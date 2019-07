Von Gabriele Eisner-Just

Haßmersheim. Unter lebhafter Beteiligung der Bürgerschaft trat am Montag der Haßmersheimer Gemeinderat zusammen, um den Wechsel zwischen ausgeschiedenen und neu gewählten Mitgliedern zu vollziehen. Zunächst ehrte Bürgermeister Michael Salomo die Gemeinderäte Michael Hönig (CDU/UFW) und Christian Dorn (Freie Wähler) für zehn Jahre Zugehörigkeit zur Haßmersheimer Bürgervertretung. Feierlich wurden Annemarie Frey (SPD), Gunnar Christmann (CDU/UFW), Dieter Fahner (Freie Wähler), Günter Butz (Freie Wähler), Bertram Schmitt (Bürgerliste) und Ulrich Hoffmann (CDU/UFW) verabschiedet.

Bertram Schmitt erklärte in einer kurzen Rede, weshalb er sich nicht erneut zur Wahl gestellt hatte: "Da ich mit vielen Entscheidungen des Gemeinderats nicht einverstanden bin und sich angesichts der Mehrheitsverhältnisse nichts ändern wird, habe ich nach vielen Jahren Tätigkeit auf mein Mandat verzichtet." Positiver Nebeneffekt dieser Entscheidung sei, dass eine dritte Frau ein Gemeinderatsmandat einnehmen könne.

Bürgermeister Michael Salomo dankte der scheidenden Gemeinderätin Annemarie Frey für 30 Jahre Gemeinderatsarbeit. Foto: Eisner-Just

Nachdem keine Verstöße gegen wesentliche Wahlvorschriften und auch keine Hinderungsgründe für die neu gewählten Gemeinderäte festgestellt worden waren, konnten die neuen Räte verpflichtet werden. Im neuen Gemeinderat haben die Fraktion der Freien Wähler sechs Mandate, SPD fünf, VDU/UFW vier und die Bürgerliste - Bündnis 90 / Die Grünen zwei Mandate. Zum ersten Mal sind Marco Peter, Tanja Welker, Matthias Schumacher und Oliver Frey (alle Freie Wähler) im Rat; von der Bürgerliste - Bündnis 90 / Die Grünen kommt Thorsten Ringwald hinzu. Nachdem der erneut gewählte Peter Klee (ebenfalls Bürgerliste) aus persönlichen Gründen das Amt abgelehnt hatte, rückte Anna Leischner für ihn ins Gremium nach.

Als erste Entscheidung des neuen Gemeinderats stand die Neufassung der Hauptsatzung an, die aufgrund der Gründung des Eigenbetriebs "Kinder- und Jugendbetreuung" erforderlich wurde. Gemeinderat Jonas Schmitt forderte als Sprecher der SPD-Fraktion, dass ein neuer Punkt in die Tagesordnung aufgenommen werden solle. Darin sollte die Bewilligung von Seminaren im Einzelfall bis zu einem Betrag von 5000 Euro vom Bürgermeister bewilligt werden, bei höheren Beträgen muss der Gemeinderat zustimmen. Die Hauptsatzung wurde mit zwei Enthaltungen angenommen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter. Der Vorschlag für den ersten Stellvertreter kam von den Freien Wählern, die ihr Fraktionsmitglied Christian Dorn zur Wahl stellten. Die 18 Wahlberechtigten wählten ihn einstimmig, und Dorn nahm mit Dank das Amt an. Für den zweiten Bürgermeister-Stellvertreter wurde Karlheinz Graner von seiner SPD-Fraktion vorgeschlagen. Mit zwölf Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und vier Gegenstimmen wurde Graner ebenfalls gewählt.

Eine richtungsweisende Entscheidung stand zum Projekt "Haßmersheim am Fluss - Neuer Ufer-Platz mit Bootsanlegestellen am Neckar" an. In diesem bundesweiten, "gelbe Welle" genannten Projekt geht es darum, durch eine Reaktivierung der Fähranleger in allen drei Ortsteilen das Neckarufer neu zu gestalten und damit die Attraktivität dieser Freizeitorte zu steigern. Dabei sollen Bootsanlegestellen für Kanus und Motorboote entstehen; die Anlegestege können zudem als Sonnen-Liegeplätze für Ausflügler genutzt werden.

Für die touristische Erschließung der drei Ortsteile wurden schon Kooperationsvereinbarungen mit dem Indianerfreizeit/Urlaubs- und Eventbetrieb und dem "Wirtshaus am Treidelpfad" geschlossen. Von den projektierten Kosten in Höhe von 244.000 Euro werden 123.025 Euro an EU-Mitteln aus der Leader-Förderung beantragt. Das Projekt wird nur umgesetzt, wenn diese Zuschüsse gewährt werden. Die Haushaltsmittel müssten aber zuvor beschlossen und eingestellt werden, so Bürgermeister Salomo, um die Förderung bekommen zu können. Dabei gehe es um etwa 60.000 Euro im Jahr 2020 und 20.000 Euro 2021 - der kleinere Teil von 40.000 Euro stehe schon im Haushalt 2019.

Daraufhin diskutierte der Gemeinderat ausführlich über das Projekt, das einhellig begrüßt wurde. Die Gemeinderäte äußerten auch Vorschläge zur Verbesserung der Planung, wie die Einbeziehung der Zielgruppe Stand-up-Paddler und die Möglichkeit der Nutzung auch für Sportler mit Körperbehinderung. Kopfzerbrechen bereitete einigen Räten allerdings die Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt, da man noch keinen Überblick über den Haushalt habe. Außerdem sei der Projektzeitraum mit Realisierung im Jahr 2020 äußerst knapp bemessen.

Da die Leader-Fördermittel für die Region Neckartal-Odenwald nur bis zum Jahr 2020 bewilligt werden und positive Auswirkungen auf Tourismus und Ökologie erwartet werden, stimmte der Gemeinderat der Bewilligung von Haushaltsmitteln bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich zu.

Zuletzt stimmte der Gemeinderat über Bauanträge ab. Die Baugenehmigungen Anbau Lerchenstraße, Neubau Mehrfamilienhaus Ehrenmalstraße, Neubau Einfamilienhaus Gartenweg und Wohnhausumbau Ernst-Butz-Straße wurden einstimmig erteilt. Der Antrag auf Bauvorbescheid zum Umbau einer denkmalgeschützten Scheune in der Marktstraße wurde mit zwölf Ja-, drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen erteilt.