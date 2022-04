L588 bei Haßmersheim. (pol/rl) Ein Autofahrer meldete am Mittwochabend mehrere Kinder oder Jugendliche die Steine auf die Landesstraße L588 bei Haßmersheim werfen würden. Fünf oder sechs Personen sollen dem Anrufer zufolge gegen 19.45 und 20.45 Uhr Steine auf die Räppelstraße in Hochhausen geworfen haben. Danach seien sie in Richtung Schützenverein geflüchtet.

Zeugen oder Personen die durch die Steinewerfer gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.