Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Das Thema Kinderbetreuung lässt den Hüffenhardter Gemeinderat nicht los. Nachdem in den vergangenen Sitzungen nahezu jedes Mal in irgendeiner Form über die Betreuung der kleinsten Bürger Hüffenhardts gesprochen wurde, gab es auch bei der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend wieder Diskussionsbedarf. Denn auf der Tagesordnung stand die Verabschiedung des Bauantrags für den Anbau am Kindergarten.

Hauptamtsleiterin Karin Ernst musste etwas ausholen: "Seit einigen Jahren krebsen wir mit der Bedarfsplanung am Limit." Im ablaufenden Kindergartenjahr hätten einige Plätze gefehlt. "Es lässt sich absehen, dass Bedarf für einen Anbau da ist", so Ernst. Auch wenn es noch keinen Grundsatzbeschluss über einen Anbau gebe, müsse die Gemeinde Förderanträge stellen. Um bei den Förderprogrammen Berücksichtigung zu finden, muss eigentlich eine Baugenehmigung, "zumindest aber ein Bauantrag" vorliegen. Ernst: "Die Entscheidung heute bedeutet deshalb auch noch keinen Baubeschluss, denn Sie wissen, es werden noch andere Optionen abgeklärt."

Der Zuschuss, um den es geht, ist nicht zu verachten: 12.000 Euro pro Kleinkindplatz oder 6000 Euro pro Kindergartenplatz. "Das ist natürlich nur ein Teil dessen, was es uns tatsächlich kostet", sagte Ernst. Immer wieder fiel die Summe von 600.000 Euro für den Anbau während der Sitzung. Wenn der Anbau nicht kommt, gibt es aber auch keinen Zuschuss, denn alternative Kindergartenformen würden nicht gefördert. Die Planungen für den Anbau mit Gruppen-, Schlaf- und Personalraum wurden mit dem Träger abgestimmt.

Bereits in der Mai-Sitzung hatten die Räte die Verwaltung aufgefordert, Kosten eines und Interesse an einem Waldkindergarten abzufragen. Die Verwaltung hat nun erste Ergebnisse zusammengetragen. "Bei den Kosten haben wir uns an Haßmersheim orientiert", so Karin Ernst. Die Herstellungskosten für den Waldkindergarten in Neckarmühlbach beliefen sich dort auf 68.000 Euro; zwei Erzieherinnen sind dort für den Kindergarten angestellt. Insgesamt würden die Personalkosten etwa 132.000 Euro pro Jahr verursachen – nicht nur, weil man zwei Erzieherinnen einstellen muss.

Die evangelische Kirchengemeinde hat signalisiert, dass sie die Trägerschaft für einen Waldkindergarten an einem dritten Standort in der Gemeinde nicht übernehmen würde. Somit müsste der Waldkindergarten in kommunaler Trägerschaft laufen, es bedürfte einer Leitung und auch einer anteiligen Stelle in der Verwaltung. "Ein weiterer Punkt ist die Krankheitsvertretung", sagte Ernst. Darum müsste man eher drei Erzieherinnen einstellen.

Zudem gab sie zu bedenken, dass das Konzept Waldkindergarten nicht für alle Eltern funktioniere. Temperaturen, Wickelkinder und auch fehlender Entwicklungsspielraum für weitere Kleinkind- oder Ganztagesangebote würden sich ebenfalls ergeben, wenn es statt eines Anbaus einen Waldkindergarten geben würde. Eine Umfrage unter Kindergarteneltern habe gezeigt: Sechs Familien interessieren sich ganz konkret dafür, vier weitere sind interessiert, bräuchten für eine Entscheidung aber mehr Details.

Auch Fritjof Ziegler, evangelischer Pfarrer der Gemeinde, äußerte sich im Rahmen der Sitzung: "Wir haben keine Debatte über die Pädagogik des Waldkindergartens geführt, denn grundsätzlich empfinden wir Diversität als etwas sehr Gutes. Wir haben uns gefragt, wie wir die Verwaltung schaffen könnten." Und da stoße die Leiterin des evangelischen Kindergartens (ebenso wie er als Pfarrer) an Grenzen, wenn nun noch ein dritter Standort mit komplett anderem Konzept hinzukomme. "Es ist nicht sinnvoll, eine weitere Struktur zu schaffen, dafür ist Hüffenhardt zu klein – das können Sie aber natürlich anders sehen", sagte Ziegler in Richtung der Räte. Das Eigeninteresse des evangelischen Trägers ziele natürlich auf eine Weiterentwicklung am Standort in Hüffenhardt ab. Die räumliche Weiterentwicklung sei nämlich nur die Voraussetzung für inhaltliche Weiterentwicklung, also Ganztags- oder auch weitere Kleinkindangebote.

"Wir müssen uns Zeit nehmen, dieses Thema zu diskutieren und darüber nachzudenken", meinte Gemeinderat Ralf Prior. "Die Verwaltung hat sich eingehend Gedanken gemacht", versicherte Bürgermeister Walter Neff. "Den Bauantrag müssen wir stellen, sonst sind die Zuschüsse weg." Der Gemeinderat stimmte dann auch mehrheitlich zu, den Bauantrag zu stellen.

Aber auch bei der Vergabe der Baustatik (14.055 Euro, Ingenieurbüro Joachim Grill) zeigte sich, dass es zum Thema Kindergarten noch Gesprächsbedarf gibt. "Beim Waldkindergarten ist für mich alles so ungewiss", sagte etwa Heiko Hagner. Zum Beispiel, wenn man mehr Kleinkindplätze brauche. Erhard Geörg meinte: "In unserem Fall wäre es wichtig, anzubauen. Wir haben schöne Außenbereiche, die Kinder bekommen die Natur gut mit. Wir sollten ganz normal anbauen, ein Waldkindergarten ist zu kompliziert." Anette Rieger forderte: "Einfacher wäre sicher der Anbau, aber wir sollten die Kosten im Blick haben und genau darüber nachdenken. Diskussionsbedarf ist auf jeden Fall noch da."