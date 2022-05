Heidersbach. (vn) Zu einer Multimediapräsentation seiner viermonatigen Motorradreise durch Südamerika luden Johannes Hemberger und der VfB Heidersbach dieser Tage ins Vereinsheim "Hällele" ein. Dabei nutzen sie die Gunst der Stunde, um in diesem Zusammenhang Geldspenden für geflüchtete Familien aus der Ukraine zu sammeln.

Zu Beginn des Abends stellten sich die ukrainischen Familien kurz vor. Die Geschwister Marina und Irina mit ihren Kindern Sofia und Ivan kommen aus Charkiw in der Ostukraine, 80 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Sofia, die Tochter der Familie Cherneko, stellte die Familie vor und zeigte Bilder ihres zerstörten Wohnhauses. Weitere Fotos von in Trümmern liegenden Wohngebäuden und der Maschinenfabrik, in der Marina gearbeitet hatte, zeigten das Ausmaß der Zerstörungen in ihrer Heimatstadt. Das Bild eines Blindgängers inmitten der Straße eines Wohngebietes unterstrich, welche Gefahren selbst nach einer Beendigung des Krieges auf die Anwohner warten.

Nachdem am 24. Februar um 4.30 Uhr früh Explosionen von der russischen Grenze her zu hören waren, flüchteten die beiden Frauen mit ihren Kindern in eine Bunkeranlage aus der Zeit des Kalten Krieges. Von Nachbarn erhielten sie Matratzen und Bettwäsche. Nach zwei Wochen ergab sich die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Über 20 Stunden fuhr die Familie stehend mit dem Zug in Richtung Lemberg, von dort mit dem Bus über die Grenze nach Warschau und über Rzepin und Berlin nach Würzburg, wo sie Familie Hemberger in Empfang nahm. Seither leben sie nun in Heidersbach.

Sofia bedankte sich besonders bei Maria Hemberger für die Unterstützung und bedingungslose Hilfe. Zur Verköstigung der Gäste hatten die Frauen Borschtsch, eine typisch ukrainische Suppe, zubereitet. Natascha, die mit ihrem Sohn und den Eltern ebenfalls seit einigen Wochen in Heidersbach bei Familie Müller Zuflucht gefunden hat, bereitete zudem Pirozhki, gebackene Hefebrötchen, als Snack zu.

Im Anschluss berichtete Johannes Hemberger von seiner knapp viermonatigen Reise durch Südamerika, referierte über Geschehnisse und Abenteuer, die er mit seinem Motorrad, der "Wilden Hilde", in Chile, Argentinien, Bolivien und Brasilien erlebt hatte. Er berichtete, welche Probleme und Gefahren auf einer Motorradreise auftauchen können und welche Steine einem auch die Bürokratie und das omnipräsente Thema Corona dabei immer wieder in den Weg legen.

Von Santiago de Chile aus startend, führte ihn seine Reise auf mehr als 18.000 Kilometern über die Carretera Austral im Süden Chiles mit ihren traumhaften Fjordlandschaften, Vulkanen und Gletschern nach Argentinien ins menschenleere Patagonien mit seinen Naturschauspielen im El-Chalten-Nationalpark und zum Perito-Moreno-Gletscher.

Vom Süden Argentiniens fuhr er weiter bis nach Buenos Aires und in den äußersten Norden zu den Iguazu-Wasserfällen. Einem Abstecher zum leistungsstärksten Wasserkraftwerk der Welt, dem Itaipu-Staudamm in Brasilien, folgte eine dreiwöchige Fahrt durch Bolivien mit den Höhepunkten Slaar de Uyuni, der weltgrößten Salzpfanne, und dem Camino de la Muerte, der legendären Todesstraße, deren Schotterpiste an bis zu 700 Meter tiefen Abhängen ohne Befestigung durch den tropischen Regenwald führt.

Die nahezu 80 Zuhörer wurden von den spektakulären Bildern, Videos und zu Herzen gehenden Erlebnisberichten in den Bann gezogen, und so füllte sich das Spenden-Körbchen ordentlich. Die Bewirtung hatte der VfB gesponsert, der das Spendenkonto durch eine großzügige Summe weiter auffüllte. Insgesamt kamen so 1200 Euro zusammen, die den geflüchteten Familien in Heidersbach zugutekommen.