Haßmersheim. (lah) Bis ins Jahr 1946 reicht die Geschichte der Motip Dupli Group. Von der Schweiz aus führte Unternehmensgründer Kurt Vogelsang die Lacksprühdose auf dem europäischen Markt ein. Bis heute entwickelte sich das Unternehmen mit dem originellen Namen zum europäischen Marktführer.

Das Familienunternehmen Vogelsang wuchs im Nischenmarkt der Lackaerosole schnell zu einer führenden Größe heran. Viele Innovationen und technische Errungenschaften nutzte die Marke Dupli Color, um das Sprühen mit Lack aus einer Aerosoldose für den Anwender zu vereinfachen. Als 1996 erste gemeinsame Einkaufsaktivitäten an Rohstoffen mit einem der damaligen Wettbewerber, der Firma Motip, sehr erfolgreich verliefen, fusionierte man zwei Jahre später zur Motip Dupli Group.

Hintergrund Umsatz der Motip Dupli Gruppe: 250 Mio. Euro (2020) Anzahl der Mitarbeiter: rund 1000 europaweit, davon 470 in Deutschland Produktionsmengen global: 155 Mio. [+] Lesen Sie mehr Umsatz der Motip Dupli Gruppe: 250 Mio. Euro (2020) Anzahl der Mitarbeiter: rund 1000 europaweit, davon 470 in Deutschland Produktionsmengen global: 155 Mio. Aerosole, 5 Mio. Lackstifte, 8000 Tonnen Spachtel und Lacke Ausbildungsmöglichkeiten in Haßmersheim: Azubis als Lacklaborant/in, Industriekauffrau/mann, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemechatroniker/in, Studium DHBW als Bachelor of Arts, Fachrichtung Industrie Fläche am Standort Haßmersheim: 75.000 Quadratmeter, davon 30.000 qm Produktionsfläche Webseite: www.motipdupli.com/de

Seitdem ist das Haßmersheimer Familienunternehmen mit Abstand der größte europaweite Hersteller von Lacksprays und Lackstiften. Neben dem Standort Haßmersheim wird in Schwerte (Deutschland), Wolvega (Niederlande) produziert sowie in elf weiteren, eigenen Tochtergesellschaften die Produktpalette distribuiert. Drei große Marken zählen heute zum Portfolio: Dupli Color, Presto und Motip. Dekorative Effekt- und Spezialsprays gehören ebenso dazu wie hochwertige Autolacksprays und Lackstifte, zahlreiche Autopflegeprodukte, Spachtelmassen und technische Aerosole. Für die professionelle Autolack-Reparatur ist die Marke ColorMatic am Start. Im Forstmarkierungsbereich ist Motip Dupli mit leuchtfarbenen Signiersprays der Marke Distein dabei; die Marke Colormark etablierte sich im Bereich weiterer Markierungsspray-Segmente.

Das Familienunternehmen lege großen Wert auf den umweltfreundlichen und sicheren Umgang mit Ressourcen, betont Pressesprecher Tobias Hornung. Man investiere permanent in Umweltmaßnahmen, modernisiere die Anlagen und mache die Mitarbeiter durch Schulungen fit für die Zukunft. Bestens organisiert sei auch die Logistik im Werk Haßmersheim. So liefere man innerhalb von 24 Stunden – und zwar deutschlandweit sowie nach Österreich, Frankreich, Italien und in die Schweiz. Mit dem Bau eines neuen Hochlagers in Haßmersheim werde man in die Zukunft investieren. Denn als Betriebsmotto gelte: "Stillstand bedeutet Rückschritt".

Geschäftsführer Thomas Schäfer kurz gefragt

Herr Schäfer, sind Sie ein bunter Typ?

Im Sinne von "vielfältig" bin ich das, vor allem, wenn man die verschiedensten Herausforderungen seit der Corona-Pandemie sieht. Hier musste man sich ja wie ein Chamäleon fast täglich an sich ändernde Umstände und Farben anpassen.

Bei mehr als 4000 verschiedenen Farbtönen im Sortiment: Haben Sie da noch eine Lieblingsfarbe?

Nun, Farbe ist ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird. Und dieser Eindruck ist je nach persönlichem Empfinden sehr individuell. Meine Lieblingsfarbe ist Blau. Wir verwalten seit den 1950er-Jahren sogar mehr als 40.000 unterschiedliche Farbrezepturen. Dabei spielen aber auch technische Eigenschaften wie Haftung, Sprühverhalten oder Trocknung eine Rolle.

Und wie sieht es mit der Kunst aus? Sie müssten doch eigentlich ein Fan von Bansky sein, oder?

Der künstlerische Bereich ist nur eines von vielen Teilsegmenten, welche wir bedienen. Natürlich fällt da zum Schlagwort Sprühdose gleich der Begriff Graffiti ein, der eine wundervolle Gestaltungsmöglichkeit für Künstler darstellt. Doch unsere Hauptanteile liegen im Bereich der "Do-it-yourself", also DIY-Anwendung und in den Segmenten Auto und Dekoration.

Mit Aerosolen kennen Sie sich schon lange aus. Die Coronapandemie hat Sie wahrscheinlich dennoch vor Herausforderungen gestellt. Wie haben Sie die vergangenen anderthalb Jahre überstanden?

Es war und ist eine sehr anspruchsvolle und fordernde Zeit. Im März 2020 hatte sich innerhalb von nur zwei Wochen unser Auftragsbestand fast halbiert und wir mussten in Kurzarbeit gehen. Wenige Wochen später, als die ersten Öffnungen der Läden anstanden, setzte ein nie da gewesener DIY-Hype ein, der uns einen Auftragsbestand deutlich über unserer Kapazität bescherte und unsere Lieferzeiten in ungewohnte Höhen schießen ließ. 2021 kamen dann sehr viele Unterbrechungen der Lieferketten hinzu, mit denen wir nach wie vor sehr stark zu kämpfen haben und die noch heute die Lieferperformance negativ beeinflussen.

"Umwelt" lautet die erste Rubrik auf der Firmenwebseite. Erst danach folgen die Reiter "Unternehmen", "Produkte", "Service" und "Karriere". Wie wichtig sind Ihnen Nachhaltigkeit und Umweltschutz?

Als chemischer Produktionsbetrieb stehen Nachhaltigkeit und Umweltschutz für uns an vorderster Stelle. Wie waren einer der ersten Aerosol-Betriebe weltweit, der bereits Anfang der 1980er-Jahre auf ozonfreundliches Treibmittel umgestellt hat. Nachhaltigkeit fängt bei uns schon bei der Entwicklung an, um Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen. Ein Schwerpunkt unserer aktuellen Entwicklungen sind wasserbasierende Lacksysteme für unsere Sprühdosen, was in Verbindung mit Reaktionen mit dem Treibmittel eine komplexe Herausforderung darstellt. Wir sind zertifiziert für aktives Umweltmanagement und für Energiemanagement. Zudem schauen wir stets auf eine mögliche Reduktion des Energieverbrauches. Darüber hinaus haben wir einen Öko-Lehrpfad auf dem Firmengelände eingerichtet, auf dem sich die heimische Pflanzen- und Tierwelt sichtlich wohlfühlt. Wir zeigen damit, dass unser tägliches Schaffen als Chemiebetrieb in Einklang steht mit der Natur, in der wir leben und arbeiten.

Wo soll Motip Dupli in zehn Jahren stehen?

Wir möchten unsere europäische Marktführerschaft behaupten und weiter ausbauen. Deshalb reinvestieren wir auch einen Großteil unserer Gewinne in die Entwicklung neuer Kundenkonzepte und den Ausbau unserer Kapazitäten. Der Standortausbau im Werk Haßmersheim wird in den nächsten Jahren durch fest geplante Investitionen im Bereich der Logistik weiter forciert.