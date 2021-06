Heidersbach. (VN) Es war ein völlig ungewohntes Bild in diesen Tagen, in denen die Öffentlichkeit langsam wieder aus den Wochen und Monaten des Lockdowns erwacht. Nachdem die Inzidenzzahlen nach und nach sinken und es damit verbunden Lockerungen gibt, sind auch größere Veranstaltungen wieder möglich.

Und so kam es, dass die bundesweit bekannten "Dorfrocker" im Rahmen ihrer deutschlandweiten Bauernhof-Konzert-Tour Station auf dem Hof Hemberger in Heidersbach machten. Partyrock vom Feinsten erschallte in der lauen Sommernacht und die knapp 500 Besucher, viele stilecht in Dirndl und Lederhosen, auf dem Veranstaltungsgelände waren begeistert, wieder einmal mit Livemusik verwöhnt zu werden.

Auf dem großen Hofgelände konnten die Abstände problemlos eingehalten werden. Unser Foto zeigt die dankbaren Besucher beim Genießen der Livemusik. Foto: Volker Noe

Ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt dabei für einen reibungslosen Ablauf und ein unbeschwertes Konzertvergnügen. Dieses sah vor, dass das nur genesene, geimpfte oder getestete Personen auf das Veranstaltungsgelände eingelassen werden. Ein tagesaktueller Negativ-Test war unabhängig zu den geltenden Verordnungen vorzulegen. Vor Ort gab es eine entsprechende Möglichkeit zur Testung. Im gesamten Veranstaltungsbereich herrscht Maskenpflicht, außer an den eigenen Tischen, die nach einem ausgeklügelten System belegt wurden und auf Abstand standen. Sämtliche Kontaktdaten wurden erhoben, und es gab keinen Alkohol. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Das Konzert selbst fand in der Zeit von 20.30 bis 22.30 Uhr statt und um 23.30 Uhr war das Veranstaltungsgelände wieder geräumt, so als ob nichts gewesen wäre.

"Wir müssen allen Besuchern ein großes Kompliment machen", resümierte zum Ende Alexander Hemberger, der zusammen mit dem Förderverein der Jugend des VfB Heidersbach für einen reibungslosen Ablauf sorgte. "Alle Gäste hielten sich an die Regeln, und es gab keinerlei Diskussionen bezüglich der Einschränkungen. Jeder war froh, wieder einmal rauszukommen und so etwas wie Normalität erleben zu dürfen", stellte er zufrieden fest.

Und auch den "Dorfrockern" selbst war diese Freude anzumerken, denn die drei Brüder aus dem Fränkischen legten mächtig los und sorgten von Beginn an für Begeisterung auf dem Hofgelände.

Auf einer eigens für die Bauernhof-Konzert-Tour konzipierten, großen, mobilen Bühne, die sie selbst mitbrachten, heizten sie den Besuchern mit ihren Hits mächtig ein. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst ihr neuer Song "Der King", in dem sie die Arbeit der Bauern besingen und die Landwirte hochleben lassen. In weniger als einer Woche erreichte der Videoclip zur Single über eine Million Aufrufe bei Facebook und Youtube. Doch auch die weiteren Titel, die sowohl Stile der volkstümlichen und der Rockmusik als auch des Schlagers und der Countrymusik enthalten, sorgten für Begeisterung.

"Wir wollen auch in schwierigen Zeiten schauen, was möglich ist, nach neuen Wegen für Veranstaltungen suchen, um den Leuten die Möglichkeit zu bieten, Konzerte und Livemusik zu erleben", ist in diesen besonderen Tagen das Motto der "Dorfrocker". "Außerdem soll die Tatsache, dass wir in diesem Sommer bei zahlreichen landwirtschaftlichen Höfen spielen werden, unser Dank an die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen sein. Sie sind es, die jeden Tag rausgehen, ohne zu jammern, an 365 Tagen im Jahr."

Die zwei angesetzten Konzertstunden vergingen wie im Flug und ehe man es sich versah, war es schon 22.30 Uhr. Zeit für das große Finale, welches mit dem inbrünstig mitgesungenen Badnerlied begann und in den größten Hit der "Dorfrocker" dem "Dorfkind" mündete. Mit einem riesigen Schlussapplaus endete dann ein denkwürdiger Abend auf dem Hofgelände der Familie Hemberger, der Hoffnung auf die Zukunft macht und zeigte, dass das Leben mit entsprechenden Hygienekonzepten trotz aller Einschränkungen weitergeht.