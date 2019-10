Von Stephanie Kern

Kälbertshausen. Über zwei (etwas größere) Projekte musste der Gemeinderat von Hüffenhardt in seiner Sitzung am Donnerstagabend entscheiden. Es ging dabei erstens um die Umrüstung der Straßenleuchten "Alte Kanzlei", die vor allem in der Ortsdurchfahrt Kälbertshausen verbaut sind. Zweitens sollen die ehemaligen und ungenutzten Tennisplätze in Hüffenhardt in ein Kleinspielfeld umgewandelt werden. Hier war zu entscheiden, wie das geschehen soll.

Zum Thema Umrüstung der Straßenlaternen hatte sich die Gemeindeverwaltung dieses Mal (das Thema stand schon mehrere Male auf der Tagesordnung) Unterstützung von der NetzeBW geholt. Fiona Espert stellte die Umrüstung und eine Alternative vor und beantwortete die Fragen. Ihre Empfehlung lautete: "Ich rate zur Komplett-Umrüstung mit Schreder Alma." In den vergangenen Sitzungen wurde immer wieder angeregt, nur das Leuchtmittel an sich auszutauschen, was eventuell kostengünstiger sein könnte. Nach reichlicher Prüfung überwiegen aber die Vorteile eines neuen Aufbaus für die 42 Straßenlaternen "Alte Kanzlei".

Die Laternen sind schon 26 Jahre alt, einige sind beschädigt, die Gläser sind angelaufen oder gebrochen. Zudem müsse man in die Technik eingreifen, wenn man nur das Leuchtmittel gegen eine LED-Birne tausche. Mit dem Umrüstsatz Schreder Alma erhalte man aber wieder eine neue Garantie über zehn Jahre - und intakte Leuchten. Zudem werde diese Umrüstung vom Bund gefördert (im Gegensatz zur Alternative) und die Leuchte ist modular aufgebaut. Das heißt, wenn ein Teil beschädigt ist, kann es einfach ausgetauscht werden.

Die Ortschaftsräte von Kälbertshausen hatten vorher schon für den Alma-Umrüstsatz votiert, und die Gemeinderäte handhabten das ebenso. Für die Gemeinde entstehen Kosten von rund 48.325 Euro. Hinzu kommen die Ingenieurleistungen und sonstigen Nebenkosten. 20 Prozent der Investition wird vom Bund übernommen. Espert geht von einer Lieferzeit von acht bis zehn Wochen aus, die Montage werde etwa eine Woche dauern.

103.000 Euro kostet die Gemeinde die Errichtung eines Kleinspielfelds in Hüffenhardt. Das soll auf einem nicht genutzten Tennisplatz oberhalb des Sportplatzes gebaut werden. "Hintergrund ist, dass die Fläche brach liegt", erklärte Bürgermeister Walter Neff.

Zudem habe es in der Vergangenheit oft Beschwerden über Lärm am Kleinspielfeld auf dem Schulhof in Hüffenhardt gegeben, woraufhin die (eigens angeschafften) Alutore dort abmontiert wurden. "Daraus ist die Idee entstanden, an anderer Stelle ein Kleinspielfeld für die Öffentlichkeit und auch den Sportverein zur Verfügung zu stellen", so Neff.

Ortsbaumeister Thorsten Hahn hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit den Möglichkeiten für ein Kleinspielfeld beschäftigt. Sein Vorschlag lautete, das Spielfeld selbst auf einer Größe von 32 mal 24 Metern anzulegen und mit Kunststoffbelag zu versehen. Außenrum soll gepflastert werden. Es soll möglich sein, auf diesem Feld Fußball, Volleyball und Basketball zu spielen; das sei auch so im Vorfeld mit dem Sportverein abgeklärt worden. Dabei sollen auch die an der Schule abmontierten Alutore wieder zum Einsatz kommen.

Bernd Siegmann gab zu bedenken, dass dann wieder Beschwerden von lärmgeplagten Anwohnern kommen könnten. "Der nächste Anlieger ist aber mehr als 50 Meter entfernt", meinte Neff. Das sei beim Schulhof eine ganz andere Situation. "Ja, es gab laute Knalleffekte, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn es trotz des Abstands zu laut ist, müssen wir uns unterhalten", meinte Neff.

Der Verein würde den Bewuchs vom Tennisplatz entfernen und auch die Nachtwache übernehmen, wenn der Kunststoffbelag gegossen wird. Schäden könne man zwar ausbessern, man sehe sie aber, erklärte Hahn. Frank Stark regte noch an, gleich die Vorbereitungen für Beleuchtung mitzutreffen. "Guter Vorschlag", sagte Walter Neff. Thorsten Hahn meinte: "Das wird geringe Mehrkosten verursachen, aber wir haben dann vorgesorgt." Über die Standorte will man sich noch mit dem Sportverein austauschen.

Dem von Hahn ausgearbeiteten Plan stimmten die Räte zu. Die Gemeinde hofft, im kommenden Frühjahr mit den Arbeiten beginnen zu können.

Um Themenvorschläge für eine noch zu beantragende Verkehrsschau bat Bürgermeister Neff dann noch. Frank Stark lag die Parksituation an der Schule am Herzen. Hier werde so eng am Zaun geparkt, dass Schüler auf die Straße ausweichen müssen. Ralf Prior sind die "massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen" an allen Ortsein- und -ausgängen ein Dorn im Auge. Er schlägt vor, durch Verbauungen (etwa ausgewiesene Parkplätze auf der Straße) den Verkehr zu verlangsamen. Auch ein Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Siegelsbach wurde vorgeschlagen, ebenso ein Fußweg zur Deponie.

In Sachen Parkplatz Staugasse/Mühlweg gibt es auch Neues: Die Verwaltung hat sich vor Ort mit dem Ingenieurbüro getroffen. Die von den Räten in der letzten Sitzung und in der Klausurtagung geäußerten Wünsche verursachen Mehrkosten von 15.000 Euro. "Wir versuchen, das noch in den Förderantrag reinzubekommen. Aber ich denke, es wird beim Versuch bleiben", sagte Walter Neff.