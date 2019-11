Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Wieder einmal war Jürgen Glaser vom Mosbacher Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IFK) zu Gast im Gemeinderat Haßmersheim. Und wieder einmal ging es um die Siedlungsentwicklung am westlichen Rand der Neckargemeinde. Da, wo derzeit für das Wohn- und Versorgungsgebiet „Nord III“ die Bagger und Transportfahrzeuge enorme Mengen Erde bewegen, wird weitergedacht. Was, wie Bürgermeister Michael Salomo einmal mehr unterstrich, nicht neu sei, sondern schon seine beiden Vorgänger beschäftigt habe. Stichwort: Umgehungsstraße. Heute: Innerörtliche Entlastungsstraße.

Für eine solche das Planverfahren mit einem Aufstellungsbeschluss rechtlich einzuleiten, zeigte Glaser dem Rat und dem Publikum ein städtebauliches Konzept. Es führt die bereits im ersten Nord III-Bauabschnitt nördlich der L 588 geplante Entlastungsstraße am Wohngebiet weiter nach Norden, wo sie Richtung Gewerbegebiet „Unterer Auweg II“ abschwenkt und über einen weiteren Kreisel zur Neckarstraße führt, wo schließlich ein dritter Kreisel entstehen könnte.

Dass es um mehr als eine Straße (samt Lärmschutzwall und Kreiseln) geht, um Gewerbe- und Mischbauflächen beiderseits der Straße, um die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs und die (mögliche) Zunahme jenes am Ortsrand, um Fördergelder und Planungsschritte, das wurde einmal mehr deutlich. Von einem „Entwicklungsband im Westen“ sprach IFK-Planer Glaser.

Nicht zuletzt wegen der mittlerweile sehr guten Entwicklung im Gewerbegebiet „Techno“, an dem Haßmersheim mit 15 Prozent beteiligt ist und die ebenfalls einen Tagesordnungspunkt in der Sitzung füllte, möchte Salomo „die guten wirtschaftlichen Jahre des Bundes und des Landes mitnehmen“, um für die Projekte in Haßmersheim Fördergelder zu generieren.

Jürgen Glaser stellte auch die zeitliche Planung mit zwei Bauabschnitten vor. Der erste Bauabschnitt ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplans „Nord III – Versorgung“, also des Teils, der von der Theodor-Heuss-Straße abzweigt. Mit einer Fertigstellung der kompletten, rund 1,5 Kilometer langen Entlastungsstraße wäre demnach 2024 zu rechnen. Gegenstand des aktuellen Aufstellungsbeschlusses war der weitere Verlauf dieser Straße (Friedrich-Ebert-Straße) bis über das Wohngebiet hinaus; etwa auf Höhe des südlichen Fibro-Geländes würde ein zweiter Kreisverkehr entstehen. Rechts und links davon zeigte Glaser ein Entwicklungsgebiet von gut sechs Hektar auf, „Bäumlespfad“ genannt. Der Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss bei zwei Enthaltungen.

Voraus gingen Fragen und Bemerkungen aus dem Gemeinderat, die erkennen ließen, dass sich mancher im Rat mit den „Millionen-Projekten“, die man in Haßmersheim angeht, nicht ganz leicht tut. Ob die Haushaltslage das hergebe, ob man nicht mehr Verkehr erzeuge, statt zu entlasten, ob zur Bewältigung all der großen Vorhaben die personelle Lage im Rathaus nicht etwas schwach sei, ob eine Förderung gesichert sei?

Zu den Kosten konnte Glaser aufzeigen, dass sich die Herstellungskosten für die Bauabschnitte 1 und 2 zusammen auf rund vier Millionen Euro addieren. Er sagte aber auch, dass dabei mit einer 50-prozentigen Förderquote zu rechnen sei. Ebenso betonte er, dass mit dem Aufstellungsbeschluss noch keine Straße und keine neuen Entwicklungsflächen entschieden seien. „Ob Sie bauen oder nicht, das entscheiden Sie.“

Das Ingenieurbüro IFK wurde mit einem weiteren einstimmigen Beschluss des Gemeinderats zudem beauftragt, den Kanalisationsplan für den Ortsteil Hochhausen neu zu berechnen. Zusammen mit der Berechnung der Eigenkontrolle von Abwasseranlagen handelt es sich um eine Auftragsvergabe in Höhe von rund 28.000 Euro.