aus Altlußheim als günstigsten Bieter zu, die die Beschaffung des Servers einschließlich Serverlizenz und Installation übernimmt.

Leidenschaftlich debattierten die Räte auch über das Angebot des Wasserzweckverbands Mühlbachgruppe, den Hüffenhardter Wasserturm an die Gemeinde zu verkaufen. Die Zeit drängt, denn der Eigentümer verhandelt bereits mit einem weiteren Kaufinteressenten. Die Mühlbachgruppe hatte ihre Verkaufsabsicht bereits im Amtsblatt veröffentlicht mit der Bitte an die Bürger, Ideen für eine künftige Nutzung einzubringen. Dementsprechend wollte ein Bürger gleich eingangs wissen, ob man den Turm besichtigen könne – was unter anderem aus Hygienegründen nicht möglich sei, antwortete Bürgermeister Walter Neff, da der Wasserspeicher derzeit noch in Betrieb sei.

Eine Weile ging es in der Diskussion noch um die Erstellung eines Gutachtens zur baulichen Einschätzung des Turms. Bis sich dann herauskristallisierte, dass der Beschlussvorschlag nur heißen konnte, "kaufen oder nicht". Das Gremium spaltete sich in zwei Lager. Die einen sahen einen Kauf als einmalige Chance, da das historische Bauwerk das Ortsbild mitpräge. Außerdem habe die Gemeinde dann selbst in der Hand, was mit dem Bauwerk passiere. Eine am Turm installierte Mobilfunkantenne bringe Erträge.

Die Gegner eines Kaufs befürchten nicht abschätzbare Kosten für die Gemeinde, insbesondere was den Erhalt der Bausubstanz und eventuelle Maßnahmen zur Umnutzung des denkmalgeschützten Turms angingen. Letztlich wurde der Kauf bei sechs Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Länger diskutiert wurde auch über den Aufstellungsbeschluss zur Erweiterung des Baugebiets "Kantstraße", was noch im sogenannten beschleunigten Verfahren in diesem Jahr in die Wege geleitet werden sollte. Dazu hieß es aus den Reihen des Gemeinderats, dass hier "keine Ortsabrundung vorliegen würde, sondern eine Erweiterung des Orts", wogegen die innerörtliche bauliche Entwicklung auf der Strecke bleiben würde. Die Schwierigkeit bei innerörtlicher Entwicklung in Hüffenhardt sei, so Neff, dass Privateigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen würden. Ratsmitglieder forderten von Verwaltungsseite deshalb ein längerfristig angelegtes Entwicklungskonzept in dieser Sache.

Der Bürgermeister begründete die bauliche Weiterentwicklung im Gebiet der Kantstraße zum einen mit der großen Nachfrage nach Bauplätzen, zum anderen damit, dass die Gemeinde in diesem Bereich bereits ein größeres Grundstück besitze, was die Entwicklung vereinfachen würde, da man dann weniger Privateigentümer mit ins Boot holen müsste.

Der Beschlussvorschlag passierte mehrheitlich das Gremium. Den ungefähren zeitlichen Fahrplan skizzierte Karin Ernst, geschäftsleitende Beamtin der Haupt- und Bauverwaltung. So soll 2020 mit den Planungen begonnen werden und die Erschließung im darauffolgenden Jahr erfolgen. Der Abschluss eines Ingenieurvertrags mit dem Mosbacher Büro IFK-Ingenieure zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde anschließend zum Anlass für die Anfrage genommen, ob es hierfür keinen Wettbewerber gebe.

Im Baugebiet "Brühlgasse-Mühlweg" ging es ebenfalls um die Vergabe eines Ingenieurvertrags, die mehrheitlich wiederum an das Büro IFK ging. In Kälbertshausen soll per Ingenieurvergabe an das Büro für Umweltplanung Dipl.-Ing. Walter Simon in Mosbach ermittelt werden, ob durch die geplanten Änderungen nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen könnten.

Dieser Vergabebeschluss wie auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der Gemeinde Siegelsbach, bei dem ein ehemals militärisch genutztes Gelände in einen Logistikpark umgewandelt werden soll, passierten ebenfalls das Gremium.

Nach einem Geschäftsantrag von Ratsmitglied Bernd Siegmann, der die Vertagung in die nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats vorsah und abgelehnt wurde, stimmten die Räte mehrheitlich einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von knapp 2000 Euro für die Anschaffung eines Mähroboters beim Sportverein Hüffenhardt zu.