Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Einleitung war ernüchternd, der Hauptteil voller Bilder, der Schluss ein einender Appell. Eine volle Stunde nahm sich Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann in der jüngsten Gemeinderatssitzung Zeit für den Blick in die Zukunft, für Prognosen und Vorhaben, für seine Etatrede zur Einbringung des Haushalts 2022 der Stadt Mosbach. Jene Einbringung war zwar nur einer unter immerhin 14 Tagesordnungspunkten (etliche Mitteilungen gab’s überdies obendrauf), aber natürlich der bedeutendste.

Die "Corona-Endlosschleife" im Sinn, geriet der einleitende Part eher ernüchternd, zumal die Pandemie nach wie vor Einfluss auf den städtischen Haushalt habe, der finanzielle Einbruch längst nicht überstanden sei, so Jann. Lieferengpässe seien ebenso existent wie Preisanstiege, die Haushaltsplanung aufgrund der besonderen Umstände "mit größeren Unwägbarkeiten" verbunden.

Immerhin: Die aktuelle November-Steuerschätzung vermittle ein wenig Hoffnung auf bessere Zeiten, etwa auch im Hinblick auf möglicherweise noch steigende Schlüsselzuweisungen für die Stadtkasse. Mosbach profitiere noch von den guten Ergebnissen der Vorjahre.

Unter dem Strich des Haushaltsplans 2022 steht dennoch ein Minus von 0,9 Millionen Euro, erklärte Michael Jann. Zwar werde man weiter "mit angezogener Handbremse" unterwegs sein müssen, um finanziell nicht ins Schleudern zu geraten. Eine Vollbremsung soll es aber nicht geben, blieb der OB im Bild, die Investitionstätigkeiten wolle man weiter "auf hohem Niveau" fortsetzen.

Jann skizzierte die Leitplanken für die weitere Haushaltsfahrt: Eine ergebnisverbessernde Auflösung der 2020 gebildeten Rücklagen bereits eingerechnet, schließt der rund 70 Millionen Euro starke Ergebnishaushalt 2022 Stand jetzt mit einem Minusbetrag von 0,9 Millionen Euro. Ohne den Griff in die Rückstellungen wäre das Minus um rund 3,4 Millionen Euro höher ausgefallen. Auf der Einnahmen- und Zuweisungsseite stehen im 2022er-Haushalt im Vergleich zum Haushalt 2019 rund 4,7 Millionen Euro weniger, so Jann weiter. Die Schlüsselzuweisungen etwa fallen auch deswegen geringer aus, da in der Corona-Krise gezahlte Unterstützungsleistungen von Land und Bund im kommunalen Finanzausgleich voll angerechnet werden. "Wie gewonnen, so zerronnen", kommentierte der OB.

Eine Einnahmequelle bleibt weitgehend konstant: Bei der Gewerbesteuer geht man von Einnahmen in Höhe von rund 11 Millionen Euro aus, das wären 0,5 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr – aber stattliche 2,6 Millionen Euro weniger als im Rekordjahr 2019. Gute Nachricht in diesem Zusammenhang: "Veränderungen der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sind im kommenden Jahr nicht vorgesehen", stellte Jann klar. Veränderungen – nach oben – wird es allerdings bei den Abwassergebühren geben (gesonderter Beitrag folgt).

Beim Finanzhaushalt angekommen, berichtete Mosbachs Verwaltungschef von Bruttoinvestitionen von 13,4 Millionen Euro für 2022, das wäre in etwa eine Million mehr als dieses Jahr. "Die höchsten Beträge entfallen dabei auf weitere Sanierungen von Straßen und Kanälen, den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen, den Neubau von Kindergärten in der Waldstadt und in Neckarelz sowie die Sanierungsmaßnahmen an der Pestalozzi-Realschule und der Grundschule Diedesheim", erklärte Jann.

Für die hohen Investitionen muss man 2022 auch neue Kredite aufnehmen. Fünf Millionen Euro sind vorgesehen, was die Verschuldung der Stadt auf 42,5 Millionen Euro bis Ende kommenden Jahres ansteigen lässt. "Oft kommt es ja nicht ganz so, wie es jetzt prognostiziert ist", relativierte Michael Jann vor dem Hintergrund der wachsenden Schulden und der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit geringerer Kreditaufnahme als ursprünglich geplant. Allerdings: In der mittelfristigen Finanzplanung geht man von einem weiteren Anstieg des Schuldenstands aus.

Überhaupt Planungen: Auf Basis aller verfügbaren Daten sei der Haushaltsplan 2022 "so präzise wie möglich" aufgestellt. Unwägbarkeiten gebe es allerdings jede Menge, so Jann, der in der Folge auf Einzelthemen der Planungen einging und etwa von um rund 500.000 Euro steigenden Personalaufwendungen berichtete. Neue Stellen gebe es in den Bereichen Social Media oder Klimaschutz, insgesamt fließen 2022 rund 18,7 Millionen Euro für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt. Von "gut angelegtem Geld" sprach Michael Jann beim Dauerbrenner Schulsanierungen, die weiter aufwendig und entsprechend kostenintensiv bleiben.

Ähnlich das Bild bei den Kindergärten, neben den aktuellen Baustellen stünden hier weitere an. Stattliche Summen fließen auch in Maßnahmen im Bereich ÖPNV/Straßen/Kanäle, allein für die Sanierung und Instandhaltung des Kanalnetzes sind 2,15 Millionen Euro veranschlagt. Auch die schon lange anvisierte Modernisierung des Rathauses soll zumindest vorplanerisch vorangetrieben werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind bis 2025 rund 3,5 Millionen für diese Baustelle einkalkuliert.

Aufgrund der Unsicherheit der weiteren Entwicklung(en) sei es ratsam, "nicht alles vorhandene Pulver gleich zu verschießen", bemühte Michael Jann im Schlussteil ein alternatives Bild der finanziellen Handbremse. Man wolle weiter eine "verantwortungsvolle Haushaltspolitik" betreiben, dem vorgelegten Entwurf gelinge es, "ganz viele Aspekte unserer kommunalen Aufgaben in ein ausgewogenes Verhältnis zu stellen", auch wenn die finanzielle Situation "echt herausfordernd" sei und bleibe.

Herausforderungen gibt es aber nicht nur finanziell, und so beleuchtete Michael Jann im Abspann auch noch einige große Themen – Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum oder demografischer Wandel – die man gemeinsam abarbeiten müsse. Konsens dafür, diese Aufgaben gemeinsam und kraftvoll anzugehen, sieht der OB in Verwaltung und Gemeinderat als gegeben an. Letzterer darf sich nun zunächst über den Haushaltsentwurf beraten – und ihn in der nächsten große Runde selbst bewerten.