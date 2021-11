Haßmersheim. (ub) Er habe sich einen Traum erfüllt. Albin Idrizaj hat am 23. November im Haßmersheimer Neubaugebiet "Nord III" einen Rewe-Markt eröffnet.

Bundesweit rund 3600 Märkte werden von Rewe als Filialen oder durch selbstständige Rewe-Kaufleute betrieben. Der Haßmersheimer Idrizaj zählt zur zweiten Gruppe, hat sein Geschäft von der Pike auf bei Rewe gelernt und zuletzt einen Rewe-Markt in Schriesheim geleitet. Mit seiner Frau Sinem Idrizaj ist er im August nach Haßmersheim gezogen, will sich in der Region "verwurzeln". Regionalität und Produkte aus der Region haben im Sortiment daher einen hohen Stellenwert. Seine Kunden, sagt Idrizaj, betrachte er als seine Gäste, denen man auch den Einkauf per App ermögliche.

Rund 20.000 Artikel bietet der Markt mit einer Verkaufsfläche von knapp 1500 Quadratmetern am Südende von Nord III, erreichbar über den frisch fertiggestellten Kreisel auf der L 529. Für fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Vollsortimenter neuer Arbeitsplatz, weitere werden gesucht. Gesucht und gefunden haben sich auch die Rewe-Group und die Schiffergemeinde. "Haßmersheim als Standort stand bei uns seit sechs, sieben Jahren auf der Wunschliste", meinte Rewe-Expansionsmanager Dirk Schlund.

Mit der MVD-Management GmbH aus Pfedelbach hat man einen bewährten Investor und Immobilienpartner, mit der Böpple Baunternehmung aus Heilbronn einen ebenso qualifizierten Projektentwickler. Kaufmann Idrizaj wusste sich zudem bei Bauleiter Jörg Mäurer "24 Stunden am Tag" bestens aufgehoben.

Bei einer kleinen Eröffnungsfeier hoben MVD-Geschäftsführer Wolfgang Lachermund und Böpple-Prokurist Alois Schöllhorn wie auch Dirk Schlund die gute Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung und Gemeinderat hervor. Ihre Vertreter machten den Rundgang durch den neuen Rewe-Markt mit, wobei auch Bürgermeister Christian Ernst nicht fehlte. Für ihn und Haßmersheim sei es ein freudiger Tag, meinte der neue Rathauschef. "Der Markt ist eine gute Abrundung für unser neues Wohnquartier, die fußläufige Erreichbarkeit ein Plus." Eine noch bessere Anbindung verspricht sich Ernst mit der Weiterentwicklung der Ortsrandentlastungsstraße.

Im Markt selbst rundet die Aglasterhausener Bäckerei Banschbach das Sortiment ab. In Haßmersheim war man seit 1992 in der Theodor-Heuss-Straße präsent. Die Filiale, eine von acht, wurde vor fünf Monaten geschlossen; nun ist der Name in Haßmersheim wieder da und steht für Brot, Brötchen, Kuchen und Kaffee. Inhaber Bernhard Banschbach ergänzte: "Im Rewe-Markt nun auch für unser Frühstücksangebot."