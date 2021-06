Die „Dorfrocker“ spielen am Samstag in Heidersbach. Es werden 500 Karten verkauft. Foto: Dorfrocker

Heidersbach. (VN) Die "Dorfrocker" lassen die Landwirte hochleben! In ihrem neuen Song "Der King" besingen die drei fränkischen Brüder die Arbeit der Bauern und landeten einen Hit. In weniger als einer Woche erreichte der Videoclip zur Single über eine Million Aufrufe bei Facebook und Youtube.

Jetzt sind sie mit ihrer Band im Rahmen ihrer deutschlandweiten Bauernhof-Konzert-Tour auch in Heidersbach auf dem Hof Hemberger im Mühlweg zu Gast. Nach den endlosen Monaten im Lockdown, die mit vielerlei Einschränkungen verbunden waren, ist dies die erste Großveranstaltung im Ort. Ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt dabei für einen reibungslosen Ablauf und ein unbeschwertes Konzertvergnügen.

Nach bereits etlichen Traktorkino-Konzerten in den letzten Wochen unter anderen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Allgäu freuen sich die "Dorfrocker" ganz besonders auf ihr Konzert in Heidersbach. "Wir waren vor Kurzem auch schon für zwei ausverkaufte Traktorkonzerte im Odenwald. Die Leute waren absolut gastfreundlich und auch feierfreudig. Jetzt starten wir unsere Bauernhof-Konzertreihe im Odenwald, was uns besonders freut", so die "Dorfrocker", die nicht nur drei Brüder sind, sondern auch drei Landwirtsenkel.

Aus diesem Grund liegt ihnen ihre neue Single "Der King", die sie gemeinsam mit dem bayerischen Comedy-Shootingstar "Addnfahrer" aufgenommen haben, auch so am Herzen. "Wir sind der Meinung, dass den Bauern und Bäuerinnen gerade in letzter Zeit zu wenig Anerkennung und Respekt entgegengebracht wird. Sie sind es, die dafür sorgen, dass wir alle Milch im Supermarkt, Brot beim Bäcker oder Wurst beim Metzger kaufen können. Sie sind die Ernährer des Volkes", so die "Dorfrocker".

Auch Veranstalter Alexander Hemberger, selbst Bauer, ist voller Vorfreude auf das Gastspiel der "Dorfrocker" auf seinem Hof: "Das wird ein absolutes Highlight. Die ,Dorfrocker’ haben mit ihrem neuen Song "Der King" eine richtige Hymne für uns Landwirte geschrieben. Und jetzt das Ganze auch noch live auf unserem Hof. Das wird richtig super."

Die Veranstaltung wird vom Förderverein der Jugend des VfB Heidersbach durchgeführt, dessen Vorsitzender Hemberger ist. Ein Teil der pandemiebedingt weggebrochenen Einnahmen soll dabei für die Jugend generiert werden. "Viel wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass wieder mal was geboten wird und zumindest etwas Normalität eingekehrt", freut sich der Landwirt, der zusammen mit dem Organisationsteam des VfB derzeit mit den umfangreichen Vorbereitungen für den außergewöhnlichen Abend beschäftigt ist.

Das detaillierte Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass nur genesene, geimpfte oder getestete Personen auf das Veranstaltungsgelände eingelassen werden. Ein tagesaktueller Negativ-Test ist unabhängig zu den geltenden Verordnungen vorzulegen. Vor Ort besteht eine entsprechende Möglichkeit zur Testung. Im gesamten Veranstaltungsbereich herrscht Maskenpflicht, außer an den eigenen Tischen, die nach einem ausgeklügelten System belegt werden. Sämtliche Kontaktdaten werden erhoben und es wird kein Alkohol ausgeschenkt. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Das Konzert findet in der Zeit von 20.30 bis 22.30 Uhr statt. Um 23.30 muss der Hof wieder leer sein. Insgesamt werden 500 Karten verkauft.

Trotz der vielen Einschränkungen freuen sich die "Dorfrocker" auf ihren Auftritt. Nachdem sie mit ihrem Song "Dorfkind" bereits einen Hit landeten, der am Ballermann auf Mallorca genauso wie in Grundschulklassen gesungen wird, schlägt "Der King" in die gleiche Kerbe. Aktuell sind sie von Juni bis September im Rahmen ihrer Traktor- und Bauernhof-Tour deutschlandweit unterwegs. Mit einer eigens dafür vorgesehenen großen, mobilen Bühne, die sie selbst mitbringen. "Wir wollen auch in schwierigen Zeiten schauen, was möglich ist, nach neuen Wegen für Veranstaltungen suchen, um den Leuten die Möglichkeit zu bieten, Konzerte und Livemusik zu erleben", so die "Dorfrocker". "Außerdem soll die Tatsache, dass wir in diesem Sommer bei zahlreichen landwirtschaftlichen Höfen spielen werden, unser Dank an die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen sein. Sie sind es, die jeden Tag rausgehen, ohne zu jammern, 365 Tage."

Info: Karten für das Konzert am Samstag, 26. Juni, sind ab sofort auf der Homepage der "Dorfrocker" erhältlich. Am Konzertabend selbst können keine Tickets erworben werden: www.dorfrocker-shop.de