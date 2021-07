Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Die letzte Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderats vor der Sommerpause leitete Bürgermeisterstellvertreter Christian Dorn. Die Stelle des hauptamtlichen Rathauschefs ist nach der Wahl des bisherigen Amtsinhabers Michael Salomo zum Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim neu zu besetzen. Sein Nachfolger soll am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, gewählt werden. Die Einreichungsfrist endet am 30. August; die Vorstellung der Bewerber ist für den 14. September geplant.

Hauptamtsleiterin Jenny Retzbach, die bereits Nachrichten von Interessenten erhalten habe, wies auf einen wichtigen Punkt hin: "Die Anzeige im Staatsanzeiger wird zwar am 23. Juli veröffentlicht, aber Bewerbungen sollten erst ab 26. Juli im Briefkasten der Gemeinde landen." Wer sich vor diesem Datum bewerbe, müsse zurückgewiesen werden.

Noch vom scheidenden Bürgermeister wurden die Ernennungsurkunden für die Kommandanten und ihre Stellvertreter der Haßmersheimer Feuerwehrabteilungen sowie der Gesamtwehr unterzeichnet. Stellvertreter Dorn überreichte sie samt Präsent an die Männer: Als Kommandant der Gesamtwehr wurde Roland Heck von Oliver Frey abgelöst, sein Stellvertreter ist Thorsten Beck. In der Abteilung Haßmersheim sind Thomas Loncaric und Paul Lange die Männer an der Spitze, in Hochhausen sind es Christian Matter und Michael Matter. Die Neckarmühlbacher Abteilungswehr wird von Tobias Wieland und Sven Aulbach geführt.

Noch bevor er in die Tagesordnung eintrat, bat Christian Dorn die Rektorin der Friedrich-Heuß-Schule, Kerstin Neunecker-Weis, nach vorn. Nach vier Jahren Dienst in der Leitung der Gemeinschaftsschule geht die Pädagogin nach Obrigheim zurück, wo sie die Realschule leiten wird.

Schon in der Bürgerfragestunde hatten sich Eltern über die Absicht der Verwaltung beschwert, die Beiträge für die kommunalen Kindergärten zu erhöhen. "Wie kann man darüber nachdenken, solange es noch keine Pläne für den Kindergarten in Hochhausen gibt?", fragte eine Mutter. Ein Vater beklagte angesichts des "maroden Gebäudes", welche Gegenleistung man für mehr Geld erhalte und stellte fest: "Die Haßmersheimer zählen zu den teuersten in der Gegend." Christian Dorn verwies darauf, dass es in Haßmersheim seit vier Jahren keine Beitragserhöhungen gegeben habe und dass man mit dem Vorschlag den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände folge.

Die Amtsleiterin für Kinder- und Jugendbetreuung, Cornelia Skiba, erklärte auf Nachfrage, dass die Gemeinde rund 50.000 Euro im kommenden Kindergartenjahr drauflegen müsste, wenn die Elternbeiträge blieben, wie sie sind. Aus dem Gremium war ebenfalls wenig Verständnis für den Vorschlag der Verwaltung zu vernehmen, sodass Michael Hönig (CDU/UFW) schließlich beantragte, den Beschlussvorschlag neu zu formulieren. Der hieß nun kurz und prägnant: "Die Elternbeiträge werden nicht erhöht." Bis auf zwei Enthaltungen folgten dem alle Kolleginnen und Kollegen.

Ebenfalls aus der Abteilung Jugend- und Kinderbetreuung kam der Vorschlag, die Elternbeiträge für Kindergarten- und Grundschulbetreuung sowie den Essensbeitrag für den Zeitraum vom 30. April bis zum 18. Mai zu erlassen, weil die Einrichtungen geschlossen waren. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

"Wirtschaftlich dürfen Sie nicht denken", meinte Jenny Retzbach zur Öffnung des Freibades in Hochhausen; sie ist gleichwohl gewollt, wird sich allerdings noch ein wenig auf Anfang August verschieben. Da die Saison ein kurze sein wird, werden Einzel- und Zehner-, aber keine Saisonkarten ausgegeben. Zum Schwimmunterricht im Hallenbad und den damit verbundenen Duschmöglichkeiten teilte Retzbach auf Nachfrage von SPD-Rat Karlheinz Graner mit, dass man vor der eigentlichen großen Sanierung einige der Duschen so umrüsten werde, dass sie benutzt werden können.