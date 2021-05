Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Es ist ein geradezu epochales Ereignis" betonte Bürgermeister Christian Stuber zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung – und man merkte ihm und der Vertreterin der Kämmerei an, dass sie froh sind, dass es endlich geschafft ist. Seit 2017 verbucht die Gemeinde Neckarzimmern ihre Haushaltsposten nach dem den Gemeinden vorgegebenen (neuen) System. Grundlage dieser Berechnungen ist dabei eine Bilanz, die die gesamten Vermögenswerte der Gemeinde erfasst und diese getrennt nach Aktiva und Passiva darstellt. Die "Eröffnungsbilanz" vom 1.1.2017 konnte nun dem Gemeinderat vorgelegt werden, in den kommenden Wochen wird sie vom Landratsamt geprüft.

"Damit ist es Neckarzimmern als einer der ersten Gemeinden gelungen, eine solche Eröffnungsbilanz vorzulegen", freute sich Stuber, der betonte, dass es eine unglaubliche Arbeit gewesen sei, das gesamte Gemeindevermögen gemäß der nun geltenden Vorschriften in die Bilanz einzupflegen. Es sind genau 1006 Anlagen, die Neckarzimmern für sich verbuchen kann.

Fast neun Millionen Euro an Sachvermögen kann die kleine, eher finanzschwache Gemeinde auf der Habenseite verbuchen. Mit 2,5 Mio. Euro insgesamt wird der Bestand der unbebauten Grundstücke benannt. Hier geht es zum einen um Grün- und Waldflächen, zum anderen zählen auch die Bäume selbst, also der Aufwuchs, zu diesem Posten. Die bebauten Grundstücke werden mit insgesamt 4,1 Mio. Euro angegeben. 1,7 Mio. Euro sind die Infrastruktur der Gemeinde wert. Hierzu zählen neben Straßen, Brücken und Kanälen auch der Friedhof oder Feuerwehrfahrzeuge.

"Zu Geld machen lässt sich das aber kaum", wurde gleich betont, denn wer will schon Straßen und Kanäle kaufen und künftig für deren Unterhalt sorgen? Den größten einzelnen Wert stellt wohl das Rathausgebäude dar. Allerdings stehen die Gebäude der Gemeinde zum Teil unter Denkmalschutz, sodass auch hier Wert und Kaufpreis – wenn man sie denn verkaufen wollte – auseinander gehen. Das ist aber nicht geplant, denn insgesamt stehen der Gemeinde genügend liquide Mittel zur Verfügung, um die laufenden Kosten und die zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu erreichen.

Neben 500.000 Euro Festgeld verfügt Neckarzimmern über Anteilsrechte und Beteiligungen. Hierzu gehört zum Beispiel die Beteiligung am Techno-Park auf der Asbacher Höhe. "Natürlich müssen wir uns anstrengen" betonte Stuber auch mit Blick darauf, dass die Gemeinde über wenig Gewerbesteuereinnahmen verfügt und Investitionen in die Zukunft und Generationengerechtigkeit in so einem Zahlenkonstrukt schwer einzupreisen seien. Es sei schließlich kaum möglich, einen Kindergarten rentabel zu betreiben, und dennoch sei es für eine Gemeinde wichtig und auch zwingend vorgeschrieben, den Bürgern ein solches Angebot zu machen.

Da nun bald die geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, wird die Verwaltung dann auch in der Lage sein, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre zu präsentieren.

Neben der Eröffnungsbilanz beschloss der Gemeinderat Maßnahmen, um den künftig gemeinsamen Gutachterausschuss aller Gemeinden im Kreis auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig wurde nochmals auf die laufende Anhörung zum Lärmaktionsplan hingewiesen. Vonseiten der Bevölkerung wurde die Frage in den Raum gestellt, ob langsamer fahrende Autos eventuell mehr Abgase in den Ort bringen würden als dies bei einer schnelleren Durchfahrt der Fall wäre. Dies und ähnliche Fragen zur geplanten Einführung von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt sollen bis zur nächsten Sitzung im Juni beantwortet werden.