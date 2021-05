Salomo will OB in Heidenheim werden

Haßmersheim. (ub) "Jetzt versuchen wir es mal mit der Bürgermeisterwahl – und prompt hat es geklappt." Das sagte Michael Salomo (Foto) Ende 2019 in einem Interview über seinen Weg zum und seine Rolle als Bürgermeister in Haßmersheim. Bei seiner Wahl 2013 hatte der gebürtige Allgäuer für einigen Medienrummel gesorgt, weil mit ihm Anfang 2014 der jüngste Rathauschef in der Bundesrepublik ans Ruder kam. Nun ist er 32 und der größte Teil seiner Amtszeit am Neckar um. Und er versucht es wieder. Dieses Mal in Heidenheim an der Brenz, einer Kommune am nordöstlichen Ende der Schwäbischen Alb, die zehnmal so viele Einwohner hat wie die Schiffergemeinde am Neckar. Hier steht der Posten des Oberbürgermeisters zur Disposition: Amtsinhaber Bernhard Ilg geht in den Ruhestand.

Das reizt Verwaltungsfachmann Salomo, der u. a. mit seinem Engagement im Netzwerk Junge Bürgermeister(innen) signalisiert, dass sein Blick nicht an den Gemeindegrenzen von Haßmersheim endet. Mitte 2020 hatte Salomo bereits einmal geliebäugelt mit einem neuen Amt, das des Sozialdezernenten in Heidelberg. Salomo selbst zog dann aber zurück und setzte seine Arbeit im Rathaus fort, die mit etlichen großen und investitionsintensiven Projekten auffiel, nicht immer zum Gefallen aller in der Gemeinde.

Kritik und Diskussionen gehören für den Kandidaten dazu, der auch Lehrbeauftragter an der Kehler Hochschule für öffentliche Verwaltung ist. "Öffentlicher Dienst ist echt cool und Politik ist dynamisch", sagt Salomo, und verhehlt nicht, dass er Macht als etwas verstehe, etwas zu machen, zu bewegen. Haßmersheim sieht er infrastrukturell gut aufgestellt, so dass ein Nachfolger, eine Nachfolgerin an das Auf-den-Weg-Gebrachte anknüpfen, dies etablieren könne.

Die Oberbürgermeisterwahl in Heidenheim ist für 20. Juni angesetzt, eine eventuelle Stichwahl für 11. Juli. Einziger Kandidat dort ist bisher der Stuttgarter CDU-Stadtrat Dr. Klaus Nopper, Bruder des Stuttgarter Oberbürgermeisters. Michael Salomo hat am gestrigen Montag seine Verwaltungsmannschaft und den Gemeinderat informiert und widmet sich nun ganz dem Wahlkampf im Schwäbischen, wofür er seine Überstunden und seinen Jahresurlaub aufwendet.

Die Bürgermeisterwahl in Haßmersheim ist derweil für 24. Oktober terminiert. Sollte Salomo in Heidenheim das Rennen machen, wäre ein Vorziehen dieser Wahl aus organisatorischen Gründen denkbar. Und wenn er’s auf der Alb nicht schafft? "Bis bald wieder bei uns", verabschieden die Haßmersheimer Ortsschilder ihre Besucher. Ob das auch für den Noch-Bürgermeister gilt?