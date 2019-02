Von Stephanie Kern

Schefflenz. Gesucht, gefunden - das beschreibt Carolin Baumgarts Suche nach einem Biohof für Schweinehaltung für die SWR-Sendung "natürlich!". Nach nur einer Woche Vorlaufzeit kamen die Fernsehmacher aus Mainz dieser Tage für einen Drehtag auf den "Heimentaler Biohof" nach Schefflenz. "Alleine an der Webseite haben wir schon gemerkt, dass hier Leidenschaft dahinter steckt", erzählt Redakteurin Carolin Baumgart, wie sie auf die Kunzmanns aufmerksam geworden ist. "Ein toller Hof, von beiden Seiten hat die Chemie sofort gestimmt", meint Baumgart.

Carolin Baumgart war Teil eines großen Teams um Tatjana Geßler, die die Sendung "natürlich!" alle zwei Wochen moderiert. Erst vor Kurzem kam sie ins natürlich-Team, denn es sollte auch ein baden-württembergisches Gesicht als Moderatorin zu sehen sein. "Natürlich" wird in Mainz produziert, aber sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg ausgestrahlt. Als Experten hatte Simon Kunzmann, der den elterlichen Schweinemastbetrieb zu einem Biohof umgebaut hat, noch Thorsten Ott von Bioland eingeladen. Ott ist Fachberater für Schweinehaltung bei Bioland und gibt den Zuschauern in der Sendung einen Einblick in die Regeln, die für einen Biobetrieb gelten.

Simon Kunzmann war während der Dreharbeiten in seinem Element. "Der kann schwätzen", sagte etwa seine Frau Ellen, als die erste Szene im Kasten war. Der Landwirt war sofort offen für die Dreharbeiten in Schefflenz. "Wir haben nicht lange überlegt, sondern gleich zugesagt und alles organisiert", berichtet Simon Kunzmann. Damit der SWR an diesem Tag auch ungestört drehen konnte, haben der Landwirt und seine Familie in den voran gegangenen Tagen ordentlich vorgearbeitet. Dass die Leute erfahren, was hinter biologischer Landwirtschaft steckt, ist Kunzmann sehr wichtig: "Wir finden es gut, dass wir zeigen können, wie der Weg vom Ferkel bis zum fertigen Produkt hinter der Ladentheke aussieht."

Das ist auch eines der Ziele des Beitrags von Carolin Baumgart. "Wir wollen zeigen, dass es auch gute Schweinehaltung gibt - und dass die Verbraucher auch mal sehen, wie die Schweine hier leben und vielleicht für ein gutes Stück Schweinefleisch auch mal etwas mehr ausgeben", erklärt die SWR-Redakteurin. Nach dem langen Drehtag war die Mainzerin vom Schefflenzer Hof schwer beeindruckt: "Es lief alles super." Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, wie Tatjana Geßler gemeinsam mit Simon Kunzmann und Thorsten Ott den Hof erkundet, ausmistet, Ferkel umstallt und auch kleine Ferkel füttert. "Simon Kunzmann macht das mit so einer Leidenschaft. Ich hoffe, dass diese Sendung den Zuschauern zeigt, dass es auch anders geht", so Baumgart. Der Beitrag über den Schefflenzer Hof wird 15 Minuten lang sein. Nach dem Dreh ist die Arbeit von Carolin Baumgart also noch lange nicht beendet: Das Material muss gesichtet und das schönste Material ausgesucht werden.

Besonders "toll zu sehen" war für Carolin Baumgart und Tatjana Geßler, dass Simon Kunzmann seine Schweine nicht als ein Stück Fleisch ansehe, sondern trotz allem eine gewisse Bindung zu Ferkeln und Schweinen habe. "Besonders die Muttersauen sind ihm wichtig", erzählt Baumgart. "Bis zum Ende des Drehtags war Simon Kunzmann mit vollem Elan dabei. Man merkt ihm Begeisterung und Leidenschaft an. Und das hat mich wiederum begeistert", berichtet Baumgart vom Drehtag. Nun hofft sie, dass auch die Zuschauer sich von dieser Begeisterung anstecken lassen…

Info: Die Sendung "natürlich!" mit Tatjana Geßler wird am heutigen Dienstag, 26. Februar, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen gezeigt.