Das Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt ist in neuen Händen: Die kreiseigenen Neckar-Odenwald-Kliniken trennten sich von der Senioreneinrichtung; den Betrieb hat das private Unternehmen „Domus Cura“ übernommen. Foto: Alexander Rechner​

Von Alexander Rechner

Hüffenhardt. Das Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) ist nun in neuen Händen. Der Betrieb des Altenzentrums ist Anfang Mai an das private Unternehmen "Domus Cura" übertragen worden. Damit trennten sich die kreiseigenen Neckar-Odenwald-Kliniken von der Senioreneinrichtung. Die Tinte unter den Verträgen ist zwar schon seit geraumer Zeit trocken, die offizielle Betriebsübernahme erfolgte nun aber doch erst zum 1. Mai (und nicht zum 1. April). "Durch Verzögerungen in der Abwicklung, unter anderem auch aufgrund der Corona-Krise, konnte die Übernahme erst zum 1. Mai stattfinden und nicht wie geplant schon früher", heißt es als Begründung für die zeitliche Verzögerung der Übernahme in einer Pressemitteilung von Domus Cura.

Die Veräußerung des Wohn- und Pflegezentrums hat inzwischen eine längere Vorgeschichte: Der Kreistag hatte im Oktober vergangenen Jahres nach einer regen und kontroversen Diskussion mehrheitlich beschlossen, die Senioreneinrichtung zu verkaufen. Wobei schon einige Monate vorher, im Mai vergangenen Jahres, die Kreisräte "grünes Licht" für die Veräußerung gegeben hatten – an die Bremer "Luehrsen Investment Group". Allerdings sprang der damals präsentierte Betreiber später ab. So ist nun Domus Cura als Betreiber zum Zuge gekommen.

Domus Cura ist in der Region kein unbekanntes Unternehmen in der Branche. Es betreibt im Landkreis bereits zwei Pflegeheime, eines in Aglasterhausen-Michelbach und ein weiteres in Neunkirchen. "Dies ermöglicht es, Synergien zu nutzen und so das Haus wirtschaftlich und operativ auf einen guten Weg zu bringen", verdeutlicht das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Mit der Senioreneinrichtung in Hüffenhardt beabsichtigt Domus Cura, eine "feste Größe in der Pflegelandschaft im Neckar-Odenwald" zu werden.

Für die Bewohner und Mitarbeiter soll sich eigenen Angaben zufolge zunächst wenig ändern. "Der Betrieb wird in bewährter Form weitergeführt", lässt sich Christian Ersing, Geschäftsführer von Domus Cura, zitieren. Im Gegenteil – die langjährige Erfahrung des Personals und die gute Einbindung vor Ort sei eine wichtige Basis für ein gut funktionierendes Pflegeheim. Darauf wolle man vonseiten des Unternehmens aufbauen, führt Ersing aus. Mittelfristig wolle man durch Modernisierungsmaßnahmen die Abläufe in der Einrichtung effizienter und einfacher gestalten.

In guten Händen sieht Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, die Senioreneinrichtung: "Wir sind davon überzeugt, dass mit dem neuen Betreiber das Pflegeheim in eine gute Zukunft geführt wird und wünschen, trotz der pandemie-bedingt schwierigen Zeit, einen guten Start." Hehn freut sich, dass "nun endlich alle notwendigen Schritte vollzogen werden konnten, um einen Übergang an Domus Cura umzusetzen".

Der verschobene Betriebsübergang hat auch Auswirkung auf das wirtschaftliche Ergebnis der Neckar-Odenwald-Kliniken. "Aufgrund der Verzögerung sind Verluste im niedrigem sechsstelligen Bereich aufgelaufen, die sich im Ergebnis niederschlagen. Diese sind aber in dem bekannten Ergebnis März bereits enthalten", unterstreicht Hehn. Die Neckar-Odenwald-Kliniken schlossen den Monat März mit einem Verlust von knapp 926.000 Euro ab (die RNZ berichtete).

Den genauen Kaufpreis wollte der Geschäftsführer dagegen nicht nennen. Jedoch kursierten in der Vergangenheit unterschiedliche Spekulationen. Nach RNZ-Informationen soll er sich einerseits auf rund neun Millionen Euro belaufen, andererseits soll die Ablösesumme an die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands rund sechs Millionen Euro betragen. Das rein rechnerische Plus von drei Millionen Euro wird aber offenbar von einem "Abzugsbetrag" von rund fünf Millionen Euro aufgezehrt. Und diese Summe stellt wohl den Wert der Senioreneinrichtung und der Sachvermögen dar, der buchhalterisch als Aufwand zu sehen ist. Sodass die Kliniken unter dem Strich einen Einmalverlust von voraussichtlich 2,3 Millionen Euro schreiben.

In der Zusammenarbeit zwischen Domus Cura und dem Altenheim sei indes die Corona-Pandemie aktuell das beherrschende Thema. "Wir befinden uns schon seit einiger Zeit in intensivem Austausch mit der Einrichtung. Zusammen mit den Mitarbeitern haben wir umfassende Maßnahmen getroffen, um einen Ausbruch von Corona zu verhindern", unterstreicht Christian Ersing.