Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Interesse an den Impfungen gegen das Coronavirus ist groß. Die Menschen haben viele Fragen dazu – auch deshalb gewährten Landrat Dr. Achim Brötel und andere Kreisbedienstete bereits vergangene Woche einen Blick hinter die Kulissen des Kreisimpfzentrums in Mosbach.

Dabei äußerte sich Brötel auch kritisch in Richtung baden-württembergischer Landesregierung. So habe man nun, konkret: am Montagabend, endlich erfahren, welcher Personaldienstleister der Ansprechpartner in Sachen medizinische Fachangestellte ist. "Jetzt bleiben also noch zehn Tage, um Gespräche zu führen, Verträge abzuschließen und Dienstpläne zu erstellen. Sportlich, wie so vieles andere momentan auch", sagte Brötel am Dienstagmorgen. Und verweist auf einen Brief an das Sozialministerium und Ministerpräsident Winfried Kretschmann, in dem er diese Umstände ebenso wie die Impfstrategie des Landes thematisiert und kritisiert.

Seine Forderung lautet, Impfungen so schnell wie möglich auch in Hausarztpraxen zu ermöglichen. Dies könne erreicht werden, wenn man die in hausärztlichen Praxen einsetzbaren Impfstoffe komplett dorthin statt in die Impfzentren liefere. "Vor Weihnachten gab es noch gewisse Ressentiments gegen das Impfen. Inzwischen kann es den meisten jetzt plötzlich gar nicht mehr schnell genug gehen", beschreibt der Landrat darin seine Erfahrungen. Die Impfung sei für viele der Strohhalm, an den sie ihre ganze Hoffnung klammern, um wieder in ein halbwegs normales Leben zurückkehren zu können. Umso mehr müsse man jetzt gemeinsam alles daransetzen, das "Megathema Impfen" zu einem Erfolg zu machen, unterstreicht Achim Brötel. Für den Neckar-Odenwald-Kreis könne er jedenfalls erklären, dass man mit dem Aufbau des Impfzentrums in Mosbach seinen Teil beigetragen habe.

Auch sei das Mehr-Phasen-Modell des Landes nicht zuletzt vor dem Hintergrund des aktuell zur Verfügung stehenden Impfstoffs durchaus klug gewählt. Gleichwohl müsse man, so Brötel, die Phase 3, also die Impf-Regelversorgung in den Haus- und Facharztpraxen, zeitlich so weit wie irgend möglich vorziehen. "In meinen Augen entspricht nämlich tatsächlich erst eine Überführung in die hausärztliche Regelversorgung den Erwartungen an Tempo und Flächendeckung der Impfung, die wir alle so dringend brauchen", erklärt der Landrat.

"Tempo bekommen wir nur rein, wenn wir genügend Impfstoff haben und flächendeckend in den Praxen impfen können", sagt auch Dr. Christoph Kaltenmaier. Er ist Bezirksvertreter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und seit Jahren Hausarzt in Aglasterhausen. "Impfen ist unser Tagesgeschäft", sagt er. Ende September wurden in seiner Praxis 400 Menschen gegen die Grippe geimpft – in 14 Tagen! Auch bei ihm gebe es immer wieder Anfragen, wann der Impfstoff endlich da sei, wann er endlich impfen könne. "Ich würde mir wünschen, dass man von politischer Seite flexibel auf die Menge Impfstoff reagiert, die verfügbar ist." Der praktikablere Impfstoff, also der von Moderna oder auch der in Zulassung befindliche von AstraZeneca, muss nur bei minus 20 Grad Celsius (statt minus 70 Grad beim Biontech-Impfstoff) gekühlt werden. Das kann auch eine Hausarztpraxis leisten. "Ich würde diese Impfstoffe dann den Über-80-Jährigen geben, die nicht mehr mobil sind, die zu Hause gepflegt werden", berichtet Kaltenmaier. "So hätten wir diese Gruppe sicher schneller durchgeimpft", ist der Mediziner überzeugt.

Auch Landrat Brötel sieht das wohl so: Momentan gebe es zu zentralen "Lösungen wie den Impfzentren zwar definitiv keine Alternative. Das liege schon allein an den besonderen Kühltemperaturen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. Aber die neuen Impfstoffe seien wesentlich einfacher zu handhaben. Einen weiteren Vorteil sieht Brötel darin, dass in der hausärztlichen Praxis "die Ärztin oder der Arzt des Vertrauens" impfe. Zudem gebe es da ein eingespieltes Team aus Arzt und medizinischem Fachpersonal und man kenne die Vorgeschichte der Patientin oder des Patienten und könne damit mögliche Risiken viel besser einschätzen. "Und: die Wege sind gerade für ältere Patientinnen und Patienten vertraut, insbesondere aber auch deutlich kürzer als in das nächste Kreisimpfzentrum. Dadurch würden sich also auch die nahezu endlosen Diskussionen über die Frage, wie Seniorinnen und Senioren gerade im ländlichen Raum über Distanzen von gut und gerne 50 Kilometer oder mehr eigentlich überhaupt in das Kreisimpfzentrum kommen sollen, sofort erledigen", betont der Landrat im vierseitigen Brief mit Stuttgarter Adresse.

Auf dieser Basis solle man die an sich richtige Impfstrategie des Landes in ihrer zeitlichen Komponente noch einmal überdenken und so schnell wie irgend möglich, spätestens aber wie vorgesehen Anfang April, die nächste Phase einleiten und in den zentralen Impfzentren nur noch diejenigen Präparate verimpfen, die wie Biontech/Pfizer eine zentrale Handhabung erfordern. Alle anderen Impfstoffe müssten hingegen komplett in die hausärztlichen Praxen gesteuert werden, fordert Achim Brötel.

Dafür bot der Landrat an, die dafür erforderliche Logistik innerhalb des Kreisgebiets bei der Zuführung des Impfstoffs zu übernehmen. Das sei seit der Verteilung der Schutzausrüstung ein eingespieltes System. Auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte stünden für die Impfung in den Praxen jederzeit bereit. Entsprechend bat Brötel Ministerpräsident Kretschmann und Minister Lucha, das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu suchen und den skizzierten Weg so zu beschreiten. "Baden-Württemberg darf dem Rest der Republik ruhig wieder einmal zeigen, wie es besser geht. Da ist jetzt beherztes Handeln gefragt", so Brötel abschließend.

Bereits Ende Dezember begannen im Kreis die Impfungen gegen das Coronavirus. Ein mobiles Impfteam des zentralen Impfzentrums Heidelberg hat seitdem schon 556 Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeeinrichtungen im Kreis die erste von zwei Corona-Impfungen verabreicht. Die Impfstrategie sieht vor, dass mit der Eröffnung des Kreisimpfzentrums am 22. Januar zuerst die Über-80-Jährigen sowie medizinisches Personal geimpft werden soll, im Kreis leben aktuell 9697 Menschen, die 80 Jahre und älter sind. Da das Kreisimpfzentrum durch den fehlenden Impfstoff vorerst nur 180 statt eigentlich geplanten 5250 Impfungen pro Woche vornehmen kann, wird es wohl deutlich länger dauern, bis die erste Gruppe durchgeimpft sein wird.

> Die Terminvergabe für das Kreisimpfzentrum startet frühestens am 18. Januar und ausschließlich über die Telefonnummer 116.117 oder über die Internetseite impfterminservice.de.